Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
100+ Forum Russia
Публикаций - 95, упоминаний - 95
100+ Forum Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
|АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 1
|Исанин Антон 245 8
|Никифоров Николай 1145 2
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Чугаев Евгений 2 1
|Вексельберг Виктор 143 1
|Павлов Антон 13 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Морозов Вячеслав 15 1
|Дмитриев Алексей 26 1
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
|Иващенко Михаил 1 1
|Кражан Евгений 4 1
|Плаунов Сергей 4 1
|Волк Ирина 11 1
|Терентьева Елена 1 1
|Якунина Наталия 1 1
|Мансур Ахмед 7 1
|Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
|Gantz Benny - Ганц Бенни 1 1
|Hu Kevin - Ху Кэвин 2 1
|Wang Leon - Ван Леон 2 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Сергунина Наталья 202 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Василенко Александр 68 1
|Ковнир Евгений 74 1
|Акимов Максим 169 1
|Носков Константин 211 1
|Пак Олег 93 1
|Жаров Александр 171 1
|Шоржин Валерий 33 1
|Войтенко Олег 25 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Беров Иван 41 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Лощинин Дмитрий 37 1
|Черкасова Надия 21 1
|Савченко Алла 15 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5714 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
|Haaretz 10 1
|Telegraph 196 1
|Фонтанка 25 1
|Лига.нет 4 1
|500 Startups 70 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 644 1
|Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru