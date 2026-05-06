Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201959
ИКТ 15666
Организации 11866
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27082
Персоны 88166
География 3143
Статьи 1589
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

Эвотор Госотчёт Платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.05.2026 Сервисы «Платформы ОФД» включены в «белый список» Минцифры 1
31.05.2019 Предприниматели получили спецтариф для сдачи отчетов в ФНС через сервис ОФД 1
11.03.2019 «Платформа ОФД» запустила сервис по сдаче отчетности в госорганы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Эвотор и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 370 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 152 4
Эвотор - Evotor 235 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1366 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
Такском - Taxcom 256 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1503 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 264 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 18 1
Тензор 178 1
Вестлинк - Westlink 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3379 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 263 1
9691 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1001 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 217 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14093 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2550 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2461 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 822 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9667 1
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 28 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 295 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9682 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2588 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1081 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1411 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 250 1
Оповещение и уведомление - Notification 6099 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 855 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5345 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18327 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
АМИ-софт Простор:Касса 2 1
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 11 1
Microsoft Office 4215 1
Афанасьев Дмитрий 22 2
Батюшенков Дмитрий 19 1
Семенова Наталья 6 1
Баров Алексей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2465 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7096 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6621 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 455 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 400 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 293 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6604 1
White list - Белый список 165 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще