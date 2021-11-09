Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55201
ИКТ 5151
Организации 3608
Ведомства 1350
Ассоциации 407
Технологии 2150
Системы 12213
Персоны 18947
География 1052
Статьи 717
Пресса 564
ИАА 431
НИИ, ВУЗы и библиотеки 786
Мероприятия 611

3G
IMT-2000
стандарт мобильной связи



09.11.2021 Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом»
25.08.2017 «Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии
17.08.2017 «Билайн» увеличил емкость сети 3G в Москве за счет диапазона 900 МГц
20.04.2017 «Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии
17.03.2017 «Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края
17.01.2017 Кавказский «Мегафон» внедряет на сети 3G технологию для продления времени работы гаджетов
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах
29.11.2016 Власти не дали МТС купить украинского 3G-оператора
11.11.2016 «Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии
20.10.2016 «Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии
14.10.2016 «Мегафон» развивает сельский 3G-интернет в Белгородской области
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн»
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса
24.06.2016 За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае
01.06.2016 «Мегафон» удвоил скорость мобильного интернета в Ставропольском крае
28.04.2016 Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске
28.04.2016 Tele2 улучшила качество мобильного интернета в 12 городах и районах Красноярского края
20.04.2016 «МегаФон» удвоил скорости 3G-интернета в Воронеже
05.04.2016 МТС и Ericsson разогнали сети 3G до скоростей 4G
26.03.2016 Обзор смартфона Jinga M500 3G: соединяя людей
23.03.2016 «МегаФон» улучшил 3G-покрытие в 42 населённых пунктах Ставрополья
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области
03.02.2016 Сотовикам разрешат переходить с 3G на 4G
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае
05.11.2015 Tele2 расширила 3G-покрытие в Партизанске и Партизанском районе Приморского края
16.10.2015 «МТС Украина» перейдет на бренд Vodafone
15.10.2015 «МегаФон» расширил зону покрытия мобильного интернета 3G/4G в Ставропольском крае
31.08.2015 life:) открыл безлимитный доступ к соцсетям в 3G-тарифах
26.08.2015 «Мегафон» запустил новые базовые станции 3G в сёлах и посёлках Карачаево-Черкесии
05.08.2015 «МегаФон» модернизировал сеть 3G на территории Нижегородской области
20.07.2015 МТС вложит в модернизацию сетей в Омской области полмиллиарда рублей
16.07.2015 «МегаФон» настроил быстрый интернет в Тамбове

Публикаций - 5138, упоминаний - 7898

3G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 1049
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 828
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 724
Samsung Electronics 8923 439
Nokia Corporation 5231 418
Apple Inc - Эппл Рус 10088 411
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 274
Huawei 3134 270
Ericsson 2273 253
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 237
Google LLC 9405 220
Lenovo Motorola 3318 201
Microsoft Corporation 20965 199
HTC Corporation 1374 189
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 171
Qualcomm Technologies 1550 157
Intel Corporation 10778 155
LG Electronics 3116 153
Vodafone Group 1267 150
NTT DoCoMo 1088 142
Sony 5559 141
Nvidia Corp 3010 136
Nokia Alcatel-Lucent 1416 125
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 117
Acer Group 2178 117
Lenovo Group 1992 115
Meta - Facebook 4113 109
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 107
Yota - Скартел 698 105
Siemens AG - Сименс Россия 2221 104
NEC 1693 95
Sony Ericsson 1032 94
ZTE Corporation 637 85
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 630 82
Twitter 2280 79
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 78
AT&T Inc 1554 76
Cisco Systems 4624 75
Orange S.A. 878 72
Zoom Int - Zoom Video Communications 932 69
Евросеть 1342 63
Связной ГК 1083 44
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 43
Carl Zeiss 277 38
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 31
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 26
Альфа-Групп 580 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 24
РЖД - Российские железные дороги 1319 19
Почта России ПАО 1769 17
eBay Inc 1559 16
Dixis - Диксис 341 15
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 285 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 13
Газпром ПАО 745 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 12
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 11
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 10
Альфа-Банк 1324 10
re:Store 117 9
Visa International 1640 9
EPIC Telecom Invest 141 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1596 9
SoftBank Group 202 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 8
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 8
Северсталь ПАО 260 8
Prada 50 8
Телефорум 91 7
System Capital Management (SCM) 23 7
Audi 173 7
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 7
Орион-Экспресс - Телекарта 133 7
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 58 7
Deutsche Bank 288 7
Barnes & Noble 87 7
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 227 6
ГПБ - Газпромбанк 794 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 185
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 81
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 74
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 44
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 42
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 39
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 316 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 22
Правительство РФ 2640 21
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 15
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 14
Правительство Москвы 814 14
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 11
Правительство Красноярского края 30 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1134 9
Роснано 619 9
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 9
Президент Российской Федерации 1714 9
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 7
Петербургский метрополитен ГУП 70 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 7
World Bank Group - Всемирный банк 237 7
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 304
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 57
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 40
WiMAX Forum 51 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 3
АРБ - Ассоциация российских банков 147 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 25 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
ГИС-Ассоциация 231 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
Symbian Foundation 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 1 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Руссофт - Russoft 337 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
ЛДПР 97 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 1381
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 1377
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 717
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 561
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 541
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 515
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 493
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 457
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 339
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 272
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 269
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 266
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 230
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 215
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 205
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 204
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 181
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 165
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 158
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 157
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 152
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 147
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 145
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 135
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 125
5G - Пятое поколение мобильной связи 1482 122
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 818 114
QWERTY-клавиатура 631 110
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1266 100
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 98
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 95
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 94
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 92
Smartphone - Смартфон 872 91
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 90
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 86
DLNA - Digital Living Network Alliance 400 86
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 972 83
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 81
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 229 78
Google Android 11622 768
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 286
Apple iPad 3535 281
Apple iOS 6194 187
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1264 163
Microsoft Windows 10 10088 163
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 150
Google Play - Google Store - Android Market 2631 140
Nvidia GeForce GTX 3056 136
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 132
Microsoft Skype 1876 128
Symbian OS 1387 128
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 126
Nvidia Tegra - серия процессоров 417 122
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 114
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 453 110
Microsoft Windows Phone OS 1521 110
Linux OS 7164 104
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 99
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 92
Google YouTube - Видеохостинг 2167 82
Apple - App Store 2351 82
Apple iPhone 5 731 73
Samsung Galaxy Note 585 72
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 70
Apple iPhone 4 727 70
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 231 69
МТС 3G-сеть 87 69
Microsoft Windows 7 1728 68
Corning Gorilla Glass 558 68
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 405 68
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 63
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 63
Apple iPad mini 394 63
Microsoft Office 2944 62
Java - Язык программирования 2386 60
Google Nexus - Серия смартфонов 414 59
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 421 57
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 502 53
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 328 52
Steve Jobs - Стив Джобс 981 55
Медведев Дмитрий 1582 43
Рейман Леонид 988 40
Кусков Денис 212 38
Никифоров Николай 1131 37
Ушацкий Андрей 102 32
Брюквин Юрий 280 29
Путин Владимир 2410 28
Солдатенков Сергей 154 27
Аветисян Армен 42 23
Ксенин Алекс 311 22
Меламед Леонид 141 20
Солонин Виталий 85 20
Орловский Виктор 268 19
Щеголев Игорь 684 19
Изосимов Александр 188 19
Рылов Дмитрий 45 18
Шамолин Михаил 116 18
Свердлов Денис 169 17
Поповский Александр 87 17
Ахметов Ринат 52 17
Усманов Алишер 252 15
Минасян Карине 101 14
Хасьянова Гульнара 115 14
Егоров Игорь 40 13
Парфенов Игорь 50 13
Эмдин Сергей 67 13
Меламед Александр 43 12
Смирнов Дмитрий 64 12
Прянишников Николай 282 12
Айбашева Анна 91 12
Химич Роман 39 12
Демидов Михаил 132 11
Анкилов Константин 94 11
Дмитриев Кирилл 99 11
Высочина Людмила 22 11
Кузьменко Валерия 58 11
Носков Михаил 21 11
Морошкин Александр 111 11
Солодовников Дмитрий 55 11
Россия - Российская федерация - РФ 82110 1685
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 696
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 528
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 381
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 332
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 304
Япония 7885 234
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 217
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 215
Европа 7243 177
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 164
Украина 5523 163
Германия - Федеративная Республика 7774 159
Южная Корея - Республика 3249 141
Азия - Азиатский регион 3148 112
Индия - Республика 4070 110
Россия - СФО - Новосибирск 2906 109
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 108
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 106
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 101
Италия - Итальянская Республика 2815 93
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 88
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 87
Казахстан - Республика 4119 87
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 84
Россия - ЮФО - Ростовская область 1066 84
Беларусь - Белоруссия 3190 82
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 917 82
Россия - Сибирь 1343 80
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1188 79
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1158 78
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 77
Франция - Французская Республика 4920 77
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 75
Швеция - Королевство 1806 74
Австралия - Австралийский Союз 2650 73
Россия - ПФО - Казань 1881 72
Узбекистан - Республика 1250 69
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 68
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 67
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 80
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 34
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 29
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 26
Русский язык 1653 25
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1465 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 12
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 12
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 11
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 924 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 8
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 7
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 7
Английский язык 374 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1198 6
Дед Мороз 151 6
Всероссийская перепись населения 40 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 6
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 370 5
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 137
CNews - ZOOM.CNews 1317 109
Thomson Reuters - Рейтер 5677 74
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 44
Engadget - Блог о технологиях 400 25
Прайм - Агентство экономической информации 639 23
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 23
DigiTimes - Издание 1279 22
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 19
FT - Financial Times 1067 15
AppleInsider 380 15
Cellular News 231 14
Bloomberg 935 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 12
РИА Новости 715 12
WSJ - The Wall Street Journal 1193 11
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 11
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 10
Total Telecom 260 10
Telecom.paper 151 10
The Verge - Издание 456 10
Electronista 155 9
Wikipedia - Википедия 398 9
Computer Weekly 368 9
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 9
Коммерсантъ - Издательский дом 784 8
NYT - The New York Times 943 8
CNET - Издание 1557 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 8
SlashGear 132 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 6
Ведомости 270 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 6
MacWorld 116 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 5
НТВ - Телекомпания 276 5
Vnunet 212 5
All Things Digital 157 5
Россия 24 - телеканал 94 5
The Register 1224 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 94
IDC - International Data Corporation 4515 70
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 60
Gartner 3173 37
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 24
Juniper Research 419 22
IHS iSuppli 389 20
Strategy Analytics 281 19
ABI Research 230 13
IHS Infonetics Research 87 10
In-Stat 81 9
Ericsson Mobility Report 32 9
Forrester Research 783 8
Yankee Group 161 7
Mobile Research Group 65 7
PCMark 103 7
In-Stat/MDR 63 6
S&P - Standard and Poor’s 448 6
Gartner Dataquest 329 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 5
Frost & Sullivan 176 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 4
Synergy Research Group 39 4
GSMA Intelligence 5 3
Harris Interactive 78 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 117 3
NPD DisplaySearch 282 3
comScore 304 3
Piper Jaffray 88 3
Analysys Mason 26 3
Cisco Annual Internet Report 3 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 23 2
Pen Test Partners 6 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 2
Moody's Investors Service 64 2
Mercury Research 60 2
Dell'Oro Group 34 2
Директ Инфо 9 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 2
SmartMarketing 73 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 20
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 7
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 61 5
СФУ - Сибирский федеральный университет 56 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 87 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 3
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 3
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 2
МЭИ - Московский энергетический институт 52 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 73 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
РАН - Российская академия наук 935 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 22 2
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
Сириус - Образовательный центр 108 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 83 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 1
Академгородок Новосибирск 70 1
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 10 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 6 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского - Харьковский авиационный институт 3 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 162 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 83
Олимпийские игры - Olympic Games 461 21
CeBIT 406 20
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 13
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 9
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 100 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 5
РИФ - Российский инвестиционный форум 52 5
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 3
МТС Телеком Идея 51 3
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 12 3
IDF - Intel Developer Forum 145 2
Photokina 56 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 51 2
Red Dot Design Award 27 2
Effie Awards 3 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Рождество Христово 54 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 2 1
iF Design Awards 8 1
Международный женский день - 8 марта 28 1
Burning Man - фестиваль 7 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 1
CNews AWARDS - награда 330 1
Black Hat - Конференция 67 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022