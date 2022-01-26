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Яндекс.Метрика Yandex.Metrika

Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika

Яндекс.Метрика — сервис для веб-аналитики сайта, мониторинга его посещений и действий посетителей. Может использоваться для любых проектов — от обычных блогов до масштабных онлайн-магазинов. Главное преимущество Яндекс.Метрики заключается в том, что каждый владелец сайта сам определяет, какие именно показатели ему нужно отслеживать и какие действия после анализа предпринимать.

Но именно систематический анализ позволяет развивать сайт, привлекать на него новых посетителей и увеличивать продажи. В этом смысле Яндекс.Метрика считается одним из лучших бесплатных аналитических онлайн-инструментов. Бесплатность Яндекс.Метрики сделало эту систему одной из самых популярных в русскоязычном сегменте интернета, наряду с Google Analytics.

 


26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ
28.09.2020 «Яндекс» упростил отслеживание целей в «Метрике»
23.09.2020 В «Яндекс.метрике» появились цели, которые можно завести за пару кликов
28.05.2020 В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов
11.12.2019 Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров
06.12.2019 «Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы
31.10.2018 В myT⁠arget появилась новая метрика для оценки эффективности мобильного продвижения
21.06.2018 «Яндекс» добавил в «Метрику» отчеты о монетизации
29.06.2017 Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой»
09.06.2017 «Яндекс» удвоил число партнеров по обучению «Директу» и «Метрике»
05.10.2015 «Яндекс» запускает серию обучающих курсов по «Яндекс.Метрике»
22.06.2015 «Яндекс» перезапустил «Метрику»
26.05.2015 «Яндекс.Метрика» 2.0 выходит из беты
06.10.2014 CoMagic теперь интегрируется с «Яндекс.Метрикой» в автоматическом режиме
03.07.2014 «Яндекс.Метрика» предложила новый API — с конструктором отчетов и сегментацией данных
16.12.2011 «Яндекс.Метрика» запустила инструмент для анализа целевых действий на сайте
12.05.2011 «Яндекс.Метрика» открыла свой API
13.05.2010 В «Яндекс.Метрике» появилась «Карта ссылок»
24.04.2009 «Яндекс» открыл «Яндекс.Метрику» для всех

Публикаций - 146, упоминаний - 198

Яндекс.Метрика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 81
Google LLC 10352 13
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 6
Intel Corporation 11262 6
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Microsoft Corporation 22497 6
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 90 4
6072 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
ЛайфТелеком - Телфин 123 3
Telegram Group 805 3
Twitter 2493 3
Крипто-ПРО 308 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Крок - Croc 1616 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
NVision Group - Энвижн Груп 660 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 244 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 2
Dynatrace 55 2
Cloudflare 65 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
Rambler Group - Рамблер ГК 811 2
Alibaba Group 353 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Авто.ру - Auto.ru 90 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Index Ventures 48 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 2
Uber 287 2
Альфа-Банк 1476 2
ЦИАН - CIAN 62 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
Tesla Motors 285 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
eBay Inc 1576 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Visa International 1809 2
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Самолёт ГК 216 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 17 1
Почта России ПАО 1853 1
Quelle - Квелли 21 1
Zoon.ru 5 1
Ру-Веб. Инвестиции 11 1
Qlean 7 1
Intel Capital 149 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Верный - торговая сеть 133 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
Планета Суши 11 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 34 1
LinkedIn 558 1
GFG - Lamoda - Купишуз 90 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar 52 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Счётная палата РФ 628 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 0 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 22 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 52 1
Конституционный суд РФ 79 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 72 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 98 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
Website - Вебсайт 9736 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 17
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 9
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 8
Мобильное приложение - Mobile app 4966 8
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 8
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 9 8
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 8
Социальные сети - Соцсети - Social Networks 4447 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 741 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 6
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Microsoft Windows 2000 2856 4
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ЛайфТелеком - Телфин.Офис 49 3
WordPress 194 3
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 179 3
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МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 3
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Yandex DataLens 10 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 17
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Россия - ЮФО - Севастополь 469 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Армения - Республика 1112 2
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Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
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Америка Северная 2650 1
Словакия - Словацкая Республика 354 1
Сингапур - Республика 1574 1
Индия - Республика 4263 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Европа Северная - Скандинавия 480 1
Европа Восточная 2927 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
Польша - Республика 1559 1
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Италия - Итальянская Республика 3310 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 358 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 37
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 8
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 5
Юриспруденция 1629 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
Монополия 469 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Абонентская база 1383 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Webmaster - Вебмастер 22 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
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