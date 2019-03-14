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24 часа Ле-Мана Автомобильная гонка на выносливость
Публикаций - 83, упоминаний - 84
24 часа Ле-Мана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1740 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 64 1
|Исанин Антон 319 7
|Носков Константин 211 2
|Иванов Олег 130 2
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Никифоров Николай 1145 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 21 1
|Мацоцкий Сергей 172 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Сергеев Алексей 34 1
|Селгеев Александр 1 1
|Моргульчик Александр 26 1
|Филев Андрей 6 1
|Кареев Андрей 5 1
|Косачев Антон 6 1
|Карташев Дмитрий 5 1
|Кирпиченко Дмитрий 1 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Моржова Наталья 6 1
|Каплун Герман 52 1
|Ганиев Заур 3 1
|Kick Markus - Кик Маркус 4 1
|Kitagawa Mikako - Китагава Микако 28 1
|Ситников Владилен 1 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Шубенков Сергей 1 1
|Лавров Григорий 1 1
|Шарапова Мария 15 1
|Ласицкене Мария 1 1
|Надаль Рафаэль 1 1
|Попов Анатолий 98 1
|Блинов Михаил 73 1
|Войтенко Олег 25 1
|Махонов Александр 31 1
|Лощинин Дмитрий 37 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Климарев Михаил 47 1
|Шилов Сергей 70 1
|Тынкован Александр 51 1
|Карачинский Анатолий 89 1
|Устюгов Сергей 1 1
|Gartner 3266 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru