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1С:Франчайзи
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19.04.2021 «Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ» 1
25.09.2019 Сеть «1С» внедрила чат-бота на базе искусственного интеллекта 1
24.05.2017 Внедрение «1С» вслепую: далеко ли уйдем с таким подходом? 1
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 1
17.02.2017 «1С» заявила о росте продаж своего главного продукта 1
11.01.2017 «Эксперт РТИ» увеличила объемы продаж с помощью «1С:Комплексная автоматизация 8» 1
22.09.2016 «СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С» 1
22.07.2016 «Мусороуборочная компания» планирует и контролирует выход транспорта и спецтехники с помощью «1С:Предприятия 8» 1
20.10.2015 «Россети» переходят на единую систему управления на платформе «1С» 1
24.10.2014 «Первый БИТ» представил облачное решение для автоматизации управления и учета в производственных компаниях 1
11.08.2014 «Краснодаргазстрой» внедрил «1С:Управление производственным предприятием» 1
08.04.2014 «1С-Рарус» открыл филиал в Воронеже 1
04.04.2014 «Стрим» автоматизирует подготовку отчетности по US GAAP на базе «Хомнет:МСФО» 1
15.03.2013 «1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи» 1
20.03.2012 «1С-Битрикс» выпустила новые версии сайтов и магазинов для «1С: Франчайзи» 1
09.12.2010 «1С-Битрикс» выпустила новую версию решения «Сайт 1С: Франчайзи» 1
13.05.2009 Александр Белов: Передовые технологии меняют подход к внедрению "1С" 1
03.04.2009 «Газпром трансгаз–Кубань» рассчитывает себестоимость продукции с помощью «1С:Предприятия 8» 1
19.09.2008 1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе» 1
04.07.2008 «1С:Предприятие 8» объединило филиалы «Удмуртагроснаба» 1
10.01.2008 БИТ открыл второй офис в Новосибирске 1
10.01.2008 «УралСпецАвто» управляет автотранспортом с помощью «1С:Предприятия 8» 1
08.10.2007 «Ижторгметалл» управляет бизнесом вместе «1С:Предприятие 8» 1
27.09.2007 «Астор» автоматизирует новые супермаркеты «Самохвал» 1
24.09.2007 «Астор» автоматизирует два новых бутика Louis Vuitton в России 1
14.09.2007 «1C: Управление торговлей» внедрили в «Мебель маркет» 1
24.07.2007 «Итилиум» и «Украинские интеллектуальные технологии» стали партнерами 1
12.07.2007 «Можгасыр» ведет учет и управляет ресурсами с «1С:Предприятием 8» 1
10.07.2007 «Ижнефтепласт» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8» 1
04.07.2007 «Интерскол» готовится к IPO вместе с «1С:Предприятием 8» 1
02.07.2007 Латвийский Veron вооружил торговых представителей КПК с «1С:Предприятием 8» 1
25.06.2007 Украина: поставщик металлопроката расширяется с «1С:Предприятием 8» 1
21.06.2007 Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие» 1
20.06.2007 Белгородские магазины «Сталос» перешли на «1С:Предприятие 8» 1
07.06.2007 Мировой лидер производства одежды выбрал «1С» 1
31.05.2007 «Обстройтех» перешел на 8-ю версию «1С:Предприятия» 1
23.05.2007 «Проммашинструмент» управляет торговлей с «1С:Предприятием 8» 1
23.05.2007 Дистрибьютор продуктов питания в Удмуртии работает в «1С» 1
23.05.2007 НСРЗ строит ЕИС на базе «1С:Предприятия 8» 1
15.05.2007 «Компит» управляет торговлей вместе с «1С»: переход на 8-ю версию 1

Публикаций - 64, упоминаний - 66

1С:Франчайзи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5448 44
Программный продукт ГК 2699 3
1С-Битрикс - Bitrix 416 3
AstroSoft - Астрософт 86 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 678 2
ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 20 1
Квант-Телеком 6 1
Adobe Systems 1369 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3796 1
1С-Рарус 700 1
Oracle Corporation 5857 1
Microsoft Corporation 21533 1
ВКС про 1 1
Эдит Про - Edit Pro 23 1
Biocad - Биокад 38 1
Хомнет Консалтинг 163 1
Восход ФГБУ НИИ 487 1
1С:ВДГБ 44 1
Google LLC 9664 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 231 1
Газпром ПАО 863 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 1
Mitsubishi Motors 24 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 789 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 1
Велесстрой 4 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1305 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 129 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 621 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2862 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 113 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2354 5
Website - Вебсайт 1379 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 4408 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 798 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 278 2
Wiki - Вики - режим Википедии 52 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 602 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 217 1
Мобильное приложение - Mobile app 2474 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 4354 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3169 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 22203 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2263 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4908 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 4584 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 505 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 558 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 686 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 706 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1186 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 333 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 287 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 183 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 692 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 789 12
1С:Бухгалтерия 480 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 640 2
1С:Управление торговлей 286 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайт 1С:Франчайзи 3 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 108 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 69 2
1С:ERP Управление предприятием 213 2
Microsoft Office Excel 725 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 1
AutoFAQ - нейросетевое ядро диалоговой системы - платформа роботизации корпоративных коммуникаций 6 1
1С-Коннект 5 1
Хомнет МСФО 36 1
1С-Рарус Общепит 13 1
1С-Рарус Автотранспорт 4 1
Linux OS 7351 1
Apple iPad 3560 1
1С:Отчетность 5 1
Нуралиев Борис 243 2
Нестеров Алексей 84 2
Беляев Владислав 66 2
Мальцев Виталий 2 1
Рейман Леонид 1002 1
Русаков Сергей 5 1
Фролова Светлана 41 1
Южаков Лев 5 1
Кравченко Рано 10 1
Почкаев Евгений 9 1
Мякишева Марина 84 1
Левиков Антон 68 1
Чернышов Алексей 1 1
Мизун Даниил 9 1
Смирнова Надежда 1 1
Белов Александр 69 1
Харитонов Александр 53 1
Андрианов Павел 29 1
Кучик Евгений 17 1
Кичко Дмитрий 22 1
Натрусов Артем 136 1
Россия - Российская федерация - РФ 94520 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29743 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11806 5
Украина 5706 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12148 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37467 3
Россия - СФО - Новосибирск 3054 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11672 2
Германия - Федеративная Республика 7952 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1398 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 545 1
Россия - ПФО - Казань 1908 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1973 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 994 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1958 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 486 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1108 1
Украина - Днепр - Днепропетровск 160 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 84 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 139 1
Украина - Киев 910 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 341 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 976 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 426 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1259 1
Европа 8322 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 1
Европа Восточная 2854 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1760 1
Россия - УФО - Свердловская область 1056 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2913 1
Европа Западная 1315 1
Индия - Республика 4119 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 627 9
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 471 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5445 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1877 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5096 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 304 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 726 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 444 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1512 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2776 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 855 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 638 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3673 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 48 1
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IDC - International Data Corporation 4553 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 199 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
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