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Электроника Микроэлектроника и полупроводниковые приборы



22.02.2022 Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» думает о возвращении на процессоры Intel 1
22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18% 1
21.05.2020 МТС оптимизировала производство «Микрона» с помощью технологий больших данных 1
12.05.2020 В IXcellerate назначен управляющий директор 1
29.04.2020 МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах 1
20.04.2020 Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40% 1
06.04.2020 БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области 1
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
17.03.2020 Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать 1
04.03.2020 GS Nanotech и ПетрГУ представили первый совместный продукт для СХД 1
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров 1
17.02.2020 Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch 1
07.02.2020 Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5 1
09.01.2020 «Почта банк» объявил о выпуске первой на рынке партии карт «Мир» с бесконтактным чипом российского производства 1
27.12.2019 Создан компьютер размером с визитку, толщиной в миллиметр и ценой $2,88. Фото 1
12.12.2019 Каким будет интернет будущего 1
12.12.2019 Cisco представила процессорную архитектуру и стратегию «Интернет будущего» 1
10.12.2019 МТС, «Элемент» и Сколтех займутся совместной разработкой российского 5G-оборудования 1
04.12.2019 «Автоматика» и «Технологии автоматизации и программирования» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.11.2019 Серверный процессор «Байкал» с господдержкой в 1,2 миллиарда обречен задержаться минимум на 1,5 года 1
31.10.2019 Андрей Евдокимов, «Байкал Электроникс»: Хотим, чтобы российские процессоры мог купить любой желающий 1
30.10.2019 Решения «МойОфис» буду адаптированы к применению на платформе МЦСТ «Эльбрус» 1
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально 1
10.10.2019 Создана операционная система для постапокалипсиса. Она запустится даже на калькуляторе 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 1
15.07.2019 Владимиру Путину показали отечественную мобильную ОС «Аврора». Видео 1
05.07.2019 Концерн «Автоматика» объединит уфимские предприятий «Прогресс» и «Магнетрон» 1
13.06.2019 Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G 1
28.05.2019 Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами 1
27.05.2019 «Система» выделила 1 млн рублей студенческим проектам по микроэлектронике 1
21.05.2019 ДОПОЛНЕНИЯ: Прогноз CNews сбылся. Уволился глава разработчика «Байкалов», затянувший выпуск процессора 1
29.04.2019 Власти компенсировали «Микрону» 200 миллионов, потраченных на выпуск чипов для карт «Мир» 1
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати 1
19.04.2019 Выпущен первый канонично российский ноутбук на новейших процессорах Intel. Видео 1
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке 1
04.04.2019 Cisco, «Ростелеком» и ВШЭ создадут Центр цифровых технологий 1
18.03.2019 «Галактика» создаст научно-технический центр в «Сколково» 1

Публикаций - 81, упоминаний - 81
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176446, в очереди разбора - 985650.
Создано именных указателей - 71286.
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