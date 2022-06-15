Индексная книга CNews*
1С:ЗУП 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и кадры
Публикаций - 275, упоминаний - 457
1С:ЗУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
|Нуралиев Борис 244 11
|Бобров Антон 11 4
|Дьяченко Валерий 70 3
|Нестеров Алексей 84 3
|Богданова Ольга 5 2
|Стоянов Алексей 4 2
|Безкоровайный Денис 14 2
|Заржецкий Александр 31 2
|Ширяев Сергей 2 2
|Махлин Дмитрий 17 2
|Демидов Михаил 132 2
|Харитонов Александр 53 2
|Пучков Дмитрий 29 2
|Сударкин Евгений 15 2
|Гвоздева Наталья 14 1
|Слышкин Василий 66 1
|Фишер Андрей 59 1
|Пермяков Артем 9 1
|Соловьев Алексей 67 1
|Васильев Владислав 42 1
|Бочаров Олег 27 1
|Генкина Екатерина 27 1
|Чиняков Алексей 2 1
|Путинцев Андрей 3 1
|Мотовилов Олег 63 1
|Гуцериев Михаил 110 1
|Тихонравов Андрей 14 1
|Колмаков Юрий 1 1
|Рубин Дмитрий 41 1
|Трофимова Людмила 34 1
|Каюмов Шамиль 37 1
|Прохорова Алла 48 1
|Чаркин Евгений 203 1
|Арсентьев Андрей 56 1
|Халматов Максим 48 1
|Плеханов Дмитрий 0 1
|Клепиков Алексей 80 1
|Сотин Денис 106 1
|Иванов Алексей 93 1
|Летунов Илья 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202643, в очереди разбора - 918524.
Создано именных указателей - 95823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202643, в очереди разбора - 918524.
Создано именных указателей - 95823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.