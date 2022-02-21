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Язык программирования



21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования
08.12.2021 Среди языков программирования грядет революция. Языком года впервые в истории станет очень неожиданный претендент
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры
13.04.2020 IBM возрождает мертвый язык программирования
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года
28.01.2019 Microsoft представила физический язык программирования для невидящих и слабовидящих детей
08.02.2018 В России напишут свой объектно-ориентированный язык программирования
22.04.2013 Биоинженеры создают язык программирования клеток на базе Java
19.03.2012 «Неизвестный язык программирования» самого знаменитого трояна современности установлен

Публикаций - 72, упоминаний - 85
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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