Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЮВА
Юго-Восточная Азия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 517, упоминаний - 630
ЮВА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 10
|Путин Владимир 1820 6
|Лямин Александр 59 5
|Касперская Наталья 197 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Наместников Юрий 39 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Усманов Алишер 241 3
|Дмитриев Кирилл 93 3
|Андреев Сергей 39 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
|Поляков Сергей 60 2
|Добродеев Борис 83 2
|Валчев Стоян 44 2
|Прохоров Фёдор 78 2
|Клявин Владимир 26 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Бочарникова Татьяна 78 2
|Калинин Александр 95 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Бобровников Борис 86 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Рейман Леонид 408 2
|Хомков Игорь 40 2
|Савцов Игорь 27 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Провоторов Александр 146 2
|Акимов Максим 167 2
|Курин Дмитрий 13 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Васильев Григорий 35 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Волобуев Николай 4 2
|Антонов Александр 73 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru