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24 часа Ле-Мана Автомобильная гонка на выносливость



14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
13.03.2019 Dataline запустила сервис для поиска и анализа уязвимостей Security Scan 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.03.2019 Чистая прибыль радиоэлектронного кластера «Ростеха» выросла в восемь раз 1
12.03.2019 Выручка радиоэлектронного кластера Ростеха превысила 266 млрд рублей 1
12.03.2019 Zyxel начала продажи в России нового 10-гигабитного коммутатора агрегации 1
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
07.03.2019 Olympus свернет производство цифровых фотоаппаратов 1
06.03.2019 Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете 1
06.03.2019 Годовая выручка Dell выросла на 15% до $90,6 млрд 1
05.03.2019 ГК Astra Linux примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2019» 1
05.03.2019 Банк «Открытие» запустил сервис по обмену наличной валюты с фиксированием курса онлайн 1
01.03.2019 Создан новый «Эльбрус» для обороны — аналог Intel Itanium и Xeon за 620 миллионов 1
01.03.2019 Микропроцессорам обещано мрачное будущее без единого просвета 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
01.03.2019 Трояны-вымогатели вымирают, потому что пользователи не хотят платить 1
28.02.2019 МКБ обновил CRM для ведения корпоративного бизнеса 1
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку 1
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
27.02.2019 Найдены три способа выслеживания абонента в несуществующих сетях 5G. В 4G работают тоже 1
26.02.2019 Dell EMC начинает российские продажи серверов PowerEdge на AMD EPYC 1
25.02.2019 «Вымпелком» за год увеличил выручку на 5,7% 1
22.02.2019 «СёрчИнформ»: 30% российских компаний увеличили за год бюджеты на ИБ 1
21.02.2019 Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы 1
20.02.2019 Rate&Goods представили приложение дополненной реальности для Android 1
20.02.2019 Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 464 миллиона за грехи прежнего руководства 1
19.02.2019 Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы 1
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО 1
18.02.2019 «Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну 1
18.02.2019 Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей 1
18.02.2019 Исследование ОКБ и Moneyman: клиенты сервисов онлайн-кредитования сильно помолодели 1
15.02.2019 Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад 1
15.02.2019 Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов 1
14.02.2019 Orange построит программно-определяемые сети в 24 филиалах Weener Plastics 1
13.02.2019 МТС потратила 11,4 млрд руб. на банк имени самой себя 1
13.02.2019 МТС довела свою долю в капитале МТС Банка до 95% 1
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 1
11.02.2019 GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач 1
07.02.2019 Альфа-банк создал платформу для расчетов по ЖКХ на блокчейне 1
07.02.2019 Honor представил смартфон Honor 10 Lite. Цена 1

Публикаций - 83, упоминаний - 84

24 часа Ле-Мана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10403 3
21 век – ТВ - Народный телефон 69 2
Acer Group 2268 2
HP Inc. 5245 2
Samsung Electronics 9150 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 2
Dell EMC 4657 2
Microsoft Corporation 22039 2
Brocade Communications Systems 239 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Wrike 22 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 36 1
Pegatron Corporation 44 1
Hisense Group 57 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 1
DXC Technology 20 1
Luxoft - Люксофт 268 1
НТС - Национальные телематические системы 21 1
Mandriva - Mandrake 144 1
IBS - ИБС экспертиза 55 1
Прогноз 554 1
Red Hat 1164 1
Haier 91 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 345 1
Supra 28 1
Акцент 195 1
Телематические системы 8 1
IBM - International Business Machines Corp 8818 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 203 1
Pioneer Corporation 402 1
Sony 6087 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1115 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 1
Cisco Systems 4682 1
Lenovo Group 2029 1
LG Electronics 3261 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1764 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 735 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 217 1
Toshiba Corporation 2830 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 224 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 41 2
Croyton 5 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
MacMillan Trading 4 1
Wissey Trade & Invest 5 1
Ramify Consulting 2 1
DXC Global 2 1
M&G Investment Management 2 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 9 1
Vista Equity Partners 6 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
Согласие СК 355 1
StartRocket 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 519 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
TMT Investments 97 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 121 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1798 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 155 1
АльфаСтрахование СГ 234 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 925 1
Bain Capital Ventures 34 1
Открытие ФК 2013 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2018 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5036 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7629 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2409 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2243 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2176 2
Правительство РФ 7014 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6958 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 564 2
МВД РФ - Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Управление служебными зданиями АО 1 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2098 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 206 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1271 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1740 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 64 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4453 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30604 4
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 121 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7452 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2917 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5995 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 727 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 175 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1797 2
Сервер - Серверные платформы 2147 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2083 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 640 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1475 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 78 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2500 1
Фотокамеры - Фотоаппараты 1002 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 263 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 524 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 529 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 139 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1105 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 109 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6761 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 601 1
DevOps - Development и Operations 373 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2364 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 29 1
Пылесос - Vacuum cleaner 165 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2369 1
Многозадачность - многозадачный экран - многозадачном режиме 34 1
Холодильник 233 1
СВЧ - микроволновая печь 36 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 86 1
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 86 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 125 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3592 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1411 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6393 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 303 1
LG 75SM99 51 3
Google Android 11676 2
Microsoft Windows 10 11220 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6004 2
Apple iPad 3570 2
Depositphotos - фотобанк 102 1
Samsung QLED 8k - Телевизор 13 1
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 28 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 1
Google Chromebook - Серия ноутбуков 101 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 182 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Microsoft Office OneNote 167 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 33 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 61 1
Microsoft Outlook 1230 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
Microsoft License Mobility 2 1
М.Видео m_mobile 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 749 1
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 15 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 674 1
Microsoft Office PowerPoint 618 1
Microsoft Office 365 814 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 149 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 396 1
Microsoft Windows 1916 1
Microsoft Office 3182 1
Microsoft Surface - Планшет 353 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 147 1
Apple iOS 6296 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 572 1
ЭОС Дело СЭД 1722 1
Linux OS 7455 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1699 1
Яндекс.Навигатор 292 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3835 1
Исанин Антон 319 7
Носков Константин 211 2
Иванов Олег 130 2
Медведев Дмитрий 1594 2
Никифоров Николай 1145 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 21 1
Мацоцкий Сергей 172 1
Нечаев Андрей 21 1
Сергеев Алексей 34 1
Селгеев Александр 1 1
Моргульчик Александр 26 1
Филев Андрей 6 1
Кареев Андрей 5 1
Косачев Антон 6 1
Карташев Дмитрий 5 1
Кирпиченко Дмитрий 1 1
Аполлонова Светлана 10 1
Моржова Наталья 6 1
Каплун Герман 52 1
Ганиев Заур 3 1
Kick Markus - Кик Маркус 4 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 28 1
Ситников Владилен 1 1
Гуцериев Михаил 109 1
Шубенков Сергей 1 1
Лавров Григорий 1 1
Шарапова Мария 15 1
Ласицкене Мария 1 1
Надаль Рафаэль 1 1
Попов Анатолий 98 1
Блинов Михаил 73 1
Войтенко Олег 25 1
Махонов Александр 31 1
Лощинин Дмитрий 37 1
Нащекин Алексей 111 1
Климарев Михаил 47 1
Шилов Сергей 70 1
Тынкован Александр 51 1
Карачинский Анатолий 89 1
Устюгов Сергей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 101402 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44332 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12429 5
Того - Тоголезская Республика 8450 5
Европа 9857 4
Япония 9497 2
Америка Северная 2633 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 2
Америка 1948 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11946 2
Азия - Азиатский регион 3493 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12442 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10803 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31807 2
Китай - Чжэнчжоу - Хэнань 19 1
США - Делавэр 144 1
Австралия - Мельбурн 93 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 19 1
США - Калифорния - Сан-Диего 305 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 105 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 115 1
Луна 1171 1
Ирландия - Дублин 153 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Великобритания - Виргинские Острова 202 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 875 1
США - Калифорния 3354 1
Турция - Турецкая республика 1559 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12259 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1479 1
Австралия - Австралийский Союз 2693 1
Ирландия - Республика 815 1
Земля - планета Солнечной системы 6905 1
Америка Латинская 1393 1
Африка - Африканский регион 2771 1
Ближний Восток 2528 1
Китай - Тайвань 1669 1
Швейцария - Женева 315 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4357 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 187 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 445 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 774 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3685 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 842 1
Банковский сектор экономики 1233 1
СИЗО - Следственный изолятор 75 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 880 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 334 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 715 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 952 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 207 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
FT - Financial Times 1107 1
Thomson Reuters - Рейтер 5714 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 345 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
DRAMeXchange 38 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
Россия 24 - телеканал 94 1
За Телеком - telegram-канал 33 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Times 407 1
Gartner 3266 1
GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 121 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 72 3
100+ Forum Russia 137 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 538 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
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