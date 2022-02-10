Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
500 Startups
Публикаций - 70, упоминаний - 77
500 Startups упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛДПР 98 1
|Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
|FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
|Die Grunen - Германская партия зеленых 9 1
|Исанин Антон 245 10
|Греф Герман 344 3
|Хасис Лев 101 2
|Никифоров Николай 1145 2
|Водянова Наталья 3 2
|Роговский Вадим 6 2
|Лацанич Василь 104 1
|Корня Алексей 73 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Малышев Сергей 49 1
|Мельникова Анастасия 188 1
|Галушкин Олег 172 1
|Лугов Андрей 32 1
|Бокова Людмила 80 1
|Тимашев Ратмир 65 1
|Баронов Андрей 11 1
|Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 1
|Соколов Алексей 129 1
|Жаров Александр 171 1
|Иванов Олег 130 1
|Подгузов Николай 27 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Делицын Леонид 109 1
|Мамут Александр 126 1
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 1
|Шувалов Игорь 67 1
|Карачинский Анатолий 89 1
|Мацоцкий Сергей 172 1
|Терентьев Алексей 20 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Бакунов Григорий 20 1
|Шоржин Валерий 33 1
|Березкин Григорий 31 1
|Ибрагимов Руслан 34 1
|Дмитриев Алексей 26 1
|Горбунов Александр 45 1
|Brownlee Marques - Браунли Маркес 5 1
|Козлов Сергей 34 1
|Лопатин Артем 7 1
|IDC - International Data Corporation 4570 1
|Fortune Global 500 271 1
|Медиалогия 48 1
|S&P 500 226 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru