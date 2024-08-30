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Экономическая безопасность Проверка контрагентов выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями

Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями


30.08.2024 «СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики

ак повод Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур». CNews обратился к представителям некоторых ко
14.06.2024 Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами

ча новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, со
22.05.2024 В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подпис
21.03.2024 85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности

все данные сохранятся в периметре компании. В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%. Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респондент
27.02.2024 «Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
21.02.2024 «Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы

х. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис

25.01.2024 В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами

лировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum. Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие до
04.12.2023 «Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур»

) с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе. В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих

27.11.2023 В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
10.10.2023 API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф»

м CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизи
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы

Электронный документооборот с контрагентами Любой компании важно вести работу с документацией грамотно и, желательно, опера
17.04.2023 «Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов

ие для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый
01.02.2023 Энергосетевая компания АО «БЭСК» решила задачу оптимизации электронного документооборота с контрагентами

енции рынка диктовали развитие ERP-системы в направлении цифровой трансформации поддерживающих бизнес-процессов. Приоритетным направлением развития был определен внешний электронный документооборот с контрагентами, который уже начал использоваться с применением сервиса электронного документооборота «Контур.диадок». Однако эксплуатация сервиса ЭДО выявила ряд проблем: отсутствовала возможнос
17.01.2023 В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов

к своему менеджеру. *** «Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.
16.12.2022 Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами

фейса интернет-банка. «Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами. «Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и

18.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов

стики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков. Автоматизация путем внедрения программных робот
17.11.2022 Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
14.09.2022 В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами

ль продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия.

28.06.2022 «Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
15.06.2022 «Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе

«Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В резуль
07.06.2022 «АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ

В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их у
07.04.2022 «Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»

«СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберК
03.08.2021 API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов

яет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать. К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэ
14.01.2021 «Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24»

нтрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, п
16.09.2020 Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая

Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «П
21.05.2020 «Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны

Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, та
06.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов»

нсалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до
20.08.2019 Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов

по работе с малым бизнесом. Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется во
27.02.2019 Банк «Открытие» запустил сервис проверки контрагентов «Светофор»

В интернет-банк для предпринимателей «Открытия» интегрирован популярный сервис проверки контрагентов «Светофор». Об этом сообщила пресс-служба банка. Услуга предоставляется клиентам бесплатно. «Светофор» — инструмент, который позволяет в наглядной форме показать информаци
04.12.2018 «Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива»

щего около 40 квадратных метров в офисе. Ранее бухгалтерия контролировала возврат документов от контрагентов с помощью дописанного модуля в «1С», вели реестры в программе. Но на сверки документации с контрагентами все равно тратилось много времени. Приходилось вручную искать документы в бумажном архиве. Руководство «Чистой воды Сибири» приняло решение об организации электронного архива. Из

27.04.2018 Промсвязьбанк добавил в мобильный банк новый сервис проверки контрагентов

введения реквизитов на оплату и снизит риск финансовых потерь от взаимодействия с неблагонадежными контрагентами», – сказал директор электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбан
07.07.2017 «Алмазэргиэнбанк» внедрил сервис проверки контрагентов «Светофор»

знес». Теперь прямо в интернет-банке клиенты могут проводить экспресс-проверку компаний при оплате и регулярный экспресс-мониторинг своих контрагентов в режиме онлайн.«Светофор» — это сервис экспресс-проверки контрагентов, созданный на основе продукта «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Сервис интегрируется с интернет-банком через API и позволяет предпринимателям выявлять актуальную ин
30.03.2017 Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор»

ован в том, чтобы интегрировать в систему ДБО услуги, которые позволят повысить качество обслуживания и расширят потребительский сервис для клиентов. По результатам исследований одна из таких услуг — проверка контрагентов.  Мы рады сообщить, что сервисом уже воспользовались более 6 тысяч клиентов, и нами получены положительные отзывы», — отметил Сергей Мокрышев, вице-президент банка «Аванга
23.11.2016 «Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS

BSS объявил о расширении линейки транзакционных продуктов и реализации нового сервиса проверки контрагентов в интернет-банке. Как рассказали CNews в компании, сервис позволит корпоративным клиентам банка проводить анализ своих контрагентов на предмет банкротств, арбитражных дел,
24.10.2016 Банк «Санкт-Петербург» встроил в «Интернет-банк i2B» сервис проверки контрагентов

Банк «Санкт-Петербург» реализовал в «Интернет-банке i2B» онлайн-сервис проверки контрагентов, сообщили CNews в компании «СКБ Контур». Решение базируется на платформе для проверки контрагентов «Контур.Фокус» и интегрируется с интернет-банком через API. Серви
05.09.2016 УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов

или CNews в «СКБ Контур». Сервис получил название «Светофор», поскольку информация в интернет-банке Light отображается в виде сигналов светофора с необходимыми пояснениями. Например, если предприятие-контрагент находится на стадии банкротства, то система покажет предупредительный красный свет, если предприятию меньше полугода — желтый, если все в порядке — зеленый. Такая проверка позволит п
31.08.2016 Промсвязьбанк встроил в свой интернет-банк проверку контрагентов

г может узнать о крупном арбитражном производстве, которое появилось только на днях, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Такое может слу
23.08.2016 Обновленная СЭД PayDox позволит управлять взаимоотношениями с контрагентами

Вышло обновление системы электронного документооборота и управления совместной работой PayDox, включающее функционал CRM, позволяющий оперативно управлять текущими взаимоотношениями с клиентами и контрагентами. В СЭД PayDox реализовано полнофункциональное управление договорами с клиентами и поставщиками, и новая функциональность позволяет обеспечивать актуальность всех документов, связа

Публикаций - 2002, упоминаний - 2204

Экономическая безопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 984 340
Microsoft Corporation 24476 127
SAP SE 5229 112
Directum - Директум 1068 95
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 992 67
Корус Консалтинг ГК 1197 67
Oracle Corporation 6637 63
Ростелеком 9536 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12105 51
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 214 49
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2137 45
IBM - International Business Machines Corp 9410 45
Docsvision - ДоксВижн 1003 45
Yandex - Яндекс 7086 43
1С-Рарус 875 39
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 786 38
Softline - Софтлайн 2674 34
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 160 34
Такском - Taxcom 240 33
АйТи 1358 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8654 32
Google LLC 11669 31
ЭОС - Электронные офисные системы 1177 29
Telegram Group 1806 26
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1163 26
Гэндальф - Gendalf 84 25
МегаФон 8527 25
Крок - Croc 1771 23
VK - Mail.ru Group 3433 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4776 21
TerraLink - ТерраЛинк 280 21
Системы документооборота 494 19
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 19
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1001 19
Cisco Systems 5085 19
Парус Корпорация 549 19
BSS - Банк Софт Системс - БСС 659 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1721 18
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 212 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7083 120
Альфа-Банк 1737 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2761 44
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 996 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 919 24
Почта России ПАО 2088 24
НСПК - Национальная система платежных карт 797 24
ГПБ - Газпромбанк 1065 23
РЖД - Российские железные дороги 1872 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1605 22
ПСБ - Промсвязьбанк 839 20
Лента - Сеть розничной торговли 2034 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 643 19
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 82 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 879 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 646 16
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 439 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 827 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2248 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 432 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 506 12
Газпром ПАО 1330 12
МКБ - Московский кредитный банк 552 12
Газпром нефть 604 12
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 23 11
Auchan Holding - Ашан Ритейл 281 11
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 460 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 849 11
Роснефть НК - нефтяная компания 511 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1267 10
Почта Банк 460 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 321 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 238 9
Россети Ленэнерго 1700 9
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X5 Group - Перекрёсток 530 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2827 199
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 640 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 712 8
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 5
FairSearch альянс 4 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 123 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 2
OWASP - Open Web Application Security Project 92 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 320 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 1
ЛДПР 105 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 61 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 40 1
Linux Foundation 182 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 27 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 97 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 123 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12303 936
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63817 886
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29894 753
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48769 577
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9756 417
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3747 397
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23692 270
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18184 262
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15576 257
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20604 241
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26297 222
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2278 221
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6475 219
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6573 217
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11434 210
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 303 206
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29057 204
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12245 196
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11661 168
Электронный документ - Electronic document 1430 163
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12317 153
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11018 146
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3693 143
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5108 141
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12563 141
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10750 133
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10597 131
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4132 120
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 304 116
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1233 109
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4395 108
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9663 106
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13802 104
Оповещение и уведомление - Notification 4434 100
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9140 99
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24831 98
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6540 95
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23707 95
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20238 93
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6006 92
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 257 118
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2240 108
СКБ Контур - Контур.Фокус 1001 101
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 931 71
Microsoft Office 3688 58
Google Android 13841 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5029 50
Microsoft Dynamics 1170 50
Microsoft Windows 15485 46
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1984 46
Apple iOS 7628 45
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3146 42
Linux OS 9711 41
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 38
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 447 38
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 439 38
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 300 37
Microsoft Windows 2000 8660 37
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 871 31
Microsoft SharePoint Products and Technologies 806 30
СКБ Контур - Контур.Толк 49 29
Google Play - Google Store - Android Market 3252 28
Microsoft SQL Server 1645 28
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 192 28
Microsoft SharePoint Server 703 27
Microsoft Office Excel 1180 24
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 24
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 539 23
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 555 22
Directum СЭД - ECM-система 291 22
Microsoft Dynamics CRM 542 21
Гэндальф - Скан-Архив 40 21
Oracle E-Business Suite - OEBS 581 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4244 20
СКБ Контур - Контур.Экстерн 72 19
1С:ERP Управление предприятием 522 18
Apple - App Store 2851 18
Microsoft Azure 1394 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 627 18
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 18
Сродных Михаил 61 27
Катаева Елена 29 20
Скрипниченко Павел 30 18
Путин Владимир 3111 17
Вильде Святослав 58 14
Соколов Кирилл 25 11
Шадаев Максут 954 11
Сергунина Наталья 366 11
Прокопьев Василий 11 11
Добровольский Михаил 20 10
Бар-Бирюкова Мария 89 9
Мраморов Дмитрий 29 9
Козлов Константин 15 9
Немченкова Маргарита 9 8
Кишковский Эдуард 17 8
Лоевская Анна 47 7
Врацкий Андрей 126 7
Иванченко Евгений 15 7
Шифман Эдуард 17 7
Макаров Станислав 117 7
Ташлыков Константин 11 7
Бублик Илья 23 7
Курьянов Сергей 162 7
Ипатов Вадим 84 6
Яковлев Антон 11 6
Машурин Сергей 20 6
Хомутский Юрий 89 6
Воронин Павел 128 6
Чаркин Евгений 292 6
Емышев Владимир 11 6
Паршин Максим 315 6
Коптелов Павел 9 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Андреев Владимир 94 6
Ахкямов Раис 9 6
Попов Геннадий 17 6
Истомин Константин 56 6
Коптелов Андрей 109 6
Рейман Леонид 1047 6
Смирнова Ольга 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 141040 1261
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42551 266
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14026 131
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17097 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51760 93
Европа 21654 93
Казахстан - Республика 5469 73
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14112 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16736 61
Россия - УФО - Екатеринбург 3869 52
Беларусь - Белоруссия 5553 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7277 47
Украина 7560 40
Германия - Федеративная Республика 12613 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13271 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2891 30
Россия - СФО - Новосибирск 4219 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3030 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2869 22
Европа Восточная 3065 21
Франция - Французская Республика 7797 21
Азия - Азиатский регион 5442 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2213 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2678 19
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1431 16
Россия - УФО - Свердловская область 1453 16
Земля - планета Солнечной системы 10314 15
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1459 15
Япония 13234 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1914 14
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1194 14
Узбекистан - Республика 1691 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1538 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1436 13
Турция - Турецкая республика 2318 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2823 11
Нидерланды 3486 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2607 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3507 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2354 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47154 749
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49964 447
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5869 412
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23549 306
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5947 218
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10745 207
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13759 194
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5896 189
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17996 186
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7428 186
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13061 172
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6693 159
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7780 152
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28334 142
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5558 121
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7725 112
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16039 112
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6797 103
Кредитование - Сrediting - Заём 6590 100
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7884 99
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5301 92
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2316 89
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2081 87
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4073 77
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3607 76
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5790 76
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5202 73
Страхование - Страховое дело - Insurance 5696 72
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 861 72
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 388 70
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4769 69
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4886 66
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 240 63
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3034 62
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 644 61
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9558 59
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1306 59
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3339 58
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2698 57
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4670 57
Коммерсантъ - Издательский дом 1766 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11192 17
Ведомости 934 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 979 12
Forbes - Форбс 792 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 914 5
TAdviser - Центр выбора технологий 385 5
Bloomberg 1247 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 5
Известия ИД 607 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 80 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
BleepingComputer - Издание 320 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 38 2
Wikipedia - Википедия 480 2
Federal Register 7 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
Российская газета 266 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Variety 23 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
The Verge - Издание 543 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Мобильные системы 115 1
All Things Digital 167 1
Бизнес Online 11 1
Inquirer 463 1
Комсомольская правда ИД 66 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 266 1
The Washington Post 328 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 619 1
23ABC News 170 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 190 1
РИА Новости 898 1
The Register - The Register Hardware 1515 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7968 64
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3124 49
Gartner - Гартнер 3539 44
IDC - International Data Corporation 4899 28
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 597 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 969 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 5
Fortune Global 500 285 4
CNews Инновация года - награда 110 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 3
Juniper Research 520 3
Forrester Research 821 3
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 11 2
Markets&Markets Research 112 2
Mordor Intelligence 27 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 125 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 50 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 1
Moody's Investors Service 135 1
Mobile Research Group 74 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 14 1
B2B International 50 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 126 1
CNews Мишень 164 1
Cybersecurity Ventures 8 1
Market Research Future 8 1
Tolly Group 14 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 1
BCG - Boston Consulting Group 106 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Рустелеком ТК 303 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
ARC Advisory Group 20 1
Frost & Sullivan 203 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 20
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 980 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 317 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1474 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 878 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 154 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 426 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 360 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 62 3
РАН - Российская академия наук 1839 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 17 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 186 2
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 67 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 82 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
Роскосмос РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 4 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 521 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 175 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 136 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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