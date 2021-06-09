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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3D печать
Аддитивные технологии
Additive Manufacturing
технологии послойного наращивания и синтеза объектов
Публикаций - 276, упоминаний - 514
3D печать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролов Павел 43 9
|Путин Владимир 2456 4
|Weisler Dion - Вайслер Дион 14 3
|Медведев Дмитрий 1594 3
|Кривозубов Павел 26 3
|Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 2
|Сергунина Наталья 196 2
|Соловьев Владимир 102 2
|Lores Enrique - Лорес Энрике 8 2
|Песков Дмитрий 72 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Мантуров Денис 63 2
|Спиридонов Александр 35 2
|Дегтев Геннадий 93 2
|Прохоров Александр 94 2
|Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 2
|Бит Дашту Константин 1 1
|Главчев Владимир 21 1
|Петравец Волх 1 1
|Климович Юрий 1 1
|Лакеев Ярослав 1 1
|Бирин Дмитрий 1 1
|Кузьменков Дмитрий 1 1
|Трофимов Дмитрий 15 1
|Гвоздев Дмитрий 87 1
|Поихало Владимир 15 1
|Микриуков Николай 1 1
|Аверченков Михаил 1 1
|Устинов Максим 2 1
|Васильев Андрей 16 1
|Дуб Алексей 1 1
|Родионов Алексей 3 1
|Евдокимов Владислав 1 1
|Eef de Ridder - Эйв де Риддер 1 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Клейн Константин 8 1
|Петруца Роман 9 1
|Тихонов Александр 64 1
|Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
|Комлев Владимир 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru