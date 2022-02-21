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Индексная книга CNews*
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Язык программирования Programming language

Язык программирования - Programming language


21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования
08.12.2021 Среди языков программирования грядет революция. Языком года впервые в истории станет очень неожиданный претендент
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры
13.04.2020 IBM возрождает мертвый язык программирования
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года
28.01.2019 Microsoft представила физический язык программирования для невидящих и слабовидящих детей
08.02.2018 В России напишут свой объектно-ориентированный язык программирования
22.04.2013 Биоинженеры создают язык программирования клеток на базе Java
19.03.2012 «Неизвестный язык программирования» самого знаменитого трояна современности установлен

Публикаций - 285, упоминаний - 341

Язык программирования упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 95
IBM - International Business Machines Corp 8941 60
Apple Inc 10683 28
Amazon Inc - Amazon.com 2650 22
Intel Corporation 11262 22
Yandex - Яндекс 5015 17
Red Hat 1183 14
Oracle Corporation 6035 14
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 13
SAP SE 4595 11
Элемент ГК - Elementec 1523 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
Nvidia Corp 3118 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
Samsung Electronics 9333 5
Softline - Софтлайн 1870 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 4
1С-Битрикс - Bitrix 443 4
IBM Rational Software 171 4
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Dr.Web - Доктор Веб 1186 3
Huawei 3222 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Telegram Group 805 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
VK - Mail.ru Цифровые технологии 56 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
LEGO 202 4
Альфа-Банк 1476 4
Почта России ПАО 1853 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Самолёт ГК 216 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
Татнефть 182 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
Societe Generale Group 68 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Яндекс.Еда 490 1
Газпром ПАО 1008 1
Роснефть НК 434 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 1
Русагро Группа Компаний 182 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
Президент Российской Федерации 3770 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Верховный суд Российской Федерации 709 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Счётная палата РФ 628 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Web development - Веб-разработка 0 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 67
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 58
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 50
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 38
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 35
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 27
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 25
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 21
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 20
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 19
Мобильное приложение - Mobile app 4966 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 19
Website - Вебсайт 9736 18
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 16
Визуализация 1338 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 15
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 13
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 12
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 9
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 8
Oracle Java - язык программирования 2554 118
Linux OS 7669 86
Python - высокоуровневый язык программирования 486 78
Google Android 11959 46
Microsoft Windows 2000 2856 25
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 242 24
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 22
Apple macOS 1457 22
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 21
Apple iOS 6422 16
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 14
Microsoft SQL Server 1416 13
Microsoft Windows 2104 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 11
Microsoft Office 3247 10
Superjob 217 10
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - анализатор кода 46 8
Microsoft Windows XP 2291 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 7
Microsoft Visual Studio 324 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 7
Apache Hadoop 356 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
Microsoft Windows 7 1780 5
Nokia Symbian OS 1388 5
Oracle Java Development Kit - JDK 99 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 4
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 69 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 3
Microsoft DirectX 686 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 84 3
Apple Safari - браузер 743 3
Depositphotos - фотобанк 385 3
Google TensorFlow 69 3
Путин Владимир 2542 4
Чернышенко Дмитрий 320 4
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 2
Мишустин Михаил 376 2
Мельникова Анастасия 197 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 23 1
Массух Илья 202 1
Абрамов Сергей 69 1
Smith Brad - Смит Брэд 64 1
Комлев Николай 55 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Кандыбович Дмитрий 10 1
Юракова Яна 7 1
Ерошенко Артем 2 1
Трубникова Татьяна 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 15
Россия - СФО - Новосибирск 3269 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Нидерланды 2197 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Япония 10069 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
Казахстан - Республика 4467 7
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 3
Китай - Тайвань 2115 3
Чехия - Чешская Республика 1053 3
Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Америка 2011 2
Румыния 592 2
США - Коннектикут 165 2
Россия - ПФО - Самарская область 939 2
Украина 6212 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Россия - Сибирь 1579 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
Европа Восточная 2927 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 231
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 217
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 38
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 9
Юриспруденция 1629 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 6
Физика - область естествознания 889 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Утечка мозгов - brain drain 35 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 2
Эргономика 840 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 1
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика - Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - День астероида 30 июня 78 1
The Register 1286 6
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
Tom’s Hardware 127 2
23ABC News 152 2
DigiTimes - Издание 1284 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
EE Times 156 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Forrester Wave 31 1
Samsung Research 14 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 11 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
GeekBrains 49 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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