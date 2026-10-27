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Эдди Сервис Eddy Soft HelpDeskEddy

Эдди Сервис - Eddy Soft - HelpDeskEddy

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2026 «Телфин» и HelpDeskEddy объединяют сервисы и повышают уровень обслуживания клиентов 1
31.05.2023 MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии 1
16.02.2023 MCN Telecom увеличил выручку от услуг телеком-платформы в 2022 году 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Эдди Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 114 2
Vedisoft - Ведисофт 3 1
Telegram Group 3037 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2900 2
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 74 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 2
MarTech - Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 81 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3683 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1187 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 191 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8780 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4582 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7659 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1579 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1332 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 401 2
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 40 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 308 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2146 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 943 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 130 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 373 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2888 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 1
Онлайн-мониторинг 98 1
Оповещение и уведомление - Notification 6229 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 749 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1499 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9440 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3238 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 185 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1084 1
Rakuten Viber 672 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1302 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
Apache Cassandra 63 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 270 1
МСН Телеком WELLtime IP АТС - ВАТС 7 1
Алексеев Антон 37 1
Николаев Станислав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 1
Blacklist - Чёрный список 727 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 411 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
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