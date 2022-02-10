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500 Startups



10.02.2022 Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории отмывание ворованных биткоинов 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online 1
11.12.2020 OKS Group инвестировала в разработчика технологии сканирования человеческого тела по фото 1
08.12.2020 «Сбер» поможет раскрыть предпринимательские таланты у школьников 1
21.07.2020 Сбербанк инвестировал 10 млн рублей в компанию по созданию виртуальных персонажей Malivar 1
12.02.2020 Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции 2
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
15.11.2019 «Сберлогистика» переходит на онлайн-подпись документов в Legium.io 2
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 2
26.09.2019 Сбербанк инвестировал в сервис по аренде площадок для мероприятий Bash Today 1
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders 1
06.05.2019 Сбербанк и 500 Startups начали американский этап совместного акселератора 4
26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео 1
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
21.02.2019 Check Point обнаружила критическую уязвимость WinRAR 1
19.02.2019 Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы 1
19.02.2019 Власти выделят миллиарды на большие данные, искусственный интеллект и блокчейн 1
15.02.2019 В Сочи появится ИТ-акселератор, который получит 250 миллионов от частных инвесторов 1
14.02.2019 Глава Qiwi вложил полмиллиона долларов в недоделанную видеоплатформу 1
14.02.2019 Цены на SSD за год рухнули на 50% и падают дальше 1
14.02.2019 «Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России» 1
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 1
13.02.2019 Российский производитель умных городских ферм привлек $1 млн инвестиций 1
12.02.2019 «Газпром» станет добывать нефть с помощью российского искусственного интеллекта 1
08.02.2019 Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ 1
07.02.2019 «Билайн» запустил систему искусственного интеллекта для корпоративных клиентов 1
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 1
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 1
06.02.2019 В корпорации «МиГ» внедрено решение на виртуальной платформе UserGate 1
05.02.2019 Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев 1
01.02.2019 Власти России разрешат сбивать дроны. Зачем и в каких случаях? 1
01.02.2019 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
01.02.2019 Сотрудница российской полиции недорого продавала данные граждан 1
31.01.2019 «Почта банк» и «Ростелеком» обеспечили доступность финансовых услуг жителям малых сел Приморского края 1
31.01.2019 Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные 1
29.01.2019 Выручка Nvidia упадет на полмиллиарда 1
28.01.2019 Samsung заменит пластиковую упаковку на экологически безопасную 1
28.01.2019 Совладельцы Mail.ru из Африки почти целиком овладели Avito 1

Публикаций - 70, упоминаний - 77

500 Startups упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4797 5
Nvidia Corp 3066 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8627 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 3
Meta - Facebook 4169 3
Apple Inc 10403 3
Malivar - Маливар 4 3
VK - Mail.ru Group 2941 3
Google LLC 9844 3
OnePlus - BBK Electronics 370 2
Intel Corporation 11030 2
3DLook 2 2
Huawei 3099 2
Ростех - Ростехнологии 2419 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 735 2
Acer Group 2268 2
SEQ - SEC Consult Services 1350 2
Twitter 2341 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7610 2
Microsoft Corporation 22038 2
Amazon Inc - Amazon.com 2572 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2296 2
Samsung Electronics 9149 2
Rambler Group - Рамблер ГК 799 2
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 87 1
Insize 4 1
Технопром Инновационная корпорация 28 1
Авикомп сервисез - Avicomp 29 1
Mobile TeleSystems B.V. 6 1
GeoCV 6 1
Navigine 16 1
IBS - ИБС экспертиза 55 1
Цифровые активы 23 1
Ростех - РТ-Информ 113 1
Доктор рядом - Doc+ 44 1
Ziax - Зиакс 3 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Insight Onsite 1 1
Huawei Technologies 388 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5035 12
Y Combinator - венчурный фонд 42 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2017 4
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 4
Airbnb 69 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 893 2
Почта России ПАО 1828 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 2
А101 Группа Компаний 34 2
X5 Group 662 2
РВК - Российская венчурная компания 519 2
McDonald’s - Макдоналдс 188 2
Интеко 14 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
EMMA Capital 6 1
Европлан - Europlan 26 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 8 1
Система Капитал УК 10 1
МТС Инвестиции 4 1
Горздрав 5 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Uber 277 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 1 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 19 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Da Vinci Capital 17 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
AltaIR Capital 12 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Oradell Equites 2 1
Innov8 Global Ventures 2 1
HoverSurf - Ховер ОКБ - АТМ грузовые дроны ОКБ 4 1
General Catalyst 16 1
Ceconomy 2 1
Сотка Высоток 4 1
Раунд 91 1
Резонанс НПП 8 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 233 1
МТС банк 267 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6930 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7627 4
Правительство РФ 7011 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2239 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2176 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2104 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2409 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 2
Президент Российской Федерации 3021 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 787 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1064 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2098 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 564 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 308 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 865 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 1
Администрация Президента РФ 865 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 229 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 166 1
МИК - Московский инновационный кластер 68 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 273 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 266 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1271 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 1
Правительство Москвы 1489 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 436 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1269 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 48 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1412 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 606 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1057 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 436 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1371 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2079 1
ЛДПР 98 1
Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 9 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4429 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1634 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5646 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30580 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7388 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2356 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2029 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7493 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3723 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 559 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12562 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2471 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2234 2
Мобильное приложение - Mobile app 2583 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1560 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3117 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 575 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6168 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5981 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 743 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 354 2
Сервер - Серверные платформы 2123 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 86 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 381 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1934 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 29 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1117 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6745 1
Социальные сети - Соцсети 430 1
Офисные приложения 165 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 726 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 248 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 82 1
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CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 43 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 87 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
ИТ-аутсорсинг 866 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 319 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1313 1
Microsoft Windows 10 11220 4
Google Android 11674 3
Legium - Легиум 4 3
Apple iOS 6296 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6004 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2156 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 413 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 132 2
OnePlus - Серия смартфонов 95 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1503 2
YORSO - B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов 2 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 44 2
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 2
Сбер - Экосистема SberX 15 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 661 1
Microsoft Azure 1232 1
МТС Cloud - CloudMTS 146 1
Microsoft Azure Stack 62 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 1
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 30 1
Bash-скрипт 29 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 396 1
Linux OS 7455 1
Apple iPad 3570 1
Dropbox - Файловый хостинг 423 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 256 1
ByteDance TikTok 126 1
Google Chrome - браузер 1215 1
AWS - Amazon Web Services 624 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 141 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 333 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 384 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 65 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 246 1
Nvidia G-Sync 120 1
Samsung Galaxy Note 612 1
Huawei Mate - серия смартфонов 215 1
Veeam Availability Platform 15 1
Intel Core i - Cерия процессоров 341 1
Исанин Антон 245 10
Греф Герман 344 3
Хасис Лев 101 2
Никифоров Николай 1145 2
Водянова Наталья 3 2
Роговский Вадим 6 2
Лацанич Василь 104 1
Корня Алексей 73 1
Эмдин Сергей 68 1
Малышев Сергей 49 1
Мельникова Анастасия 188 1
Галушкин Олег 172 1
Лугов Андрей 32 1
Бокова Людмила 80 1
Тимашев Ратмир 65 1
Баронов Андрей 11 1
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 1
Соколов Алексей 129 1
Жаров Александр 171 1
Иванов Олег 130 1
Подгузов Николай 27 1
Никифорова Светлана 33 1
Гуцериев Михаил 109 1
Делицын Леонид 109 1
Мамут Александр 126 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 1
Шувалов Игорь 67 1
Карачинский Анатолий 89 1
Мацоцкий Сергей 172 1
Терентьев Алексей 20 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Бакунов Григорий 20 1
Шоржин Валерий 33 1
Березкин Григорий 31 1
Ибрагимов Руслан 34 1
Дмитриев Алексей 26 1
Горбунов Александр 45 1
Brownlee Marques - Браунли Маркес 5 1
Козлов Сергей 34 1
Лопатин Артем 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 101371 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44326 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31804 9
Европа 9848 6
США - Калифорния - Кремниевая долина 638 6
Того - Тоголезская Республика 8348 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11946 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12439 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12423 3
США - Калифорния 3354 2
Канада 3081 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5049 2
Люксембург Великое Герцогство 362 2
Украина 5855 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12259 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2055 2
США - Нью-Йорк 2594 2
Россия - СФО - Новосибирск 3156 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 105 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 1
Чехия - Чешская Республика 989 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 1
Иран - Исламская Республика Иран 940 1
Латвия - Латвийская Республика 683 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1943 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 157 1
Латвия - Рига 86 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 54 1
Лихтенштейн Княжество 89 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 652 1
Германия - Федеративная Республика 8238 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1479 1
Израиль 1709 1
Южная Корея - Республика 3866 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1311 1
Россия - УФО - Свердловская область 1076 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 1
США - Колумбия - Вашингтон 1160 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 766 6
Бизнес-акселератор 157 3
Банковский сектор экономики 1199 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2105 3
Федеральное законодательство 1077 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 16 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 656 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 445 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4311 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 330 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 129 2
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 23 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 167 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 149 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 793 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 448 1
Венчурные инвестиции 183 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 836 1
Психология 125 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 303 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 948 1
FOSSA - Free and Open Source Software Audit - Аудит свободного и открытого программного обеспечения 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5164 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 117 1
Эргономика 394 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2339 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 145 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 483 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1366 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1567 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 284 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1898 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1382 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 117 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 334 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1621 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 705 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1146 4
Forbes - Форбс 575 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 49 2
Коммерсантъ - Издательский дом 828 1
TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
The Register 1271 1
WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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