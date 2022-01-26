Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika

Яндекс.Метрика — сервис для веб-аналитики сайта, мониторинга его посещений и действий посетителей. Может использоваться для любых проектов — от обычных блогов до масштабных онлайн-магазинов. Главное преимущество Яндекс.Метрики заключается в том, что каждый владелец сайта сам определяет, какие именно показатели ему нужно отслеживать и какие действия после анализа предпринимать.

Но именно систематический анализ позволяет развивать сайт, привлекать на него новых посетителей и увеличивать продажи. В этом смысле Яндекс.Метрика считается одним из лучших бесплатных аналитических онлайн-инструментов. Бесплатность Яндекс.Метрики сделало эту систему одной из самых популярных в русскоязычном сегменте интернета, наряду с Google Analytics.