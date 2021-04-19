Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Франчайзи
1С Certified
1С Partner Network
Партнёрские статусы, сертификаты и программы
Публикаций - 64, упоминаний - 66
1С:Франчайзи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 5448 44
|Программный продукт ГК 2699 3
|1С-Битрикс - Bitrix 416 3
|AstroSoft - Астрософт 86 3
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 678 2
|ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 20 1
|Квант-Телеком 6 1
|Adobe Systems 1369 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3796 1
|1С-Рарус 700 1
|Oracle Corporation 5857 1
|Microsoft Corporation 21533 1
|ВКС про 1 1
|Эдит Про - Edit Pro 23 1
|Biocad - Биокад 38 1
|Хомнет Консалтинг 163 1
|Восход ФГБУ НИИ 487 1
|1С:ВДГБ 44 1
|Google LLC 9664 1
|Нуралиев Борис 243 2
|Нестеров Алексей 84 2
|Беляев Владислав 66 2
|Мальцев Виталий 2 1
|Рейман Леонид 1002 1
|Русаков Сергей 5 1
|Фролова Светлана 41 1
|Южаков Лев 5 1
|Кравченко Рано 10 1
|Почкаев Евгений 9 1
|Мякишева Марина 84 1
|Левиков Антон 68 1
|Чернышов Алексей 1 1
|Мизун Даниил 9 1
|Смирнова Надежда 1 1
|Белов Александр 69 1
|Харитонов Александр 53 1
|Андрианов Павел 29 1
|Кучик Евгений 17 1
|Кичко Дмитрий 22 1
|Натрусов Артем 136 1
|23ABC News 128 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru