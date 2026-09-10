Индексная книга (каталог) CNews*
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Эрна Кардиум
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.09.2026
|Российский программист отсудил у бывшего работодателя ПО для государственной телемедицины. По наводке конкурента 1
|19.11.2025
|«Алнисофт» и ВНИИИМТ объединяют усилия для повышения качества медицинских ИИ-решений в России 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Эрна и организации, системы, технологии, персоны:
|К-МИС - К-Скай - K-SkAI 38 1
|Цельс - Медицинские скрининг системы 9 1
|WaveAccess - Алнисофт 1 1
|WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 52 1
|Судебная власть - Judicial power 2525 1
|Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 181 1
|Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168510 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.