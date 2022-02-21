Индексная книга CNews*
Язык программирования Programming language
Публикаций - 285, упоминаний - 341
Язык программирования упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|The Register 1286 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|Tom’s Hardware 127 2
|23ABC News 152 2
|DigiTimes - Издание 1284 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|EE Times 156 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|Forrester Wave 31 1
|Samsung Research 14 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.