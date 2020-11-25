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25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации



25.11.2020 Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON 8
23.03.2020 Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 Huawei и LG Uplus создали коммерческую сеть 5G в Сеуле 1
26.02.2019 HPE и Continental запускают блокчейн-платформу монетизации автомобильных данных 1
26.02.2019 Dell EMC начинает российские продажи серверов PowerEdge на AMD EPYC 1
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
25.02.2019 Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось? 1
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 1
22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки 1
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 1
21.02.2019 Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы 1
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 1
20.02.2019 Американцы последовательно поглощают «Яндекс» 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
19.02.2019 «Лаборатория Касперского» увеличила годовую выручку на 4% до $726 млн 1
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
19.02.2019 «Касперский» добился роста выручки, чтобы доказать, что он не шпион 1
19.02.2019 Российские цены на Samsung Galaxy S10 рассекречены за сутки до анонса 1
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 1
18.02.2019 «Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну 1
18.02.2019 Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей 1
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 1
15.02.2019 Выручка Softline приблизилась к 100 миллиардам. Реанимированы планы по IPO 1
15.02.2019 Новая точка беспроводного доступа Cisco Aironet серии 4800 доступна в России 1
14.02.2019 Акции «Яндекса» начали массово скупать 1
14.02.2019 IDC: россияне перешли на дорогие смартфоны — как в докризисном 2014 году 1
13.02.2019 МТС потратила 11,4 млрд руб. на банк имени самой себя 1
12.02.2019 Аналитический центр Falcongaze составил рейтинг защищенности популярных облачных сервисов 1
12.02.2019 В Oracle предрекли скорый переход всех данных под управление искусственного интеллекта 1
12.02.2019 «Яндекс» запустил сервис для обучения ИТ-профессиям 1
12.02.2019 «Первый Бит» автоматизировал управленческий учет в «Русхимсети» 1
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
11.02.2019 SUSE обеспечит переход к программно-реализованным ЦОДам с помощью СПО 1
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 1
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
11.02.2019 Эксперты рассказали, когда искусственный интеллект научится работать без ошибок 1

Публикаций - 87, упоминаний - 94

25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11030 4
21 век – ТВ - Народный телефон 54 3
Microsoft Corporation 22038 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5374 3
Acer Group 2268 2
Huawei 3099 2
IBM - International Business Machines Corp 8818 2
Nvidia Corp 3066 2
Google LLC 9844 2
Luxoft - Люксофт 268 1
NEC 1734 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 90 1
DXC Technology 20 1
Privacy Company 2 1
Lenovo Motorola 3442 1
Элемент ГК - Elementec 527 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1425 1
АТОЛ ГК 182 1
Sony 6087 1
Apacer Technology Inc 59 1
Wrike 22 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
OnePlus - BBK Electronics 370 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 227 1
IBS - ИБС экспертиза 55 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Webvan Group 48 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 17 1
AMD Radeon Technology Group - ATI Technologies 170 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
Акцент 193 1
US West 51 1
Chunghwa Telecom 50 1
Alibaba Group 345 1
Омникомм Сервис 28 1
Yandex - Яндекс 4797 1
Apple Inc 10403 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1887 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 1
Ростех - Ростехнологии 2419 1
АТАК - сеть магазинов 425 1
Croyton 5 1
MacMillan Trading 4 1
Wissey Trade & Invest 5 1
Ramify Consulting 2 1
DXC Global 2 1
M&G Investment Management 2 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 9 1
Vista Equity Partners 6 1
Банкуралпром ЗАО 1 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 34 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
WCM Investment Management 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5035 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
Согласие СК 350 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 32 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 519 1
TMT Investments 97 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1798 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 925 1
Bain Capital Ventures 34 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 893 1
Открытие ФК 2012 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 1
eBay Inc 1571 1
Яндекс.Такси 287 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6930 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2932 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 923 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 1
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 4 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 87 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7388 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4429 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5981 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3723 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1744 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1560 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4225 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2914 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6168 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2471 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6745 2
Сервер - Серверные платформы 2123 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5009 2
DDR - Double data rate 2104 2
Системы охлаждения 95 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3302 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 296 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5646 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1263 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30580 2
ARM - Advanced RISC Machine 267 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
СВЧ - микроволновая печь 36 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 703 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 526 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 505 1
CPRI - Common Public Radio Interface - Общий открытый радиоинтерфейс 19 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 726 1
Социальные сети - Соцсети 430 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 289 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 79 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 414 1
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 34 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2029 1
Мобильное приложение - Mobile app 2583 1
Waves Maxxaudio 33 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1550 1
LG 75SM99 40 4
Microsoft Windows 10 11220 3
Nokia Quillion 2 2
Intel Core - Семейство процессоров 1246 2
Nokia Broadband Anyhaul 2 2
Nokia Broadband Fronthaul 5 1
Nokia 5G Future X 2 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 61 1
Depositphotos - фотобанк 102 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 69 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 691 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 38 1
Intel Tangle Lake - 49-кубитный квантовый процессор 3 1
Microsoft Bali 2 1
М.Видео m_mobile 6 1
IBM Quantum Experience 7 1
Nokia 1830 Versatile WDM Module - Nokia 1830 VWM 2 1
Nokia Software Defined Access Networks - Nokia SDAN 1 1
Nokia FastMile 1 1
Nokia IXR - Interconnect Router 7 1
Nokia Wavence 2 1
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 8 1
VK Live 9 1
Acer Waves Nx 5 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 567 1
Acer Ezel Aero Hinge 9 1
Rescuecom System One 2 1
VK Business 2 1
АТОЛ Sigma еда 2 1
Acer Predator RGB Assault 1 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 93 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2156 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1356 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6004 1
Microsoft Office 3181 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 52 1
Nvidia G-Sync 120 1
Intel Core i - Cерия процессоров 341 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 174 1
Acer Predator 150 1
Исанин Антон 245 5
Kunstler Julie - Кунстлер Джули 2 2
Motley Sandra - Мотли Сандра 3 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 19 1
Гуревич Юрий 2 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Моржова Наталья 6 1
Якунина Наталия 1 1
Каплун Герман 52 1
Худис Ефим 1 1
Ганиев Заур 3 1
Xu William - Сю Уильям 8 1
Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 1 1
Кирпиченко Дмитрий 1 1
Kick Markus - Кик Маркус 4 1
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Миркасымов Рустам 7 1
Yu Jimmy - Ю Джимми 1 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Andree Tim - Андре Тим 2 1
Карачинский Анатолий 89 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 1
Lisa Su - Лиза Су 40 1
Гуцериев Михаил 109 1
Лощинин Дмитрий 37 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 1
Делицын Леонид 109 1
Макаров Алексей 55 1
Тынкован Александр 51 1
Черкасова Надия 21 1
Волож Аркадий 209 1
Мацоцкий Сергей 172 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 21 1
Иванов Владимир 51 1
Селгеев Александр 1 1
Моргульчик Александр 26 1
Нинбург Александр 2 1
Филев Андрей 6 1
Кареев Андрей 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44326 11
Россия - Российская федерация - РФ 101371 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12439 5
Америка Северная 2633 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12423 4
Европа 9848 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10800 4
Того - Тоголезская Республика 8348 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 3
Америка Латинская 1393 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11946 2
Нидерланды 2103 2
Европа Западная 1324 2
Америка 1948 2
Европа Восточная 2892 2
Азия - Азиатский регион 3492 2
Южная Корея - Республика 3866 2
Япония 9496 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 875 1
Болгария - Республика 651 1
США - Мэриленд - Балтимор 154 1
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 11 1
Россия - УФО - Челябинская область 909 1
Малайзия 742 1
Грузия - Поти 12 1
Великобритания - Виргинские Острова 202 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Ирландия - Дублин 153 1
Куба - Республика 201 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 209 1
США - Делавэр 144 1
Австралия - Мельбурн 93 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 105 1
США - Калифорния - Сан-Диего 305 1
США - Нью-Йорк 2594 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31804 1
Ближний Восток 2528 1
Африка - Африканский регион 2771 1
Франция - Французская Республика 5398 1
Банковский сектор экономики 1199 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 445 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2105 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 705 2
Транспорт 498 2
Эргономика 394 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 149 1
Физика - область естествознания 623 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 481 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 207 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 793 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 334 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 783 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 766 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 179 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 149 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 877 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1567 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1621 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4311 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1898 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
FT - Financial Times 1107 1
ZDnet 575 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
Engadget - Блог о технологиях 406 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
EE Times 155 1
Omdia 16 2
GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
500 Startups 70 1
Microsoft Research 130 1
IBM Research 107 1
Counterpoint Research 36 1
Dell'Oro Group 35 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 66 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 538 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 222 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 55 2
100+ Forum Russia 95 2
GeekBrains 43 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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