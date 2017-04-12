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Электроэнергетика Электросетевой комплекс отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии



12.04.2017 Электроэнергия от беспилотников: новый подход к ветроэнергетике
05.10.2011 19 октября в Санкт-Петербурге откроется конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве»
30.09.2011 19 октября в Санкт-Петербурге откроется конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве»
03.06.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»
19.05.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»
28.04.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»

Публикаций - 144, упоминаний - 163

Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3222 7
SAP SE 4595 4
Oracle Corporation 6035 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
Cisco Systems 4720 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Роснефть НК 434 3
X5 Group 709 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Газпром ПАО 1008 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 11
Сервер - Серверные платформы 10956 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 7
Website - Вебсайт 9736 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 2051 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 91 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 624 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 3
Depositphotos - фотобанк 385 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 9 1
Мишустин Михаил 376 2
Чернышенко Дмитрий 320 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Европа Восточная 2927 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Германия - Берлин 635 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 5
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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