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21 век – ТВ Народный телефон



21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 1
10.02.2020 Украина осталась без таксофонов 1
26.03.2019 России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
22.03.2019 НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета 1
22.03.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 5 млн зарегистрированных компаний 1
22.03.2019 Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС 1
21.03.2019 «Мегафон» стал стратегическим партнером российского футбола 1
21.03.2019 Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome 1
21.03.2019 Консолидированная чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 20% до 8,4 млрд рублей 1
20.03.2019 Intel закрыла десятки опасных «дыр» в драйверах под Windows 1
19.03.2019 У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам 1
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора 1
15.03.2019 «Дочка» НКК не позволила РЖД свернуть полуторамиллиардную закупку ПК на Windows 10 1
15.03.2019 «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала всплеск популярности ретро-консолей в России 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.03.2019 Рокетбанк запустил новое мобильное приложение 1
12.03.2019 Почти две трети компаний мира хотят развивать мультиоблачные стратегии 1
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
12.03.2019 Google выпал из топ-10 компаний с лучшей репутацией. Facebook не попал даже в первую сотню 1
11.03.2019 В России интернет впервые обогнал телевидение по затратам на рекламу 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 1
07.03.2019 «Ланит» выпустила дешевый ноутбук российской сборки 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
07.03.2019 Olympus свернет производство цифровых фотоаппаратов 1
06.03.2019 Годовая выручка Dell выросла на 15% до $90,6 млрд 1
05.03.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» более 70 миллиардов 1
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг» 1
04.03.2019 Зарплаты в Минкомсвязи за год выросли на 21% 1
01.03.2019 «Техносерв Cloud» защитил данные пациентов медицинского стартапа «Мое здоровье» 1
26.02.2019 «Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года 1
22.02.2019 «СёрчИнформ»: 30% российских компаний увеличили за год бюджеты на ИБ 1
21.02.2019 Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы 1
21.02.2019 Samsung выпустила первый серийный гибкий смартфон. Он будет продаваться в России 1
20.02.2019 Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме 1
20.02.2019 МТС продала своим хозяевам долю в «Озоне» 1
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
18.02.2019 «Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну 1
18.02.2019 Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей 1

Публикаций - 85, упоминаний - 85

21 век – ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9150 8
Google LLC 9848 6
Microsoft Corporation 22039 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8627 5
Intel Corporation 11030 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5376 4
Naumen - Наумен 444 4
SUSE 319 3
LG Electronics 3261 3
AMD - Advanced Micro Devices 3563 3
Acer Group 2268 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1115 3
Oracle Corporation 5896 3
InfoWatch - Инфовотч 827 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 589 3
Apple Inc 10403 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 264 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1095 2
Dell EMC 4657 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 2
Микран НПФ - научно-производственная фирма 16 2
Selectel - Селектел 151 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1764 2
Lenovo Group 2029 2
HP Inc. 5245 2
Biocad - Биокад 39 2
Huawei 3099 2
Geoscan Technologies - Геоскан 5 2
AMD Radeon Technology Group - ATI Technologies 170 1
Папилон - Papillon 8 1
Webvan Group 48 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
Acer Cyber Security 3 1
Аргус-Спектр 12 1
Lenovo Motorola 3442 1
Орбита 72 1
Цифровые активы 23 1
РСК Технологии 9 1
Inforser - Инфорсер Инжиниринг 23 1
Weblink International 3 1
Почта России ПАО 1828 6
CarPrice - Карпрайс 34 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 204 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 50 1
Атлантис-Пак ПКФ - Производственно-коммерческая фирма 2 1
Агроплазма 1 1
Почта Банк 310 1
Uber 277 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Oradell Equites 2 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 9 1
Mary Kay - Мэри Кэй 86 1
Промет НПО 1 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 31 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 11 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 55 1
Евросеть 1390 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 893 1
Связной ГК 1112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2019 1
eBay Inc 1571 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6982 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7630 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 49 2
Администрация Президента РФ 865 2
Счётная палата РФ 581 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2098 2
Федеральное собрание Российской Федерации 147 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2244 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 866 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 606 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2104 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 49 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 330 1
Президент Российской Федерации 3032 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2079 1
Федеральное казначейство России 1143 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 436 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1412 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 962 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2409 1
Правительство РФ 7020 1
Правительство Москвы 1489 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 804 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7510 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30624 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1353 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6008 5
Big Data - Большие данные 1938 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1117 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1561 5
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 543 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 78 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 52 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9041 3
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 148 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4478 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3740 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 188 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 646 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12580 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 690 2
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 128 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2525 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 56 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 530 1
Мобильное приложение - Mobile app 2588 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1281 1
ИТ-аудит ИТ-инфраструктуры 107 1
Системы охлаждения 97 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 149 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 217 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 540 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1807 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 324 1
Социальные сети - Соцсети 449 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1486 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 323 1
Таксофон - телефон общего пользования 35 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2925 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1030 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2380 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 313 1
Microsoft Windows 10 11220 6
Samsung Galaxy S10 - смартфон 161 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 691 2
Google YouTube - Видеохостинг 2201 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1037 2
Apple iOS 6296 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 69 2
Реестр добросовестных экспортеров 6 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 754 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1485 1
М.Видео m_mobile 7 1
Microsoft Surface - Планшет 353 1
Apple iPad 3570 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 567 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 572 1
BSS Электронный офис 18 1
Nokia 8110 11 1
Corning Gorilla Glass 591 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 53 1
OnePlus - Серия смартфонов 95 1
МИД РФ ЦОД 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1274 1
Apple Pay 411 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 338 1
Apple macOS 1373 1
Microsoft Office PowerPoint 618 1
Google Android 8 Oreo 143 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 69 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6004 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1702 1
Apple iPhone 8 165 1
Microsoft Windows 1916 1
Intel Core - Семейство процессоров 1249 1
Honor - серия смартфонов 95 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 166 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 101 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1209 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 293 1
Исанин Антон 367 9
Мясин Антон 10 5
Буйлов Юрий 13 3
Седов Анатолий 6 3
Чистова Вера 13 2
Тынкован Александр 51 2
Медведев Дмитрий 1594 1
Тетерина Элла 13 1
Волков Александр 27 1
Будберг Александр 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
Мень Михаил 9 1
Лубинец Владимир 1 1
Булатов Дмитрий 1 1
Соловьев Юрий 31 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 19 1
Тимакова Наталья 15 1
Осеевский Михаил 256 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 28 1
Григорьева Нина 4 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Коровко Вадим 17 1
Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 1 1
Делицын Леонид 109 1
Новикова Елена 56 1
Борзилов Давид 36 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 1
Lisa Su - Лиза Су 40 1
Бойко Елена 167 1
Главчев Владимир 21 1
Гуцериев Михаил 109 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 1
Самедов Тимур 19 1
Карачинский Анатолий 89 1
Мацоцкий Сергей 172 1
Определенов Владимир 19 1
Кириченко Игорь 44 1
Нестеренко Татьяна 36 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 21 1
Никифоров Николай 1145 1
Россия - Российская федерация - РФ 101423 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12432 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44341 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31812 5
Япония 9499 5
Того - Тоголезская Республика 8529 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12445 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 3
Россия - СФО - Новосибирск 3157 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 2
Европа 9859 2
Франция - Французская Республика 5400 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 804 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1858 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 415 1
Великобритания - Лондон 1988 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2056 1
Индонезия - Республика 773 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2080 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 449 1
Россия - УФО - Челябинская область 909 1
Европа Западная 1324 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 875 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12259 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1973 1
Италия - Итальянская Республика 3067 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1161 1
Азия - Азиатский регион 3496 1
Южная Корея - Республика 3869 1
Индия - Республика 4168 1
Швеция - Королевство 1904 1
Нидерланды 2105 1
Европа Восточная 2892 1
Германия - Федеративная Республика 8242 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10808 1
Америка Латинская 1393 1
Китай - Тайвань 1671 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 47 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4399 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 292 8
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 118 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 718 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 521 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2115 2
Банковский сектор экономики 1266 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2339 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 79 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1634 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 128 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 957 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 2
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 445 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 148 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 160 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 177 1
Английский язык 623 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 132 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1466 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 509 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 193 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 880 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2796 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 706 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 659 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1567 1
Образование в России 1573 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 119 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 848 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
Ведомости 302 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
EE Times 155 1
Gartner 3266 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 2
IDC - International Data Corporation 4572 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2780 1
500 Startups 100 1
Counterpoint Research 36 1
Медиалогия 48 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 89 1
ITSM Tool Universe 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 148 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 111 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 81 3
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 100 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1426 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 223 1
Международный женский день - 8 марта 46 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
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