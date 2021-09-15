Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Южная Африка
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Публикаций - 159, упоминаний - 185
Южная Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|Android Authority 33 2
|The Verge - Издание 448 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Reddit 198 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|Business Insider 182 1
|NYT - The New York Times 507 1
|GizChina - Издание 40 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|9to5Google 19 1
|9to5 Mac 55 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|Высшая школа КГБ СССР 2 1
|UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759950, в очереди разбора - 663640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759950, в очереди разбора - 663640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru