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3D печать
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09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий
17.05.2021 Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии
09.03.2021 При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
05.03.2021 Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?
23.02.2021 Получится ли жить в доме, напечатанном на 3D-принтере?
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать
07.09.2020 Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
06.07.2020 Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
13.03.2020 Как будут печатать российские космические аппараты
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
24.01.2020 Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
23.10.2018 Впервые найден способ отследить напечатанное на 3D-принтере оружие
17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05
26.03.2018 Ученые в «Сколково» рассмотрят перспективы 3D-печати органов в космосе
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство
01.03.2017 В России создан 3D-принтер для детей
28.02.2017 В «Сколково» создали 3D-принтер для детей
28.02.2017 Резидент «Сколково» выпустил на рынок 3D-принтер для детей
27.02.2017 «Тринити» разработала профессиональный 3D-принтер 3ntProf
05.12.2016 Лучшие домашние 3D-принтеры. Выбор ZOOM
09.09.2016 Смартфон научился на слух воровать чертежи из 3D-принтера
14.07.2016 SAP и APWorks преобразуют производственную логистическую цепочку при помощи 3D-печати
16.03.2016 Медведеву показали российский 3D-принтер нового поколения
16.11.2015 Ricoh представила свой первый 3D-принтер
07.10.2015 Названы 10 важнейших технологий 2016 года
05.08.2015 Открытая платформа для 3D-печати Autodesk Spark теперь доступна в Windows 10
20.07.2015 Печать ракет на поле боя

Публикаций - 276, упоминаний - 514

3D печать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21786 13
HP Inc. 5170 11
Ростех - Ростехнологии 2406 10
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 36 10
Apple Inc 10298 10
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 538 9
Google LLC 9697 9
SAP SE 4401 9
Nvidia Corp 3047 7
Arduino Software 42 5
Dassault Systemes 183 5
Siemens AG - Siemens Group 2251 5
Intel Corporation 10947 5
Amazon Inc - Amazon.com 2556 4
Oracle Corporation 5881 4
IBM - International Business Machines Corp 8753 4
Lenovo Group 2011 4
Samsung Electronics 9061 4
HP - Hewlett-Packard 3572 4
Meta - Facebook 4154 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1750 4
VK - Mail.ru Group 2925 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7893 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 574 3
ROBBO Finland 3 3
Softline - Софтлайн 1820 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1852 3
Deloitte - Делойт 335 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1529 3
Sony 5947 3
Siemens AG - Сименс Россия 127 3
HTC Corporation 1389 3
Программный продукт ГК 3354 3
Dell EMC 4523 3
Lenovo Motorola 3380 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 464 2
Ростех - Швабе Холдинг 157 2
SUSE 318 2
Nokia Corporation 5314 2
Kickstarter 112 5
Lego 190 4
Airbus Group 194 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 606 3
Сокольники - Парк культуры и отдыха 83 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 2
Tesla Motors 265 2
Альфа-Банк 1331 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1601 2
Adidas 125 2
BMW 382 2
Boeing 936 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 245 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 131 2
Ford 362 2
Henkel - Хенкель Рус 32 2
Nike 152 2
Снежная Королева 43 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 29 2
BASF 42 2
Foster + Partners 5 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 2
Lehmann&Voss&Co 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4996 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 221 1
Северсталь ПАО 284 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 32 1
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 1
Decathlon - Декатлон 26 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 233 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1790 1
Торий НПП 22 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 82 1
Випсибирь 1 1
Открытие ФК 1492 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1639 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3255 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 12
МКС - Международная космическая станция 1384 6
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 130 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1245 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 4
Роснано 626 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5658 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 3
U.S. Navy - Военно-морские силы США 427 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1991 2
Президент Российской Федерации 2693 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 90 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 160 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1027 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 765 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7498 2
Роскачество - Российская система качества 20 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 921 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 50 1
Законодательное собрание Владимирской области 2 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 61 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 37 1
U.S. Army - армия США 107 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 277 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2389 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2062 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2878 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2073 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 537 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 1
Правительство РФ 5766 1
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Wohlers Associates 2 1
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CrunchBase 63 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 342 1
WSJ - The Wall Street Journal 1204 1
Thomson Reuters - Рейтер 5702 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 1
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Forbes - Форбс 570 1
The Verge - Издание 461 1
Gartner 3238 9
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 2
Markets&Markets Research 93 2
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Frost & Sullivan 190 2
BCG - Boston Consulting Group 78 1
Tractica 7 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 31 1
TM Capital 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 783 4
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 10 3
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 3
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 195 2
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ТПУ - Томский политехнический университет 102 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 2
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Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 18 2
Columbia University - Колумбийский университет 138 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 439 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
LUT University - Технологический университет Лаппеэнранта 1 1
Cornell University - Корнеллский университет 102 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 101 1
СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
Waseda University - Университет Васэда 3 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
Princeton University - Принстонский университет 114 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 10 1
University of California - Калифорнийский университет 67 1
SCI-Arc - Southern California Institute of Architecture - Институт Архитектуры Южной Калифорнии 1 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 129 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 1
Школа цифровых технологий 1 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 28 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 289 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 90 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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