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19.01.2022 Артем Натрусов -

Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве

 1
02.11.2021 Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний 1
04.03.2021 Государственный страховой фонд Сингапура внедрил Solar appScreener 1
24.11.2020 Финансовый университет и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
13.11.2020 Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1
10.11.2020 В Mango Office появился центр управления интеграциями 1
19.10.2020 «Манго телеком» запустил голосовых ботов 1
26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines 1
05.06.2020 «МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One 1
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
15.04.2020 Как китайский гигант растет под американскими санкциями 1
09.04.2020 Vodafone развернула виртуальную сетевую инфраструктуру VMware в Европе 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
11.03.2020 Как коронавирус повлияет на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
03.03.2020 ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ 1
20.01.2020 Наукоемкие услуги 1
20.01.2020 Программные роботы 1
20.01.2020 Цифровое неравенство 1
20.01.2020 DeviceLock представил бета-версию DeviceLock DLP 9 1
25.09.2019 Сеть «1С» внедрила чат-бота на базе искусственного интеллекта 1
27.08.2019 «Промэнерго автоматика» внедрила «Скан-архив» 1
20.08.2019 Исследование: 81% компаний, инвестировавших в роботизацию бизнес-процессов, уже окупили свои затраты 2
22.07.2019 МТС запустит «умное освещение» в Петропавловске-Камчатском 1
16.07.2019 Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 1
08.07.2019 Tor исправит ошибку, из-за которой интернет-криминал сбегал в другие «секретные сети» 2
27.06.2019 Панчим, флексим, донатим — как молодежный сленг влияет на регистрацию доменов в зоне .RU 1
05.06.2019 Москва запускает роботизацию бизнес-процессов в органах власти 1
21.05.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Solar»: Облачная платформа безопасности – инновационный проект в масштабах всего мира 1
20.05.2019 Банк Союз сократил time-to-market кредитного сервиса 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
07.12.2018 IBM продала индусам легендарные Notes и Domino 1
03.12.2018 ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле» 1
26.11.2018 В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники 1
09.10.2018 Synology представила три основных пакета для резервного копирования Active Backup 1
03.10.2018 Онлайн-сервис GroozGo протестировал систему электронных транспортных накладных Synerdocs 1
19.09.2018 «Делойт» объявила о рекордной выручке в размере $43,2 млрд 1
12.09.2018 Positive Technologies и Государственная техническая служба КНБ Казахстана будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
11.09.2018 Киберпреступники похищают более $1 млн в минуту 1

Публикаций - 79, упоминаний - 83

Человеческие ресурсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4513 4
Cisco Systems 4700 4
Oracle Corporation 5970 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5394 3
Huawei 3139 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8711 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1160 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 354 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2123 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 560 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 1
Сервер - Серверные платформы 7263 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6668 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4246 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9632 8
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 525 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8993 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3062 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1352 4
Website - Вебсайт 6491 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 679 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1430 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1692 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2349 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3049 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 456 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 821 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 949 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4343 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1440 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1795 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 252 1
Google Android 11809 4
Apple iOS 6349 2
Depositphotos - фотобанк 281 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 198 1
Сечкин Алексей 15 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11354 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13187 5
Земля - планета Солнечной системы 7163 2
Россия - УФО - Свердловская область 1086 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2541 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 949 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5112 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 204 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 132 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178253, в очереди разбора - 980636.
Создано именных указателей - 72310.
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