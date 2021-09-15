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Четвернин Алексей


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
25.06.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.06.2020 Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня 1
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
23.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1

Публикаций - 651, упоминаний - 652

Четвернин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 40
Microsoft Corporation 11017 23
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 21
АйТи 749 21
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 17
Программный продукт ГК 92 16
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 13
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 11
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 10
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 9
3727 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Robokassa - Робокасса 44 9
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 9
Dynatrace 46 8
Software AG & IDS Scheer 109 8
Телеком-защита 48 8
Diasoft - Диасофт 354 8
Бинго-Софт - Акцент 10 8
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
ОТР 135 7
РТЛабс 145 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
Mankiewicz 7 6
Микрон - Micron 365 6
ICL Services 51 6
SAP SE 3207 6
Naumen - Наумен 341 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
VK - Mail.ru Group 2482 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 5
Ред Софт - Red Soft 246 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
Базальт СПО 206 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 46
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 35
Открытие ФК 538 33
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 30
НСПК - Национальная система платежных карт 257 28
Ингосстрах СПАО 210 28
Русагро Группа Компаний 139 27
АльфаСтрахование СГ 207 26
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 26
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 25
Газпромбанк - ГПБ 692 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 23
Уралкалий ПАО 62 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
Черкизово ГК 73 22
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 21
Газпром нефть 380 21
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 20
Совкомбанк ПАО 147 19
ПГК - Первая грузовая компания 98 18
Почта России ПАО 1570 18
Мегаполис ТК 87 17
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 16
Новард Управляющая компания - Novard 67 16
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 16
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 16
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 16
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 15
Май - Российская торговая компания 49 15
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 15
Модульбанк - Modulbank 95 14
Интерпрогрессбанк 20 14
Металлинвестбанк 39 14
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Лукойл-Информ 71 13
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
Мосэнерго ПАО 48 12
Норникель - Норильский никель 177 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 116
Федеральное казначейство России 766 88
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 75
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 69
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 69
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 55
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 48
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 45
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 43
Счётная палата РФ 460 43
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 39
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 39
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 37
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 36
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 31
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 30
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 29
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 28
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 25
Правительство РФ 2200 25
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 24
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 24
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 23
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 23
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 21
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 21
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 20
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 20
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 19
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 18
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 29
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 192
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 34
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 32
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 31
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 27
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 16
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 14
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 11
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 10
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 10
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Big Data - Большие данные 1136 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 3
ИТ-аутсорсинг 670 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 9
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 9
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 9
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Software AG Cumulocity IoT 6 1
Atom Security - StaffCop 14 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Office 1921 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 1
Власов Сергей 76 53
Дюбанов Анатолий 86 48
Матвеева Татьяна 83 47
Петрушин Андрей 64 47
Бутенко Юрий 64 44
Шадаев Максут 384 40
Лысенко Эдуард 209 40
Звягина Наталья 64 40
Калина Роман 60 39
Фомичев Олег 107 36
Песчанских Георгий 37 36
Бойко Елена 151 35
Катамадзе Анна 72 35
Соколов Алексей 121 35
Стрельцов Андрей 53 35
Козырев Алексей 270 35
Горбатько Александр 90 34
Албычев Александр 74 34
Соколов Олег 51 33
Казарин Станислав 100 33
Алифанов Кирилл 56 32
Лопаткин Герман 102 32
Суровец Дмитрий 44 31
Ермолаев Артем 340 31
Натрусов Артем 121 30
Шевченко Владимир 135 29
Ципорин Павел 51 29
Фишер Андрей 54 28
Цариковский Федор 31 27
Раков Ярослав 48 27
Евраев Михаил 222 26
Селиванов Дмитрий 48 26
Авербах Владимир 121 26
Урьяс Вадим 76 26
Петров Михаил 88 26
Меджитов Тимур 56 26
Приданкин Андрей 30 25
Чамара Денис 57 25
Ляшенко Сергей 29 25
Демидов Сергей 50 25
Россия - Российская федерация - РФ 57180 421
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 163
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 83
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 41
Россия - Республика Мордовия 387 37
Россия - Калужская область 570 36
Россия - Ростовская область 860 32
Россия - Новосибирская область 811 31
Россия - Челябинская область 658 31
Россия - Тульская область 752 28
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 28
Восточная Европа 1669 25
Россия - Вологодская область 314 23
Россия - Республика Алтай 681 23
Казахстан - Республика 2621 19
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 16
Россия - Ульяновская область 348 15
Россия - Владимирская область 366 15
Россия - Кировск - Кировская область 301 14
Россия - Сахалинская область 432 13
Россия - Самарская область 558 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 10
Арктика 141 9
Земля - планета Солнечной системы 857 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Беларусь - Белоруссия 2081 9
Россия - Тамбовская область 321 8
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 8
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 7
Россия - Сочи 910 6
Россия - Нижегородская область 737 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 5
Украина 3347 5
Россия - Архангельская область 331 5
Европа Западная 610 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Россия - Волгоградская область 395 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 119
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 55
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 16
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 12
Доктрина информационной безопасности России 14 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 10
Страховой брокер 13 8
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
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