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1С:ЗУП 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и кадры

1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры


15.06.2022 Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера»
03.06.2022 «Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС
28.03.2022 CorpSoft24 обновила систему кадрового учета и расчета зарплат для «Улыбки радуги»
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»
10.02.2022 «Самарская сетевая компания» рассчитывает зарплату 2800 сотрудникам с 1С:ЗУП
02.12.2021 «Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век»
19.04.2021 Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом»
27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК»
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП
16.06.2020 «1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом автозавода «Урал»
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП»
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом»
08.10.2019 «Корус консалтинг» обновил «1С:Зарплата и управление персоналом» в российской «дочке» Outotec
15.03.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала кадровые процессы «Волгогаза» на базе «1С:ЗУП 3.1»
28.02.2019 «Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С»
28.12.2018 «1С-ИжТиСИ» автоматизировала кадровые процессы АО «ИПОПАТ» на базе «1С:ЗУП 3.1»
26.12.2018 ГК «Корус Консалтинг» внедрила новую версию «1С:ЗУП» в компании «Полисан»
13.11.2018 «1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway
11.09.2018 S7 Technics усовершенствовала процессы управления кадрами с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»
02.04.2018 «Первый БИТ» осуществил внедрение продукта «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» для Fashion Retail Kazakhstan
21.03.2018 «Первый БИТ» оптимизировал управление персоналом сети «Спектр Групп»
26.06.2017 «1С-Рарус» внедрила «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
27.03.2017 «Молвест» ускорил расчет зарплаты сотрудников и формирование управленческой отчетности с помощью решения «1С»
07.03.2017 Сибирская генерирующая компания: Внедряя «1С», рассчитывайте только на себя
31.10.2016 «Туапсинский морской торговый порт» автоматизировал расчет зарплаты на базе решения «1С»
13.10.2016 Система BioTime интегрирована с программой «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8»
04.08.2016 «ТД Интерторг» повышает эффективность работы персонала с помощью «1С: Зарплата и Управление Персоналом»
13.05.2016 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве»
28.04.2016 «Восход-К Авто» автоматизировала 600 рабочих мест с помощью «Хомнет консалтинг»
15.02.2016 Вышла новая версия системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп»
24.12.2015 «1С-Рарус» автоматизировал оперативный и кадровый учет в издательстве «Недра»
12.11.2015 «1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет в «Сити Отеле»
16.10.2015 Типография «Вива-Стар» сократила время на расчёт зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8»
04.09.2015 «СМПроект» оптимизировал управление персоналом и учет зарплаты с помощью «Хомнет консалтинга»
03.09.2015 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый и кадровый учет для «Снегири Медиа»
21.08.2015 «Хомнет консалтинг» оптимизировала учет зарплаты и кадров в Domofond.ru
22.06.2015 Буровая компания «Евразия» рассчитывает зарплату сотрудников с помощью решения «1С»
10.06.2015 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Аэро-Шереметьево»

Публикаций - 275, упоминаний - 457

1С:ЗУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6072 278
1С-ИжТиСи 5461 275
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 71
1С-Рарус 742 64
Хомнет Консалтинг 164 17
Microsoft Corporation 22497 16
SAP SE 4595 14
Корус Консалтинг ГК 1014 13
Oracle Corporation 6035 6
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
1С:ВДГБ 44 6
Directum - Директум 830 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 5
Гэндальф - Gendalf 72 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 5
BioLink Solutions 123 4
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 41 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
1С:Франчайзинг 16 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
Сбер - Dialog - Диалог 864 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 94 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 99 3
Парус Корпорация 442 3
HRlink - Инновации в управлении кадрами 22 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 200 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС 45 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 2
АйТи 1179 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 2
Telegram Group 805 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 5
Почта России ПАО 1853 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Газпром нефть 439 4
Росводоканал 69 3
Восток-Сервис ГК 12 3
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 12 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 3
Зарубежнефть 33 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 3
X5 Group 709 2
Volvo Cars 243 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 10 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 155 2
ТаграС Татбурнефть УК 2 2
Точка 1820 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 2
Газпром ПАО 1008 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 31 2
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 0 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 2
Траско - Trasko 29 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
Синара ГК - Sinara Group 18 2
Абрау-Дюрсо 12 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 21 2
Локотех - Локомотивные технологии 41 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания 31 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Komatsu - Комацу 14 1
Федеральное казначейство России 1345 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 14 1
Московская областная дума 23 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Москоллектор ГУП 6 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 1
Правительство Красноярского края 60 1
МЧС РФ - Главные управления 80 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 1
Конституционный суд РФ 79 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 58
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 47
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 45
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 23
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 436 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 20
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 17
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 14
Человеческий фактор - Human factor 1099 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 12
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 8
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 8
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 8
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 339 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 7
Финансовые показатели 786 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 6
Экспорт - Экспортные операции 1024 6
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 443 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 1713 5
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Ведомости 375 2
500 Startups 4742 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Gartner - Гартнер 3301 2
Forrester Research 810 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Microsoft Research 128 1
Market Research Future 5 1
Dimensional Research 12 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 0 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 0 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 17 1
МИТРО Образовательный холдинг 2 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 5 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 6 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
1С:ERP Бизнес-форум 12 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
CNews FORUM Кейсы 53 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 15 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 61 1
CNews Баттл 39 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 11 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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