Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями

«СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики ак повод Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур». CNews обратился к представителям некоторых ко

Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами ча новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, со

В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подпис

85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности все данные сохранятся в периметре компании. В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%. Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респондент

«Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса» ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

«Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы х. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис

В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами лировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum. Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие до

«Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур» ) с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе. В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих

В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф» м CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизи

Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы Электронный документооборот с контрагентами Любой компании важно вести работу с документацией грамотно и, желательно, опера

«Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов ие для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый

Энергосетевая компания АО «БЭСК» решила задачу оптимизации электронного документооборота с контрагентами енции рынка диктовали развитие ERP-системы в направлении цифровой трансформации поддерживающих бизнес-процессов. Приоритетным направлением развития был определен внешний электронный документооборот с контрагентами, который уже начал использоваться с применением сервиса электронного документооборота «Контур.диадок». Однако эксплуатация сервиса ЭДО выявила ряд проблем: отсутствовала возможнос

В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов к своему менеджеру. *** «Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.

Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами фейса интернет-банка. «Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами. «Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и

Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов стики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков. Автоматизация путем внедрения программных робот

Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса» ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

«БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами ль продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия.

«Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

«Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе «Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В резуль

«АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их у

«Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус» «СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберК

API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов яет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать. К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэ

«Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24» нтрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур

Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс» позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, п

Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «П

«Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, та

«Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов» нсалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до

Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов по работе с малым бизнесом. Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется во

Банк «Открытие» запустил сервис проверки контрагентов «Светофор» В интернет-банк для предпринимателей «Открытия» интегрирован популярный сервис проверки контрагентов «Светофор». Об этом сообщила пресс-служба банка. Услуга предоставляется клиентам бесплатно. «Светофор» — инструмент, который позволяет в наглядной форме показать информаци

«Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива» щего около 40 квадратных метров в офисе. Ранее бухгалтерия контролировала возврат документов от контрагентов с помощью дописанного модуля в «1С», вели реестры в программе. Но на сверки документации с контрагентами все равно тратилось много времени. Приходилось вручную искать документы в бумажном архиве. Руководство «Чистой воды Сибири» приняло решение об организации электронного архива. Из

Промсвязьбанк добавил в мобильный банк новый сервис проверки контрагентов введения реквизитов на оплату и снизит риск финансовых потерь от взаимодействия с неблагонадежными контрагентами», – сказал директор электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбан

«Алмазэргиэнбанк» внедрил сервис проверки контрагентов «Светофор» знес». Теперь прямо в интернет-банке клиенты могут проводить экспресс-проверку компаний при оплате и регулярный экспресс-мониторинг своих контрагентов в режиме онлайн.«Светофор» — это сервис экспресс-проверки контрагентов, созданный на основе продукта «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Сервис интегрируется с интернет-банком через API и позволяет предпринимателям выявлять актуальную ин

Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор» ован в том, чтобы интегрировать в систему ДБО услуги, которые позволят повысить качество обслуживания и расширят потребительский сервис для клиентов. По результатам исследований одна из таких услуг — проверка контрагентов. Мы рады сообщить, что сервисом уже воспользовались более 6 тысяч клиентов, и нами получены положительные отзывы», — отметил Сергей Мокрышев, вице-президент банка «Аванга

«Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS BSS объявил о расширении линейки транзакционных продуктов и реализации нового сервиса проверки контрагентов в интернет-банке. Как рассказали CNews в компании, сервис позволит корпоративным клиентам банка проводить анализ своих контрагентов на предмет банкротств, арбитражных дел,

Банк «Санкт-Петербург» встроил в «Интернет-банк i2B» сервис проверки контрагентов Банк «Санкт-Петербург» реализовал в «Интернет-банке i2B» онлайн-сервис проверки контрагентов, сообщили CNews в компании «СКБ Контур». Решение базируется на платформе для проверки контрагентов «Контур.Фокус» и интегрируется с интернет-банком через API. Серви

УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов или CNews в «СКБ Контур». Сервис получил название «Светофор», поскольку информация в интернет-банке Light отображается в виде сигналов светофора с необходимыми пояснениями. Например, если предприятие-контрагент находится на стадии банкротства, то система покажет предупредительный красный свет, если предприятию меньше полугода — желтый, если все в порядке — зеленый. Такая проверка позволит п

Промсвязьбанк встроил в свой интернет-банк проверку контрагентов г может узнать о крупном арбитражном производстве, которое появилось только на днях, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Такое может слу