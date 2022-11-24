Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 105250
ИКТ 8707
Организации 6771
Ведомства 1328
Ассоциации 702
Технологии 3020
Системы 18871
Персоны 40736
География 1675
Статьи 1277
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1692
Мероприятия 825

Электронное архивирование электронный архив electronic archiving electronic archive цифровое сохранение автоматизированный электронный архив документов



24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
25.10.2022 Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
28.09.2022 Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов 1
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 1
05.09.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в ИТ-компании СНЭП АЙТИ 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 1
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 1
30.06.2022 Directum представляет решение «Архив для налогового мониторинга» 1
28.06.2022 Государство компенсирует 50% стоимости перехода на кадровый ЭДО для малого и среднего бизнеса 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
15.06.2022 «Сберкорус» снизил стоимость электронного документооборота с самозанятыми для компаний на 50% 1
08.06.2022 «Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии 1
26.05.2022 VK запустила партнерскую программу по налоговому мониторингу 1
18.05.2022 МТС и HRlink предоставили бизнесу облачный сервис кадрового ЭДО 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
25.04.2022 Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис» 1
16.03.2022 Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис» 1
11.03.2022 Fortis внедрила электронный архив «Этлас» 2
14.02.2022 ВТБ внедрил решение для обработки электронных юридически значимых документов банка 1
09.02.2022 «Сберкорус» запустил сервис для работы компаний с самозанятыми и физлицами 1
09.02.2022 Новый релиз TerraLink xDE: еще один оператор, англоязычный интерфейс и другие 11 изменений 1
24.01.2022 «Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений» 1
30.12.2021 Как сделать работу в офисе безбумажной и помочь планете 1
29.12.2021 Анна Дмитракова -

Повышение скорости и удобства банковских онлайн-сервисов по-прежнему имеет большой потенциал

 1
23.11.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям 1
22.10.2021 БФТ представила программный комплекс для управления имуществом SAUMI 4.11 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
12.08.2021 ВТБ оцифрует кадровый документооборот для зарплатных клиентов 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 1
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами 1
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 1
02.06.2021 Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему 1
14.05.2021 Бизнес сэкономит миллиарды рублей благодаря переходу на электронный документооборот 1
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
10.02.2021 БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1

Публикаций - 274, упоминаний - 278

Электронное архивирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9169 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 10
Intel Corporation 11625 6
Крок - Croc 1683 6
Microsoft Corporation 23399 6
Dell EMC 4893 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1748 4
TerraLink - ТерраЛинк 259 3
KPMG 244 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 340 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4102 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
HP Inc. 5500 2
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 238 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2539 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6856 2
Аплана Преферентум 10 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 1
Cloud4Y 217 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 1
Citrix Systems 776 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Информзащита 678 1
Монолит-Инфо 102 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 772 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 108 1
Eltex - Элтекс 107 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Samsung Electronics 9670 1
Yandex - Яндекс 5563 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 330 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 83 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 83 1
Cisco Systems 4859 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 3
Газпром ПАО 1144 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 316 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Почта России ПАО 1973 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Лента - Сеть розничной торговли 1667 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1799 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 1
Газпром нефть 490 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2364 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 7
Судебная власть - Judicial power 2075 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10305 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1627 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2332 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 2
Президент Российской Федерации 3664 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1191 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Правительство Москвы 1969 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8985 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8077 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10675 13
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2912 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38276 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3200 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5081 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 10
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11253 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3358 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12798 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2631 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52584 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19127 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 797 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10816 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13523 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9999 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17308 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7682 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 139 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 3
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21925 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25442 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1325 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4003 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3612 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 496 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7676 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8170 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3786 2
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 510 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 615 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 832 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3990 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 983 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 730 3
Microsoft Office 3406 3
Microsoft Windows 2000 12614 3
Microsoft SQL Server 1467 3
Google Android 12438 3
Apple iOS 6725 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 135 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 2
Linux OS 8158 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 2
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Redis СУБД 66 1
Apple macOS 1693 1
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 3 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 520 1
Apache Hadoop 371 1
MobilityLab WorksPad 89 1
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 101 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 1
Яндекс.Карты и Транспорт 388 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 190 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Microsoft Security Essentials - MSE 138 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 728 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 158 1
Dassault Systemes - SolidWorks 109 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 323 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 462 1
Натрусов Артем 191 2
Шадаев Максут 610 2
Гусев Александр 30 1
Кузнецов Александр 92 1
Бондаренко Игорь 11 1
Попов Григорий 11 1
Меденцев Константин 48 1
Сотин Денис 143 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 7
Германия - Федеративная Республика 11762 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1274 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 3
Европа Восточная 2989 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 539 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1122 2
Нидерланды 3289 2
Земля - планета Солнечной системы 9677 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1420 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1997 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1144 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 173 1
Грузия 1119 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Россия - ПФО - Казань 2334 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 747 1
Казахстан - Республика 4752 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 1
Азия - Азиатский регион 4635 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1763 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Америка 2151 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 392 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14889 15
Юриспруденция - Jurisprudence 6161 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 843 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4226 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7392 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 728 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1277 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 248 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 487 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8851 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2130 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3622 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1828 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3154 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3785 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 522 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 781 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2039 6
IDC - International Data Corporation 4840 3
BCG - Boston Consulting Group 97 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
CNews AWARDS - награда 405 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 868 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще