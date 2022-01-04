Яркость источника света

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 2
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
16.09.2021 Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений 1
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync 1
25.08.2021 Acer представила в России профессиональный лазерный проектор PL7510 1
19.08.2021 Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2 1
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue 1
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1
28.06.2021 Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений 1
29.04.2021 Lenovo представила планшет Tab P11 на российском рынке. Цена. Фото 1
16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM 1
18.03.2021 Abbyy обновила бренд и фирменный стиль 1
18.03.2021 Acer представила на российском рынке проектор PD1330W для дома. Цена. Фото 1
02.03.2021 Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео 1
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 1
09.02.2021 «Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Тимашевске и Кореновске 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 2
09.12.2020 «Мультикубик» выпустил LTE-проектор 1
08.12.2020 Red Hat выпустила отчет Global Tech Outlook 2021 1
07.12.2020 ВТБ запустил вход в интернет-банк по QR-коду 1
27.11.2020 Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео 1
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 1
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
14.10.2020 Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары 1
24.09.2020 Кибербезопасность: как защитить предприятие в эпоху Индустрии X.0 1
23.09.2020 Обновление ОС сломало часы Apple Watch 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
16.09.2020 Apple выпустила дешевые часы, крутой iPad и первый в мире гаджет на процессоре 5 нм. Цены в России 1
06.08.2020 «Яндекс.Почта» научилась читать текст на картинках 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
21.04.2020 Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini 1

Публикаций - 158, упоминаний - 162
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
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