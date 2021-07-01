Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Юнипро ПАО
Э.ОН Россия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 62
Юнипро ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ягнятинский Евгений 32 8
|Тимченко Алексей 9 8
|Чаркин Евгений 182 8
|Натрусов Артем 121 8
|Четвернин Алексей 651 6
|Щеглов Дмитрий 8 5
|Огурцов Юрий 13 5
|Богомазов Дмитрий 13 5
|Погосова Карина 9 5
|Тихонравов Андрей 13 5
|Ямщиков Владимир 32 5
|Сапунов Михаил 9 5
|Мирошниченко Алексей 9 5
|Кереже Дмитрий 9 5
|Дрейгер Павел 15 5
|Савкин Владимир 38 5
|Панферов Алексей 22 5
|Муравьев Владимир 29 5
|Суровец Дмитрий 44 5
|Клепиков Алексей 77 5
|Урьяс Вадим 76 5
|Халматов Максим 45 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Холкин Дмитрий 15 5
|Богданов Кирилл 91 5
|Зырянов Илья 17 5
|Поляков Сергей 60 5
|Феоктистов Вадим 13 5
|Шеховцов Юрий 33 5
|Трефилов Алексей 34 4
|Абакумов Евгений 103 4
|Шипов Савва 70 3
|Воронин Петр 35 3
|Кузьмич Всеволод 30 3
|Ушаков Анатолий 15 3
|Эпштейн Герман 27 3
|Прохорова Алла 45 3
|Лигачев Глеб 60 3
|Круглов Максим 25 2
|Вагнер Юлия 9 2
|CNews Analytics 1992 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru