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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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100+ Forum Russia



26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 «Росэлектроника» внедрила АСУ на энергообъектах Универсиады в Красноярске 1
26.02.2019 ОДК упростила работу канцелярии с помощью Directum Ario 1
26.02.2019 «Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года 1
26.02.2019 Acer представила годовые итоги работы сервисного центра в России 1
25.02.2019 TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos X20 и X20 Pro 1
25.02.2019 Infowatch: биометрическая аутентификация не гарантирует защиту информации на 100% 1
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 1
22.02.2019 Россияне создали детский экзоскелет Exoatlet Bambini 1
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили 1
21.02.2019 Trueconf создал цифровую систему видеобанкинга для крупнейшего банка Кувейта 1
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 1
21.02.2019 «Перекресток» и «Карусель» будут обучать персонал в очках виртуальной реальности 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 1
20.02.2019 Путин потребовал принять законы, которые не будут мешать цифровой экономике 1
20.02.2019 МТС выходит из акционерного капитала Ozon 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
19.02.2019 Прогноз CNews сбылся. Минкомсвязи избавилось от руководства своей структуры, координирующей ИТ в министерствах 1
18.02.2019 Власти рассказали, какие банки смогут выдавать ИТ-компаниям льготные кредиты 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 1
15.02.2019 Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов 1
15.02.2019 «Росэлектроника» представит армейские АСУ и комплексы РЭБ 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
15.02.2019 В Москве поймали телефонных мошенников, наживших миллионы на пенсионерах и известном певце 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» внедрит промышленный интернет вещей в Бурятии 1
13.02.2019 Ученые МГУ нашли нетоксичный способ производства кремниевых нанонитей для солнечных батарей 1
13.02.2019 Российский производитель умных городских ферм привлек $1 млн инвестиций 1
13.02.2019 МТС довела свою долю в капитале МТС Банка до 95% 1
13.02.2019 Операторы торгуют геоданными абонентов, которым перемещаться нельзя под страхом огромных штрафов 1
12.02.2019 В Oracle предрекли скорый переход всех данных под управление искусственного интеллекта 1
12.02.2019 В России появится мегаоператор интернета для чиновников, МВД и МЧС за 73 миллиарда 1
11.02.2019 «Цифровой экономике» в два раза сократили финансирование 1
11.02.2019 «Ростелеком» ворвался на рынок «Wi-Fi по паспорту» 1
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 1
11.02.2019 Бизнес Acer в России показал лучшие результаты в регионе EMEA 1
08.02.2019 На iPhone нового поколения появляются таинственные трещины 1
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 1

Публикаций - 95, упоминаний - 95

100+ Forum Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 4
Apple Inc 10403 2
Oracle Corporation 5895 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 227 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 87 1
Авантаж 55 1
Рустелеком ТК 256 1
Fifth Dimension 1 1
Pegatron Corporation 44 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Hisense Group 57 1
Genesys 196 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 90 1
NSO Group 17 1
Киевстар - Kyivstar 469 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 743 1
DXC Technology 20 1
Citizen Lab 12 1
Ростех - Швабе Холдинг 157 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 17 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 8 1
Team Force - Тим Форс 8 1
AudioCodes 31 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 341 1
CSC - Corporation 61 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 57 1
Ростех - Электронный паспорт 86 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 577 1
US West 51 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 50 1
Acer Group 2268 1
Yandex - Яндекс 4797 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 716 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3830 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8627 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1887 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2017 2
Открытие ФК 2012 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 1
Blackstone Group 37 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 32 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 23 1
PPF Group N.V. 6 1
Интеко 14 1
EMMA Capital 6 1
Европлан - Europlan 26 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 8 1
СКБ-банк 104 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 34 1
Francisco Partners Management 18 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 1 1
ИСК - Ижевская строительная компания 417 1
Columbia Nova Technology Partners 1 1
Ceconomy 2 1
ING Belgium 2 1
Maxfield Capital - венчурный фонд 1 1
Евросеть 1389 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 1
ПСБ - Промсвязьбанк 660 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 267 1
Почта Банк 310 1
Связной ГК 1112 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 748 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 255 1
Альфа-Банк 1431 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 809 1
Техносила - СервисТрейд 238 1
Совкомбанк ПАО 166 1
Ак Барс Банк 192 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 75 1
А101 Группа Компаний 34 1
Точка 515 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6930 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2098 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2932 2
Правительство РФ 7011 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7627 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2239 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 15 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 273 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
Управление служебными зданиями АО 1 1
МВД РФ - ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
МВД РФ - Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 206 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 266 1
Президент Российской Федерации 3021 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2176 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1371 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 606 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1271 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1269 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2409 1
МИК - Московский инновационный кластер 68 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7388 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30580 5
Социальные сети - Соцсети 430 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12562 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 686 3
Мобильное приложение - Mobile app 2583 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5646 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2471 2
Сервер - Серверные платформы 2123 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4429 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 87 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3302 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2658 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2356 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2914 2
Тонкий клиент - Thin client 162 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 693 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 318 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 191 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 693 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2158 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 222 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 33 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 743 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 603 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5981 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2949 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2364 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 153 1
Умные платформы 739 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 941 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2234 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 123 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 23 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 91 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 132 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 185 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 176 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2029 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 91 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1696 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 278 2
Microsoft Windows 10 11220 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6004 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 691 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 137 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 70 1
Hisense H - Серия телевизоров 9 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 9 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 123 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 1
Google Maven 20 1
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 8 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 12 1
Hisense ULED - Дисплей на квантовых точках 8 1
Garmin Pay 20 1
Huawei CloudEngine - Huawei CE - Серия коммутаторов 11 1
Hisense Hi-View 2 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 38 1
Microsoft Azure Government 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 743 1
Hisense U - серия телевизоров 7 1
Hisense Infinity H - серия смартфонов 1 1
VK Live 9 1
Bionet TwinView FC - Фетальный монитор 1 1
Genesys Interaction Analytics - Genesys Interaction Workspace 5 1
Hisense Adonis MD 1 1
VK Business 2 1
Google Chrome - браузер 1215 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1485 1
МТС Cloud - CloudMTS 146 1
Amazon Alexa 171 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 44 1
LG 75SM99 40 1
Google Android 11674 1
Apple iOS 6296 1
Apple iPad 3570 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 187 1
Исанин Антон 245 8
Никифоров Николай 1145 2
Медведев Дмитрий 1594 2
Чугаев Евгений 2 1
Вексельберг Виктор 143 1
Павлов Антон 13 1
Брюквин Юрий 280 1
Морозов Вячеслав 15 1
Дмитриев Алексей 26 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Иващенко Михаил 1 1
Кражан Евгений 4 1
Плаунов Сергей 4 1
Волк Ирина 11 1
Терентьева Елена 1 1
Якунина Наталия 1 1
Мансур Ахмед 7 1
Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Gantz Benny - Ганц Бенни 1 1
Hu Kevin - Ху Кэвин 2 1
Wang Leon - Ван Леон 2 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 202 1
Кухарук Руслан 2 1
Василенко Александр 68 1
Ковнир Евгений 74 1
Акимов Максим 169 1
Носков Константин 211 1
Пак Олег 93 1
Жаров Александр 171 1
Шоржин Валерий 33 1
Войтенко Олег 25 1
Ожгихин Иван 30 1
Беров Иван 41 1
Гуцериев Михаил 109 1
Лощинин Дмитрий 37 1
Черкасова Надия 21 1
Савченко Алла 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 101371 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31804 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44326 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11946 4
Того - Тоголезская Республика 8348 4
Украина 5855 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1479 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12259 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12423 2
Болгария - Республика 651 2
Нидерланды 2103 2
Германия - Федеративная Республика 8238 2
Россия - СФО - Новосибирск 3156 2
Сингапур - Республика 1552 2
Россия - ПФО - Казань 1918 1
Америка 1948 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2011 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 690 1
Израиль 1709 1
Италия - Итальянская Республика 3067 1
Нидерланды - Амстердам 502 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 1
Чехия - Чешская Республика 989 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1143 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 948 1
Грузия 1036 1
Южная Корея - Республика 3866 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1103 1
Казахстан - Алматы 478 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 115 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 19 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 54 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1148 1
Грузия - Поти 12 1
Китай - Чжэнчжоу - Хэнань 19 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10800 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 167 1
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Австрия - Вена 221 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2105 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4311 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 2
Банковский сектор экономики 1199 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 948 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 30 1
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 2 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 43 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 709 1
Абонентская база 870 1
Венчурные инвестиции 183 1
Экономический эффект 556 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3685 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 295 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 330 1
Cashback - Кэшбэк 45 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 334 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 766 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 128 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 656 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 224 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 772 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1382 1
Торговля розничная 415 1
Образование в России 1569 1
Thomson Reuters - Рейтер 5714 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
Haaretz 10 1
Telegraph 196 1
Фонтанка 25 1
Лига.нет 4 1
500 Startups 70 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 644 1
Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 2 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 87 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 6 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 23 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 3 1
University of Virginia - Виргинский университет 18 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 55 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
ВРТ НИИОММ - Уральский НИИ охраны материнства и младенчества 2 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 66 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 222 1
GeekBrains 43 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 55 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Genesys G-Summit 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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