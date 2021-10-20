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ЮВА
Юго-Восточная Азия


20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 2
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
07.09.2021 Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
05.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен» 1
05.08.2021 EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей 1
30.07.2021 «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак 1
19.07.2021 Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 1
30.06.2021 «В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны»: ГК ICL – 30 лет 1
25.06.2021 «Дочка» Fix Price заменила зарубежный сервис управления мониторами на российский Liqvid Live 1
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1
01.04.2021 В России ошеломляюще подорожали все компьютеры. Цены растут гигантскими темпами и не планируют останавливаться 1
02.03.2021 Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
27.01.2021 Создатель одной из первых в мире соцсетей мог сейчас владеть акциями на $1 млрд, но его отговорили глупые инвесторы 1
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
21.12.2020 Дмитрий Курашев, UserGate: Российскую микроэлектронику сделает успешной только ее коммерциализация 1
11.12.2020 В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge 1
11.12.2020 Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии 2
25.11.2020 VisionLabs поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ 1
19.11.2020 Облачный сервис в сфере 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн инвестиций от Scalo Technologies 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
28.10.2020 Mfms теперь edna: ИТ-компания c 15-летней историей меняет имя и позиционирование 1

Публикаций - 517, упоминаний - 630

ЮВА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 44
Microsoft Corporation 11017 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 24
Samsung Electronics 5633 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 23
Google LLC 7128 17
Ростех - Ростехнологии 2230 16
InfoWatch - Инфовотч 603 13
Apple Inc - Эппл Рус 7680 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
Yandex - Яндекс 4099 7
Киевстар 256 6
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Acer Group 1357 5
АйТи 749 5
IBM 3527 5
3727 5
Huawei 2726 5
SEC Consult Services 929 5
THQ 193 5
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 5
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 5
GitHub 412 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 103 4
Oracle Corporation 3331 4
Naumen - Наумен 341 4
Ланит ГК 1155 4
NtechLab - НтехЛаб 78 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Facebook 3765 4
SAP SE 3207 4
Lenovo Group 1636 4
Корус Консалтинг ГК 804 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Uber 257 8
Uber Technologies 258 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Альфа-Банк 1123 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
AliExpress 275 3
Альфа-Групп 318 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Yara - Яра 8 3
Visa International 1344 3
UnionPay - Платёжная система 75 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Роснефть НК 367 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Sistema Asia 2 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Lamoda 83 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Северсталь ПАО 204 2
X5 Group 599 2
DiDi Chuxing 19 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Pandao 21 2
Почта России ПАО 1570 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
Почта Банк 289 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
SoftBank Group 101 2
AliExpress Russia - AER 16 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Правительство РФ 2200 3
Enterprise Singapore 3 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Росинфокоминвест 39 2
Правительство Москвы 649 2
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 2
Роснано 456 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 1
ТПП РФ РСДС - Российско-Сингапурский Деловой Совет 2 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
DIC - Dubai Internet City 2 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Руссофт - Russoft 250 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 19
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 5
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 4
СВЧ-радиоэлектроники 4 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
Google Android 10750 37
Apple iOS 5741 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 10
Microsoft Windows 10 6612 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Java - Язык программирования 1167 6
Nvidia GeForce GTX 2054 6
Linux OS 4243 6
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 4
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 4
Apple macOS 922 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Symbian OS 764 3
Microsoft Azure 1171 3
Apple macOS X 900 3
Microsoft Office 1921 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 7 1662 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Opera - Браузер 628 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Kyocera TASKalfa МФУ 20 2
MTS StartUp Hub 26 2
Apple iPad 3263 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Rakuten Viber 429 2
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 10
Путин Владимир 1820 6
Лямин Александр 59 5
Касперская Наталья 197 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Наместников Юрий 39 4
Никифоров Николай 1126 4
Усманов Алишер 241 3
Дмитриев Кирилл 93 3
Андреев Сергей 39 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Поляков Сергей 60 2
Добродеев Борис 83 2
Валчев Стоян 44 2
Прохоров Фёдор 78 2
Клявин Владимир 26 2
Кириченко Игорь 41 2
Абакумов Евгений 103 2
Бочарникова Татьяна 78 2
Калинин Александр 95 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Бобровников Борис 86 2
Сахненко Сергей 71 2
Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
Добкин Аркадий 54 2
Рейман Леонид 408 2
Хомков Игорь 40 2
Савцов Игорь 27 2
Педоренко Андрей 41 2
Провоторов Александр 146 2
Акимов Максим 167 2
Курин Дмитрий 13 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Васильев Григорий 35 2
Путятинский Сергей 53 2
Евтушенко Олег 125 2
Чаркин Евгений 182 2
Волобуев Николай 4 2
Антонов Александр 73 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 298
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 133
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 100
Европа 3730 94
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 84
Индия - Республика 2161 67
Япония 2760 66
Германия - Федеративная Республика 3614 38
Казахстан - Республика 2621 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 35
Украина 3347 31
Беларусь - Белоруссия 2081 27
Восточная Европа 1669 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 24
Африка 1482 23
Ближний Восток 1468 23
Франция - Французская Республика 2112 22
Латинская Америка 721 20
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 19
Сингапур - Республика 808 17
Индонезия - Республика 384 16
Европа Западная 610 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 12
Италия - Итальянская Республика 1371 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 11
Грузия 690 10
Таиланд - Королевство 357 9
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Европа Северная - Скандинавия 273 8
Азия - Азиатский регион 1512 8
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Бразилия - Федеративная Республика 1121 7
Нидерланды - Амстердам 258 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 7
Малайзия 339 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 7
Таджикистан - Республика 434 7
Канада 1294 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 18 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ящик Пандоры 31 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
Русский язык 970 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Пиратство - Авторское право 203 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Образование в России 328 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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