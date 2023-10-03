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123 test



Импортозамещение 2023 1

03.10.2023 Совместимость продуктов «Нуматех» и ESMART помогла Numa Arce получить сертификат ФСБ России 1

28.09.2023 Бурное прошлое и проблемное будущее: как развивается российский телеком 1

16.08.2023 Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM 1

25.07.2023 «Сбер» и «Расчетные решения» автоматизировали расчёты ЖКХ на Сахалине 1

15.08.2023 Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки 1

20.07.2023 Более 1 млн россиян оформили «Карту болельщика» 1

19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру 1

05.07.2023 Количество спам-звонков нижегородцам в 2023 г снизилось более чем в два раза 1

30.06.2023 Аналитика МТС RED: количество спам-звонков в 2023 г. снизилось более чем в два раза 1

27.06.2023 «Единственный предпочтительный партнер» SAP в России растерял сотрудников и оказался в шаге от банкротства 1

26.05.2023 Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi 1

22.05.2023 «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года 1

19.05.2023 Создан первый в мире ноутбук с виртуальным экраном гигантских размеров 1

16.05.2023 «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года 1

28.04.2023 Intel получила крупнейший убыток в своей истории 1

24.04.2023 Россиянам ноутбуки не нужны. Продажи упали, рынок захватывают российские и китайские бренды 1

07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1

22.03.2023 Сбежав из России, Fujitsu оказалась в 120-миллионном убытке 1

20.03.2023 Пока поставщика псевдороссийских ПК для МВД сажали в тюрьму, его бизнес пошел в гору после двух лет падения 1

27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1

30.01.2023 Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках 1

24.01.2023 «Швабе» модернизировал линейку телескопов с применением 3D-технологий 1

20.01.2023 Сидящий в тюрьме поставщик псевдороссийских ПК для МВД остался без бизнеса 1

20.12.2022 Поставщика техники для МВД посадили за попытку продать нероссийские ПК на миллиард 1

29.11.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в клинической больнице в Одинцове 1

16.11.2022 VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность 1

10.10.2022 Российская промышленность получит 5,3 трлн руб. на импортозамещение 1

04.10.2022 ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей 1

15.09.2022 В учебных заведениях Владимирской области появится «Ред ОС» 1

13.09.2022 Шесть поставщиков ПК обвинены властями в 100 картельных сговорах на 2 млрд рублей 1

02.09.2022 Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров 1

12.08.2022 Миллиардное дело о поставке в МВД псевдороссийских ПК дошло до суда. Владелец поставщика арестован 1

08.08.2022 Тестовая статья Абумова 1

08.07.2022 Слабые пароли оказались одной из ключевых проблем внешних ИТ-периметров компаний 1

30.06.2022 Российский разработчик мобильных игр увольняет четверть своего персонала 1

27.06.2022 К 2025 г. цифровизация российского села может достигнуть 90% 1

08.06.2022 В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы 1

03.06.2022 Создан «неубиваемый» смартфон с батареей на 3 месяца работы 1

31.05.2022 Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации 1


Публикаций - 641, упоминаний - 641

123 test упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6147 18
Cisco Systems 4918 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4283 8
Новые облачные технологии (НОТ) 331 3
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 14 2
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 29 2
Veeam Software 298 1
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 2 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2369 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 793 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 185 1
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2976 64
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3340 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6102 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 67 8
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1298 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 298 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1695 4
DevSecOps - Development Security Operations 106 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 108 2
Zero Knowledge Proof - Zero Knowledge Protocol, ZKP - Доказательство с нулевым разглашением (знанием) в криптографии 9 1
Кибербезопасность - Computational Document Forensics - Расследование киберинцидентов - Компьютерная (цифровая) криминалистика (форензика) 2 1
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 19 1
Veeam Cloud Connect 40 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 52 1
Veeam Backup ExaGrid 1 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 61 1
Шадаев Максут 750 5
Яремко Максим 10 1
Сингапур - Республика 1637 14
Таджикистан - Республика 785 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 2708 15
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 662 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 852 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 433 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 16 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1251469, в очереди разбора - 831644.
Создано именных указателей - 129003.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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