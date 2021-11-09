Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3G
IMT-2000
стандарт мобильной связи
Публикаций - 5138, упоминаний - 7898
3G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Steve Jobs - Стив Джобс 981 55
|Медведев Дмитрий 1582 43
|Рейман Леонид 988 40
|Кусков Денис 212 38
|Никифоров Николай 1131 37
|Ушацкий Андрей 102 32
|Брюквин Юрий 280 29
|Путин Владимир 2410 28
|Солдатенков Сергей 154 27
|Аветисян Армен 42 23
|Ксенин Алекс 311 22
|Меламед Леонид 141 20
|Солонин Виталий 85 20
|Орловский Виктор 268 19
|Щеголев Игорь 684 19
|Изосимов Александр 188 19
|Рылов Дмитрий 45 18
|Шамолин Михаил 116 18
|Свердлов Денис 169 17
|Поповский Александр 87 17
|Ахметов Ринат 52 17
|Усманов Алишер 252 15
|Минасян Карине 101 14
|Хасьянова Гульнара 115 14
|Егоров Игорь 40 13
|Парфенов Игорь 50 13
|Эмдин Сергей 67 13
|Меламед Александр 43 12
|Смирнов Дмитрий 64 12
|Прянишников Николай 282 12
|Айбашева Анна 91 12
|Химич Роман 39 12
|Демидов Михаил 132 11
|Анкилов Константин 94 11
|Дмитриев Кирилл 99 11
|Высочина Людмила 22 11
|Кузьменко Валерия 58 11
|Носков Михаил 21 11
|Морошкин Александр 111 11
|Солодовников Дмитрий 55 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru