Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Четвернин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 651, упоминаний - 652
Четвернин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 29
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 4
|Власов Сергей 76 53
|Дюбанов Анатолий 86 48
|Матвеева Татьяна 83 47
|Петрушин Андрей 64 47
|Бутенко Юрий 64 44
|Шадаев Максут 384 40
|Лысенко Эдуард 209 40
|Звягина Наталья 64 40
|Калина Роман 60 39
|Фомичев Олег 107 36
|Песчанских Георгий 37 36
|Бойко Елена 151 35
|Катамадзе Анна 72 35
|Соколов Алексей 121 35
|Стрельцов Андрей 53 35
|Козырев Алексей 270 35
|Горбатько Александр 90 34
|Албычев Александр 74 34
|Соколов Олег 51 33
|Казарин Станислав 100 33
|Алифанов Кирилл 56 32
|Лопаткин Герман 102 32
|Суровец Дмитрий 44 31
|Ермолаев Артем 340 31
|Натрусов Артем 121 30
|Шевченко Владимир 135 29
|Ципорин Павел 51 29
|Фишер Андрей 54 28
|Цариковский Федор 31 27
|Раков Ярослав 48 27
|Евраев Михаил 222 26
|Селиванов Дмитрий 48 26
|Авербах Владимир 121 26
|Урьяс Вадим 76 26
|Петров Михаил 88 26
|Меджитов Тимур 56 26
|Приданкин Андрей 30 25
|Чамара Денис 57 25
|Ляшенко Сергей 29 25
|Демидов Сергей 50 25
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 121
|Эксперт ГК 13 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756412, в очереди разбора - 660102.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756412, в очереди разбора - 660102.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru