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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
21 век – ТВ Народный телефон
Публикаций - 85, упоминаний - 85
21 век – ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 367 9
|Мясин Антон 10 5
|Буйлов Юрий 13 3
|Седов Анатолий 6 3
|Чистова Вера 13 2
|Тынкован Александр 51 2
|Медведев Дмитрий 1594 1
|Тетерина Элла 13 1
|Волков Александр 27 1
|Будберг Александр 1 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
|Мень Михаил 9 1
|Лубинец Владимир 1 1
|Булатов Дмитрий 1 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Koduri Raja - Кодури Раджа 19 1
|Тимакова Наталья 15 1
|Осеевский Михаил 256 1
|Kitagawa Mikako - Китагава Микако 28 1
|Григорьева Нина 4 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Коровко Вадим 17 1
|Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 1 1
|Делицын Леонид 109 1
|Новикова Елена 56 1
|Борзилов Давид 36 1
|Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 1
|Lisa Su - Лиза Су 40 1
|Бойко Елена 167 1
|Главчев Владимир 21 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 1
|Самедов Тимур 19 1
|Карачинский Анатолий 89 1
|Мацоцкий Сергей 172 1
|Определенов Владимир 19 1
|Кириченко Игорь 44 1
|Нестеренко Татьяна 36 1
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 21 1
|Никифоров Николай 1145 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
|Ведомости 302 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
|EE Times 155 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru