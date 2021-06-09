3D печать 3D принтер Аддитивные технологии Additive Manufacturing технологии послойного наращивания и синтеза объектов
3D печать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролов Павел 58 15
|Сергунина Наталья 284 9
|Путин Владимир 2699 9
|Дегтев Геннадий 159 8
|Фурсин Алексей 148 4
|Weisler Dion - Вайслер Дион 14 4
|Медведев Дмитрий 1626 4
|Овчинский Владислав 60 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 244 4
|Ефимов Владимир 67 3
|Чернышенко Дмитрий 415 3
|Никифоров Николай 1172 3
|Песков Дмитрий 96 3
|Мантуров Денис 79 3
|Прохоров Александр 102 3
|Кривозубов Павел 27 3
|Экалов Екатерина 8 3
|Никитин Глеб 24 2
|Евтушенко Олег 135 2
|Гвоздев Дмитрий 105 2
|Теплов Олег 27 2
|Абакумов Евгений 134 2
|Сергеев Александр 25 2
|Гришин Дмитрий 190 2
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Фридман Михаил 108 2
|Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 2
|Анохин Павел 13 2
|Натрусов Артем 192 2
|Лебедев Павел 28 2
|Кирьянова Александра 69 2
|Герасимов Александр 43 2
|Мишустин Михаил 468 2
|Иревли Сергей 21 2
|Боровков Алексей 8 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 2
|Соловьев Владимир 104 2
|Lores Enrique - Лорес Энрике 9 2
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Создано именных указателей - 106399.
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