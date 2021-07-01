Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Юнипро ПАО
Э.ОН Россия


01.07.2021 «Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor 4
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 3
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 3
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.02.2018 «Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ 4
30.10.2017 Naumen улучшил ИТ-обслуживание электростанций «Юнипро» 1
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей 1
02.06.2017 Как ИТ повышают эффективность в российской энергетике 2
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
24.01.2017 «Инфосистемы Джет» улучшили контроль доступа к корпоративным ресурсам «Юнипро» 1
18.01.2017 Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро» 1
31.03.2016 Выручка Maykor по итогам 2015 г. превысила 10,6 млрд руб. 1
08.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
15.01.2016 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
24.11.2015 Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия» 4
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
31.07.2015 «Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис» 5
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
16.03.2015 25 марта в Москве пройдет Abbyy Data Capture Forum 2015 1
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014» 1
15.07.2014 Sоftline разработала концепцию использования облачных технологий для «Э.ОН Россия» 4
21.03.2014 Abbyy рассказала о тенденциях рынка потокового ввода данных на первом Data Capture Forum 2
13.02.2014 Первый Abbyy Data Capture Forum пройдёт 19 марта в Москве 2
30.10.2013 «Э.ОН Россия» автоматизировала обработку финансовых документов с помощью решения Abbyy 3
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
04.07.2013 Аудит ИТ-инфраструктуры: когда, зачем, что дальше? 1
06.06.2013 Maykor приобрел компанию GMCS 1
31.10.2012 «Э.OН Россия» автоматизировала подготовку отчетности по МСФО с помощью GMCS 1

Публикаций - 37, упоминаний - 62

Юнипро ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 10
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Логика BPM 39 4
IBM 3575 2
Галактика - Корпорация 253 2
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Телеком-защита 48 1
Вартон - Varton 15 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Логика Бизнеса 141 1
АйТи 754 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
SAP SE 3228 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 190 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Т-Платформы 274 1
Facebook 3768 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Procter&Gamble - P&G 94 8
Альфа-Банк 1128 8
Русагро Группа Компаний 139 7
РЖД - Российские железные дороги 1083 6
ТрансКонтейнер 25 5
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 5
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 5
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 5
Совкомбанк ПАО 147 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
ММК-Информсервис 20 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 5
Фармстандарт АО 32 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 5
McDonald’s - Макдоналдс 90 5
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 5
Аэрофлот 493 5
Норникель - Норильский никель 178 5
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 5
Уралкалий ПАО 62 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
Мегаполис ТК 91 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Транснефть 159 2
ВТБ24 583 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Открытие ФК 538 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Счётная палата РФ 462 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Роснано 456 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Microsoft Windows 10 6691 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
IBM Cognos BI 144 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 2 1
Ягнятинский Евгений 32 8
Тимченко Алексей 9 8
Чаркин Евгений 182 8
Натрусов Артем 121 8
Четвернин Алексей 651 6
Щеглов Дмитрий 8 5
Огурцов Юрий 13 5
Богомазов Дмитрий 13 5
Погосова Карина 9 5
Тихонравов Андрей 13 5
Ямщиков Владимир 32 5
Сапунов Михаил 9 5
Мирошниченко Алексей 9 5
Кереже Дмитрий 9 5
Дрейгер Павел 15 5
Савкин Владимир 38 5
Панферов Алексей 22 5
Муравьев Владимир 29 5
Суровец Дмитрий 44 5
Клепиков Алексей 77 5
Урьяс Вадим 76 5
Халматов Максим 45 5
Дьяченко Валерий 66 5
Холкин Дмитрий 15 5
Богданов Кирилл 91 5
Зырянов Илья 17 5
Поляков Сергей 60 5
Феоктистов Вадим 13 5
Шеховцов Юрий 33 5
Трефилов Алексей 34 4
Абакумов Евгений 103 4
Шипов Савва 70 3
Воронин Петр 35 3
Кузьмич Всеволод 30 3
Ушаков Анатолий 15 3
Эпштейн Герман 27 3
Прохорова Алла 45 3
Лигачев Глеб 60 3
Круглов Максим 25 2
Вагнер Юлия 9 2
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Восточная Европа 1698 8
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - Соликамск 31 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Великая Отечественная война 124 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Парламентская газета 7 1
CNews Analytics 1992 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 292 3
CNews Мисс ИТ России 12 2
Abbyy Data Capture Forum 3 1
Docflow 61 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще