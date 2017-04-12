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Электроэнергетика отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии



12.04.2017 Электроэнергия от беспилотников: новый подход к ветроэнергетике
05.10.2011 19 октября в Санкт-Петербурге откроется конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве»
30.09.2011 19 октября в Санкт-Петербурге откроется конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве»
03.06.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»
19.05.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»
28.04.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»

Публикаций - 78, упоминаний - 95
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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