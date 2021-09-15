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Южная Африка


15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
25.08.2021 Samsung научился удаленно блокировать ТВ по всему миру, не спрашивая их владельцев 1
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 1
08.06.2021 Apple создала сверхнадежную защиту от Роскомнадзора: «двойной» VPN, доступный в России. Цены 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
20.04.2021 «Крок» выводит на российский рынок решения на базе мобильной телематики Cambridge Mobile Telematics 1
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора 1
17.12.2020 Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру» 1
14.12.2020 Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020» 1
04.12.2020 Google похоронил свой музыкальный сервис, но предложил альтернативу 1
17.09.2020 Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены 1
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию 1
26.08.2020 «Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом» 1
29.06.2020 Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России 1
10.04.2020 Microsoft рассказала о новых трендах организации труда 1
21.02.2020 Samsung разослал пугающие уведомления владельцам смартфонов по всему миру 1
17.02.2020 Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi 4
24.12.2019 Симметричный ответ Huawei: создана альтернатива санкционным сервисам Google 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
19.12.2019 G-Core Labs открыла точку присутствия сети доставки контента и хостинга в Йоханнесбурге 1
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
29.10.2019 Huawei поделилась опытом построения «умных городов» 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
21.10.2019 SAS повышает эффективность инвестиций в аналитику 1
08.07.2019 Huawei запустила программу Service Plus с расширенной гарантией и дополнительными услугами 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
21.02.2019 Orange приобрела 100% акций SecureData и SensePost 1
14.02.2019 Участники конференции CNews «BPM-2019: рынок готов к оптимизации бизнес-процессов» рассказали о своем опыте применения методов и инструментов BPM 1
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
04.12.2018 «Тинькофф мобайл» объявил о снижении цены в роуминге в Азии и Африке 1
30.09.2018 Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
27.04.2018 Hisense открыла российское представительство компании 3
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
03.04.2018 Huawei Consumer Business Group представила результаты 2017 года 1
28.03.2018 Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний 1

Публикаций - 159, упоминаний - 185

Южная Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 15
Samsung Electronics 5651 5
Huawei 2730 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
SAP SE 3211 4
Google LLC 7144 4
Cisco Systems 2038 3
IBM 3537 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Fujitsu 740 2
Ericsson 858 2
Philips 702 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Orange S.A. 449 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
SEC Consult Services 929 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
Alphabet 74 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
Facebook 3765 1
Nokia Corporation 2434 1
Fortnite 47 1
ZTE Corporation 550 1
Oracle Corporation 3342 1
Toshiba Corporation 1083 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
SAS Institute 596 1
Telegram Group 702 1
Uber 257 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
CFS - Connect Financial Services 1 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Emerging Travel Group 3 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
De Beers - Де Бирс 2 1
Uber Technologies 258 1
Equifax 22 1
Warner Bros. International Television Distribution 178 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Банк Зенит 131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 19 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Росинфокоминвест 39 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 39 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 6
Microsoft Windows 10 6629 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
WhatsApp Messenger 654 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Azure 1171 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 2
Linux OS 4253 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Symbian OS 776 2
Microsoft Windows 852 2
Samsung Galaxy 345 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 1
Red Hat Ansible 57 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
PowerVR GE - серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 13 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
Microsoft Windows 10 Mobile 79 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Google Gmail 603 1
Microsoft Teams 214 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 3 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Apple - App Store 2198 1
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1824 2
Скороходов Сергей 1 1
Левиев Лев 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Зинина Ульяна 4 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Жунич Марина 5 1
Ишунькина Инесса 3 1
Hannigan Robert - Ханниган Роберт 1 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 1
Аносов Сергей 11 1
Ожегов Сергей 21 1
Бухман Дмитрий 9 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Харин Антон 1 1
Сушкевич Антон 56 1
Foulon Hugues - Фулон Хью 2 1
Борзов Максим 2 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Brown Ian - Браун Ян 1 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
Xu Jim - Сюй Джим 1 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
Черепанова Ольга 2 1
Любавин Алексей 1 1
Строкович Антон 45 1
Кузьменко Валерия 58 1
Нечаев Иван 57 1
Волин Алексей 113 1
Михайлов Сергей 37 1
Ганеева Эльза 10 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 53
Индия - Республика 2169 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 35
Германия - Федеративная Республика 3624 33
Франция - Французская Республика 2120 23
Европа 3745 22
Япония 2778 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 21
Бразилия - Федеративная Республика 1123 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 11
Украина 3361 9
Канада 1301 7
Сингапур - Республика 808 7
Азия - Азиатский регион 1513 6
Казахстан - Республика 2627 6
Чили - Республика 121 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 5
Восточная Европа 1676 5
Италия - Итальянская Республика 1381 5
Австралия - Австралийский Союз 1122 5
Индонезия - Республика 384 4
Саудовская Аравия - Королевство 278 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Малайзия 339 4
Южная Америка 313 4
Африка 1487 4
Ближний Восток 1471 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Польша - Республика 826 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 3
Таиланд - Королевство 359 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Русский язык 978 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Android Authority 33 2
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Reddit 198 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
Business Insider 182 1
NYT - The New York Times 507 1
GizChina - Издание 40 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
9to5Google 19 1
9to5 Mac 55 1
IDC - International Data Corporation 2713 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
SimilarWeb 24 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Microsoft Worktrend Index 1 1
PEX Network 2 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
NPD DisplaySearch 195 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759950, в очереди разбора - 663640.
Создано именных указателей - 46354.
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