Индексная книга (каталог) CNews*
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Эвотор Госотчёт Платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.05.2026
|Сервисы «Платформы ОФД» включены в «белый список» Минцифры 1
|31.05.2019
|Предприниматели получили спецтариф для сдачи отчетов в ФНС через сервис ОФД 1
|11.03.2019
|«Платформа ОФД» запустила сервис по сдаче отчетности в госорганы 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Эвотор и организации, системы, технологии, персоны:
|Афанасьев Дмитрий 22 2
|Батюшенков Дмитрий 19 1
|Семенова Наталья 6 1
|Баров Алексей 31 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168112 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.