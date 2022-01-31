Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электроника Электронные устройства Промышленное производство и разработка электроники
Публикаций - 863, упоминаний - 874
Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 8998 43
|Путин Владимир 2529 9
|Покровский Иван 65 9
|Воинов Сергей 13 6
|Рейман Леонид 1009 5
|Левкевич Михаил 60 5
|Чемезов Сергей 134 5
|Фомина Алена 5 5
|Кретов Илья 11 5
|Борисов Юрий 103 4
|Газаров Артур 77 4
|Сергеев Иван 71 4
|Мантуров Денис 66 4
|Зверев Андрей 57 4
|Сергеев Дмитрий 59 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
|Мишустин Михаил 368 3
|Левантовский Александр 7 3
|Гришаков Максим 27 3
|Чубайс Анатолий 193 3
|Лаптева Марина 114 3
|Вирин Федор 17 3
|Сахненко Сергей 76 3
|Иващенко Вячеслав 13 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 3
|Солодухин Константин 114 3
|Греф Герман 344 2
|Евтушенков Владимир 192 2
|Фредерик Ваносчуйзе 25 2
|Никифоров Николай 1160 2
|Якунин Александр 48 2
|Кураш Антон 32 2
|Волож Аркадий 210 2
|Макаров Валентин 172 2
|Элькин Григорий 13 2
|Сергунина Наталья 216 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
|Куликов Сергей 25 2
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 2
|Шадаев Максут 455 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru