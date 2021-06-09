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3D печать 3D принтер Аддитивные технологии Additive Manufacturing технологии послойного наращивания и синтеза объектов

3D печать - 3D принтер - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов


09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий
17.05.2021 Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии
09.03.2021 При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
05.03.2021 Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?
23.02.2021 Получится ли жить в доме, напечатанном на 3D-принтере?
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать
07.09.2020 Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
06.07.2020 Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
13.03.2020 Как будут печатать российские космические аппараты
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
24.01.2020 Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
23.10.2018 Впервые найден способ отследить напечатанное на 3D-принтере оружие
17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать
26.03.2018 Ученые в «Сколково» рассмотрят перспективы 3D-печати органов в космосе
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство
01.03.2017 В России создан 3D-принтер для детей
28.02.2017 В «Сколково» создали 3D-принтер для детей
28.02.2017 Резидент «Сколково» выпустил на рынок 3D-принтер для детей
27.02.2017 «Тринити» разработала профессиональный 3D-принтер 3ntProf
23.12.2016 XYZprinting представил 3D-принтеры Nobel 1.0A и da Vinci 1.0 Pro 3-in-1
05.12.2016 Лучшие домашние 3D-принтеры. Выбор ZOOM
09.09.2016 Смартфон научился на слух воровать чертежи из 3D-принтера
14.07.2016 SAP и APWorks преобразуют производственную логистическую цепочку при помощи 3D-печати
31.03.2016 «Кубъект Лаб» представит новый 3D-принтер Faberant
16.03.2016 Медведеву показали российский 3D-принтер нового поколения

Публикаций - 474, упоминаний - 826

3D печать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23413 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2736 20
HP Inc. 5501 17
SAP SE 4847 15
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 46 15
Autodesk 575 14
Apple Inc 11120 13
Google LLC 10882 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6223 12
РТИ Микрон - Micron 1217 11
Элемент ГК - Elementec 25 10
Arduino Software 53 10
Intel Corporation 11632 9
Samsung Electronics 9680 9
Amazon Inc - Amazon.com 2786 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10005 8
Nvidia Corp 3206 7
Dell EMC 4894 6
6944 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1017 6
1С-ИжТиСи 6264 6
Lenovo Group 2154 6
IBM - International Business Machines Corp 9173 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5577 6
Huawei 3465 6
Softline - Софтлайн 2041 6
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 6
Dassault Systemes 207 6
Siemens AG - Siemens Group 2532 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8005 5
VK - Mail.ru Group 3188 5
HP - Hewlett-Packard 3597 5
Цифра ГК 2134 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1009 4
Oracle Corporation 6280 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1759 4
Sony 6472 4
Сбер - Цифровая Платформа 413 4
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 5 4
Ростех - Автоматика Концерн 1464 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6608 19
НТИ - Национальная технологическая инициатива 243 11
Kickstarter 121 8
Самолёт ГК 1650 7
РВК - Российская венчурная компания 536 7
Россети Ленэнерго 2333 6
Точка 3775 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 336 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6150 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2497 5
Лента - Сеть розничной торговли 1676 5
Lockheed Martin 750 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 4
LEGO 219 4
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 47 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5719 4
Boeing 987 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 375 3
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 178 3
Сокольники - Парк культуры и отдыха 108 3
Ростех - Техмаш - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 25 3
Walt Disney Company 570 3
Май - Российская торговая компания 1017 3
Наукоград - технопарк 109 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1806 3
Альфа-Банк 1584 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 3
Tesla Motors 336 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 3
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 7 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 319 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1163 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 102 3
Северсталь ПАО - Severstal 358 3
BASF 43 2
Роснефть НК - нефтяная компания 473 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2341 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17813 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10322 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1523 11
Правительство Москвы 1976 10
Президент Российской Федерации 3672 10
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 265 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1611 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8956 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 251 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 184 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4284 7
Федеральное казначейство России 1543 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 203 5
Кванториум АНО - Детский технопарк 54 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2490 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1375 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 191 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2423 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 117 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2805 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2368 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 136 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2667 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2010 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3639 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2324 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1582 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
Wohlers Associates 2 1
ОРЯ - Общество Россия-Япония - Японо-российская ассоциация дружбы 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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