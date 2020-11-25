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25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации
Публикаций - 87, упоминаний - 94
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
|FT - Financial Times 1107 1
|ZDnet 575 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
|Engadget - Блог о технологиях 406 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
|EE Times 155 1
|Omdia 16 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
|500 Startups 70 1
|Microsoft Research 130 1
|IBM Research 107 1
|Counterpoint Research 36 1
|Dell'Oro Group 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru