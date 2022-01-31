Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 73302
ИКТ 6801
Организации 4785
Ведомства 1373
Ассоциации 541
Технологии 2641
Системы 15416
Персоны 24883
География 1324
Статьи 896
Пресса 762
ИАА 541
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1083
Мероприятия 763

Электроника Электронные устройства Промышленное производство и разработка электроники



31.01.2022 Российские мини-компьютеры «АТБ электроника» включены в реестры Минпромторга
15.12.2021 «АТБ Электроника» увеличила офисные и производственные площади на 1500 кв. м.
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей
24.02.2021 Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника»
17.01.2020 Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России
11.04.2017 На колёсах – с комфортом. Техника и электроника для автомобиля
23.12.2015 Наноцентр «Техноспарк» сосредоточился на гибкой электронике
01.09.2015 Татьяна Фантаева возглавила направление «Качественное электропитание и электроника» Eaton в России
17.04.2015 ЦНИИ «Электроника» проведет Всероссийский конкурс «Инновационная электроника»
23.07.2014 Электроника поможет пассажирам при съезде с трассы нового Volvo XC90
19.03.2014 25 марта в Москве откроется Международная выставка электронных компонентов и модулей «Новая электроника— 2014»
25.06.2013 Создана электроника работающая внутри тела
05.02.2013 Digia оптимизировала бизнес-анализ в сетях магазинов «Эксперт» и «Электроника» с помощью QlikView
19.09.2012 Электроника будущего: недорогая, "зеленая", прозрачная
03.08.2012 Пентагон готовит снаряды для рейлгана
18.06.2012 Электроника "справилась" с радиацией
27.12.2011 Электроника научилась чинить себя самостоятельно
07.12.2011 Прощай, кремний: электроника перейдет на молибден
09.08.2011 Алмазная электроника заменит ненадежный кремний
11.02.2011 Медь в автомобильной электронике заменят алюминием
17.11.2010 «Умная электроника» научилась управлять «умным» домом при помощи iPad
21.09.2010 30 сентября в Москве пройдет ежегодный форум «Живая электроника России»
13.09.2010 30 сентября в Москве пройдёт форум «Живая электроника России»
11.02.2010 5 апреля в Москве откроется выставка «Электроника-Транспорт 2010»
15.01.2010 Российская электроника: 20 млрд руб. господдержки ушли в песок
14.09.2009 Гражданская электроника России: стратегия возрождения
14.01.2009 "Зеленая" электроника: итоги прошедшего года
06.08.2008 Молекулярная электроника получила недостающий элемент
15.04.2008 Банк «Электроника» приобретет 100 банкоматов Diebold
10.09.2007 30 октября откроется выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника»
10.07.2007 «Новая Электроника» внедряет онлайн-систему обучения персонала
25.04.2007 "Новая Электроника" удвоила оборот
22.01.2007 «Новая Электроника» и «Астел» будут вместе продавать мобильные телефоны
18.08.2006 АМИ автоматизирует систему учета торговой сети "Новая Электроника"
19.04.2006 Портативная электроника будет питаться энергией мышц?
23.03.2006 Банк "Электроника" строит АБС

Публикаций - 863, упоминаний - 874

Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9306 54
Apple Inc 10647 44
Ростех - Ростехнологии 2508 42
Intel Corporation 11222 41
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 777 37
Microsoft Corporation 22410 28
Sony 6130 24
Yandex - Яндекс 4962 20
Xiaomi 1085 20
Google LLC 10211 19
Микрон - Micron 837 18
Элемент ГК - Elementec 1251 16
LG Electronics 3357 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 16
IBM - International Business Machines Corp 8903 15
Philips 1950 15
Amazon Inc - Amazon.com 2640 15
21 век – ТВ - Народный телефон 3020 13
Nvidia Corp 3109 13
Ситроникс - Sitronics 932 13
HP Inc. 5295 12
Toshiba Corporation 2827 12
АФК Система ПАО 1629 12
Huawei 3201 12
Bosch - БСХ бытовые приборы 329 12
Ростех - Автоматика Концерн 928 12
Canon 1337 10
AMD - Advanced Micro Devices 3645 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1816 9
Dell EMC 4713 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1088 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5416 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6444 9
Hitachi - Хитачи 1415 9
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 9
Qualcomm Technologies 1632 8
NEC 1739 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 8
Lenovo Motorola 3455 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8377 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 18
eBay Inc 1576 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1535 15
BMW 392 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1632 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1296 12
Toyota Motor - Тойота Мотор 397 12
Почта России ПАО 1848 11
Volvo Cars 243 10
AliExpress 327 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 634 9
Точка 1438 8
Audi 183 8
Связной ГК 1150 6
РЖД - Российские железные дороги 1447 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 221 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 6
Honda Motor Company 221 5
Wildberries - Вайлдберриз 183 5
Ford 385 5
Открытие ФК 2513 5
Miele - Миле 119 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 230 5
Carl Zeiss 294 5
Dyson 96 5
Beko 54 4
Tesla Motors 283 4
Яндекс.Еда 446 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 4
Май - Российская торговая компания 363 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 402 4
Согласие СК 984 4
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 41 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 396 4
ЕКА Топливная компания 137 4
Lexus 61 4
Hyundai Motor 312 4
Аэрофлот 636 4
Walmart - Wal-Mart Stores 361 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11702 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3298 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2039 15
Правительство РФ 7872 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1321 15
Президент Российской Федерации 3537 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2324 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3219 11
Роснано 640 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7935 10
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1936 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1563 5
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 1122 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2131 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 642 4
Правительство Москвы 1605 4
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 109 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2690 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2142 4
МИК - Московский инновационный кластер 72 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 736 3
Администрация Президента РФ 896 3
МКС - Международная космическая станция 1422 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1454 3
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 39 3
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 337 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 407 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 984 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 173 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1220 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 937 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1052 2
Руссофт - Russoft 372 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2241 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Greenpeace - Гринпис 115 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 46 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 204 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 14 1
OpenChain 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 78 1
АФТ - Ассоциация Финтех 250 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 204 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11048 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 55
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4382 43
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9224 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10457 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6460 33
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 5577 32
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1396 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 7864 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8895 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 29
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5012 29
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3290 28
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6559 28
Website - Вебсайт 7817 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3670 27
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3082 27
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5255 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5239 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3076 25
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3087 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 4735 23
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 1833 23
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 2005 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6388 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5212 22
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3411 22
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 825 21
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2430 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2100 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 6839 20
Дисплей - Монитор 3913 19
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3110 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 2654 18
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1845 17
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2292 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10123 16
Google Android 11911 44
Apple iOS 6380 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6196 24
Яндекс.Маркет 517 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3846 15
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 3255 14
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2092 14
ЭОС Дело СЭД 3585 14
LG 75SM99 2078 13
Linux OS 7630 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 11
Microsoft Windows 10 11444 11
Google YouTube - Видеохостинг 2266 10
Apple iPad 3637 10
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 145 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2248 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 997 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 501 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1398 7
Apple iPhone 6 2211 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 7
Apple iPod 1355 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1480 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1027 6
Google Play - Google Store - Android Market 2721 6
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 344 6
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 619 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 6
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 252 6
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 192 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2639 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 417 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 541 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 454 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 133 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 732 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1390 5
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 252 5
Исанин Антон 8998 43
Путин Владимир 2529 9
Покровский Иван 65 9
Воинов Сергей 13 6
Рейман Леонид 1009 5
Левкевич Михаил 60 5
Чемезов Сергей 134 5
Фомина Алена 5 5
Кретов Илья 11 5
Борисов Юрий 103 4
Газаров Артур 77 4
Сергеев Иван 71 4
Мантуров Денис 66 4
Зверев Андрей 57 4
Сергеев Дмитрий 59 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Мишустин Михаил 368 3
Левантовский Александр 7 3
Гришаков Максим 27 3
Чубайс Анатолий 193 3
Лаптева Марина 114 3
Вирин Федор 17 3
Сахненко Сергей 76 3
Иващенко Вячеслав 13 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 3
Солодухин Константин 114 3
Греф Герман 344 2
Евтушенков Владимир 192 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Никифоров Николай 1160 2
Якунин Александр 48 2
Кураш Антон 32 2
Волож Аркадий 210 2
Макаров Валентин 172 2
Элькин Григорий 13 2
Сергунина Наталья 216 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
Куликов Сергей 25 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 2
Шадаев Максут 455 2
Россия - Российская федерация - РФ 106733 307
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45457 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13289 71
Япония 9880 45
Германия - Федеративная Республика 8670 43
Европа 11557 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13418 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12469 23
Земля - планета Солнечной системы 7267 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2009 19
Азия - Азиатский регион 3769 18
Америка 1995 17
Южная Корея - Республика 4248 17
Украина 6103 16
Израиль 1749 16
Индия - Республика 4236 14
Китай - Тайвань 2013 13
Беларусь - Белоруссия 3484 12
Франция - Французская Республика 5566 12
Солнце - звезда Солнечной системы 1275 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5353 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3030 11
Турция - Турецкая республика 1671 10
Австралия - Австралийский Союз 2760 10
Испания - Королевство 2864 10
Казахстан - Республика 4442 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2829 9
Россия - ПФО - Казань 2043 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1225 9
Бразилия - Федеративная Республика 1937 8
США - Калифорния 3375 8
Канада 3226 8
Нидерланды 2172 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 887 7
Россия - СФО - Новосибирск 3243 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2109 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1081 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 49
Образование - Наука - Научная деятельность 6415 41
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15358 35
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10883 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 13704 33
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 11490 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 5466 22
Спорт - Спортивные мероприятия 1596 16
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 2525 15
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1081 15
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 3079 15
Экспорт - Экспортные операции 826 14
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Доставка 1869 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2707 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 702 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2194 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1423 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2034 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3867 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 2344 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг 1266 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3834 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1164 7
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 553 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2246 7
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 1707 7
Одежда, обувь и аксессуары 31 7
Страхование - Страховое дело 1566 6
Градус Цельсия 238 6
Энергетика 605 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 629 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2209 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3133 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2561 6
Русский язык 4773 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 421 6
Физика - область естествознания 821 6
CNews - ZOOM.CNews 1509 17
Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
New Scientist 1447 8
Nature 769 8
The Verge - Издание 481 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2253 6
EurekAlert 270 5
91Mobiles 458 5
Коммерсантъ - Издательский дом 867 4
CNews RND - R&D.CNews 2111 4
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 3
NYT - The New York Times 956 3
Ananova 249 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 3
Phys.org 972 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 3
Associated Press 1975 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 3
WSJ - The Wall Street Journal 1224 2
Future - Space.com 195 2
Silicon 459 2
EE Times 156 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
CNews - Auto.CNews 51 2
NE Asia Online 313 2
CERN Courier 28 2
Forbes - Форбс 587 2
The Engineer 79 2
Washington Profile 140 2
РИА Новости 764 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 57 2
MacRumors 123 2
РБК Daily 81 2
FT - Financial Times 1117 2
The Register 1284 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 112 1
FanlessTech 1 1
Sky News - Телеканал 22 1
ScienceDaily 400 1
500 Startups 3633 19
Data Insight - Исследовательское агентство 86 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3308 10
IDC - International Data Corporation 4650 6
Juniper Research 466 5
Gartner 3300 5
GfK Rus - ГФК-Русь 191 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 931 3
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 3
Сбер - СберДанные 4 3
Nielsen Holdings - NetRatings 384 2
IHS iSuppli 389 2
ResearchMe 13 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
РАЭК Экономика Рунета 9 1
CNews Мишень ОФД 4 1
IDTechEx 3 1
NPD Group 140 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
comScore 351 1
NPD DisplaySearch 282 1
Forrester Wave 31 1
Frost & Sullivan 199 1
RAEX - Эксперт РА 77 1
451 Research Group 80 1
Forrester Research 808 1
ABI Research 230 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5577 32
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 13
РАН - Российская академия наук 1367 7
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 321 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 563 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 5
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 35 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 102 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 220 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 3
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 10 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 18 3
Princeton University - Принстонский университет 139 3
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 436 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 18 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 2
Сириус - Образовательный центр 124 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 41 2
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 216 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 227 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 2
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 2
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 2
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 2
USEF - Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer - Институт непилотируемых космических экспериментов 4 2
University of Mons - Университет Монса 2 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
100+ Forum Russia 7911 42
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4005 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2707 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 755 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 562 4
Чёрная пятница (распродажи) 88 4
Worldskills - Ворлдскиллс 91 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 595 3
Intel Developer Forum - IDF 250 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 303 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Международный женский день - 8 марта 100 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
Defcon 39 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 62 1
Samsung Unpacked 24 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 14 1
GeoВласть 43 1
Broadband World Forum 6 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 170 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 291 1
CNews AWARDS - награда 347 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 766 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022