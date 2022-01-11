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ЭР-Телеком Холдинг Акадо Холдинг Акадо Телеком Комкор Московская телекоммуникационная корпорация

ЭР-Телеком Холдинг - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация

ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») - оператор широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области и провайдер услуг связи Москвы и МО.

Обзор «АКАДО Телеком» на Market.CNews

11.01.2022 Продан один из старейших интернет-провайдеров Москвы
11.01.2022 «ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг»
16.11.2021 «Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту
20.05.2021 «Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику
27.04.2020 «Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с
12.02.2020 «Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак
27.11.2019 «Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак
09.10.2019 «Акадо телеком» заменил импортное ТВ-оборудование отечественным решением
26.06.2019 «Акадо телеком» модернизировал сеть
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»
19.02.2019 «Акадо Телеком» представил новую услугу для столичных банков
30.01.2019 «Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы
18.12.2018 «Акадо Телеком» подключил жилые дома к системе оповещения МЧС
27.09.2018 «АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов
23.07.2018 «Акадо» застопорила создание информсистемы Москвы по учету тепла и воды
05.06.2018 «Акадо Телеком» анонсировала платформу «Акадо Арена» для киберспорта
28.05.2018 «Акадо Телеком» модернизировал мобильный личный кабинет
17.04.2018 «АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ
10.04.2018 «Акадо Телеком» перевел отделения Почты России в Москве на современную телефонию
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации
02.04.2018 «Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей
14.02.2018 «Акадо Телеком» запускает новый интерактивный ТВ-сервис
07.02.2018 «Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы
01.02.2018 «АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса»
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья.
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом»
31.07.2017 Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40%
05.07.2017 «Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг
15.06.2017 «Акадо Телеком» создает СХД для клиентов объемом до 1 петабайт
31.05.2017 «Акадо Телеком» организовал облачное видеонаблюдение для «Почты России»
27.04.2017 «Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком»
26.04.2017 «Акадо Телеком» представила online-сервис учета энергоресурсов для корпоративных клиентов
14.04.2017 «Акадо Телеком» модернизировал систему энергоснабжения своего ЦОДа
13.03.2017 «Акадо-Екатеринбург» приступила к оказанию услуг связи для городской администрации
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»
08.12.2016 «Акадо Телеком» представит совместный с AMEDIA TV пакет цифровых каналов
05.12.2016 «Акадо Телеком» установил видеокамеры в 794 дошкольных учреждениях Москвы

Публикаций - 799, упоминаний - 1732

ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 94
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10053 84
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9419 79
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 67
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6929 66
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 61
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 323 48
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 778 45
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 43
Центел - Центральный телеграф 409 42
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 133 37
Ренова Медиа - Renova Media 82 35
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 35
Cisco Systems 4870 31
Ренова - Moscow CableCom 39 29
Ростелеком - Связьинвест 1703 26
Акадо Екатеринбург 30 26
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 222 21
Huawei 3498 20
Триколор - Национальная спутниковая компания 296 20
АФК Система ПАО 1697 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 19
НКС - Национальные кабельные сети 99 19
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 19
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 19
Microsoft Corporation 23482 18
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 16
IBM - International Business Machines Corp 9191 16
Google LLC 10931 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1924 15
VK - Mail.ru Group 3198 15
Новые облачные технологии (НОТ) 403 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 15
Lenovo Motorola 3503 15
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2631 14
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 199 14
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 14
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 13
Мостелеком 72 13
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 148 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5780 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1010 15
Точка 3795 11
АФК Система - Система Масс-медиа 84 11
Почта России ПАО 1988 10
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 7
ГПБ - Газпромбанк 939 7
Газпром ПАО 1150 7
Акадо - Комкор Банк 6 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6628 6
Walt Disney Company 572 6
РЖД - Российские железные дороги 1619 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2371 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 6
ВТБ - ВТБ24 660 5
Евросеть 1399 5
Связной ГК 1335 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 5
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 5
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 18 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1180 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 4
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 120 4
ПСБ - Промсвязьбанк 733 4
АВК Инвестментс 4 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 3
Visa International 1872 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 3
РОСНО СК - Страховая компания 197 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 3
Мосводоканал МГУП 65 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17940 86
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9079 57
Правительство Москвы 1987 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 42
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2021 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3687 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 16
Президент Российской Федерации 3706 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3060 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 14
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2376 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1647 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2431 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 8
Судебная власть - Judicial power 2090 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 6
Мосгордума - Московская городская Дума 137 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2392 5
Верховный суд Российской Федерации 778 5
Администрация Президента РФ 977 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1740 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1175 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 821 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2568 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
WiMAX Forum 68 2
АРБ - Ассоциация российских банков 202 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
РосКомСвобода - Общественная организация 85 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79134 401
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9085 285
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14811 234
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38876 201
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8627 180
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3078 159
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53158 149
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17414 134
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7348 89
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22122 78
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3751 70
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1842 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17137 58
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24950 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9481 53
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11346 52
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6559 52
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12956 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 48
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11757 47
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3113 28
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12598 27
ЭР-Телеком Холдинг - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 125 79
Microsoft Windows 2000 12667 32
Apple iOS 6787 20
Google Android 12533 19
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 111 18
Microsoft Windows 14423 17
Linux OS 8228 16
Новые облачные технологии - МойОфис 479 15
Apple macOS X - Rhapsody 1508 14
Google YouTube - Видеохостинг 2425 12
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 48 11
Google QuickOffice 53 11
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 234 11
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6515 7
Microsoft Office 3434 7
Microsoft Skype 1973 6
Huawei nova - Серия смартфона 111 6
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 386 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2896 6
Apple iPhone 6 6171 5
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4102 5
Microsoft SQL Server 1471 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6616 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1479 4
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 62 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 42 4
Microsoft Office Excel 940 4
Amedia Premium HD 28 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 583 4
Microsoft Office Word 657 4
Интерфакс СПАРК 156 4
Dr.Web AV-Desk 143 3
Microsoft Office 365 860 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 122 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 263 3
Припачкин Юрий 65 33
Савюк Виктор 39 28
Лобанов Денис 45 27
Вексельберг Виктор 150 24
Гуштуров Леонид 23 23
Назаров Сергей 57 23
Кореш Виктор 81 20
Алимбеков Сергей 20 17
Рычка Денис 17 17
Комиссаров Дмитрий 203 16
Чеглаков Андрей 55 15
Силин Михаил 27 15
Медриш Михаил 15 13
Медведев Дмитрий 1629 13
Кирсанов Алексей 24 13
Захаров Дмитрий 45 12
Путин Владимир 2725 12
Чернов Максим 31 11
Бояринов Андрей 17 11
Краснов Федор 11 10
Кривенко Виталий 23 10
Анкилов Константин 100 10
Давидан Александр 16 9
Щеголев Игорь 689 8
Брюквин Юрий 288 8
Скобелев Юрий 9 8
Кремер Владимир 10 8
Кусков Денис 218 7
Рейман Леонид 1031 7
Синицын Дмитрий 9 7
Ермолаев Артем 361 7
Клишин Виталий 16 7
Солонин Виталий 89 6
Панков Александр 69 6
Басов Алексей 114 6
Ваньков Вадим 14 6
Ткаченко Андрей 19 6
Андреев Владимир 85 5
Никифоров Николай 1172 5
Бецков Григорий 23 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39289 480
Россия - РФ - Российская федерация 122645 400
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6292 135
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14925 94
Европа 21294 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50149 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 56
Россия - УФО - Екатеринбург 3309 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13140 30
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2015 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15065 21
Азия - Азиатский регион 4657 20
Беларусь - Белоруссия 4243 19
Украина 7263 16
Германия - Федеративная Республика 12008 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 997 13
Европа Восточная 2997 12
Япония 12875 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2553 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2307 10
Россия - СФО - Новосибирск 3695 10
Земля - планета Солнечной системы 9698 10
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 352 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2322 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 8
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 252 8
Казахстан - Республика 4836 8
Южная Корея - Республика 6282 7
Ближний Восток 2646 7
Африка - Африканский регион 3266 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 7
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 629 7
Бразилия - Федеративная Республика 2088 7
Израиль 2606 7
Америка Латинская 1683 7
Индия - Республика 5067 7
Россия - УФО - Свердловская область 1174 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3267 185
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41621 157
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41897 104
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23911 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13911 47
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10239 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15035 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8859 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6021 33
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6856 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 27
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1194 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 26
Абонентская база - Абонентская плата 5294 26
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19981 23
Юриспруденция - Jurisprudence 6219 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3933 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3897 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10654 22
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5214 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3877 21
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1404 21
Аренда 2128 20
Кредитование - Сrediting 5100 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4923 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 19
Юриспруденция - Законодательство 4554 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6673 17
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1835 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1757 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3800 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8269 16
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 623 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4633 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3967 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3043 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4990 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 55
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 36
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 32
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 21
Стрим-ТВ - телекомпания 157 12
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 10
РБК ТВ - телеканал 82 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 10
National Geographic 84 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 8
Euronews - телеканал 46 8
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 8
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 7
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 7
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 5
Психология 21 - телеканал 6 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 3
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 3
TAdviser - Центр выбора технологий 294 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 3
Viasat Premium HD 20 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 3
Forbes - Форбс 629 3
Известия ИД 465 2
Муз ТВ - Телеканал 17 2
Муз-ТВ - телеканал 39 2
Русский роман - телеканал 12 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 2
Рен ТВ - телеканал 61 2
Пятый канал - Телеканал 57 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 2
Прайм - Агентство экономической информации 857 2
91Mobiles 1695 2
Discovery Science 14 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 2
Discovery Networks 11 2
Ведомости 539 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7452 43
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 25
Gartner - Гартнер 3474 7
IDC - International Data Corporation 4849 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2113 6
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 4
Директ Инфо 9 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IHS Infonetics Research 90 2
comScore 389 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 2
CNews Fast рейтинг 42 2
Forbes Global 2000 32 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
eMarketer 201 1
Forrester Research 812 1
Markets&Markets Research 104 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 1
MForum Analytics 19 1
IMS Research 31 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 204 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 3
ММУ - Московский международный университет 8 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 31 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
РАН - Российская академия наук 1798 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 133 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 36 1
СамГУ - Самарский государственный университет 16 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 6 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 13 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 1
Библиотека Максима Мошкова 15 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 1
ИРИ - Институт развития интернета 112 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 8 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
CSTB Telecom & Media 59 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 3
ИнфоКом 85 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 2
Startup Village - международная стартап-конференция 52 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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