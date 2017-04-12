Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электроэнергетика Электросетевой комплекс отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии
Публикаций - 144, упоминаний - 163
Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Huawei 3222 7
|SAP SE 4595 4
|Oracle Corporation 6035 4
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
|Cisco Systems 4720 2
|Meta Platforms - Facebook 4267 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
|Роснефть НК 434 3
|X5 Group 709 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
|Газпром ПАО 1008 1
|ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 3
|Depositphotos - фотобанк 385 2
|Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 1
|Bitfinex - криптовалютная биржа 9 1
|Мишустин Михаил 376 2
|Чернышенко Дмитрий 320 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru