Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Управление человеческими ресурсами
Публикаций - 79, упоминаний - 83
Человеческие ресурсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 4513 4
|Cisco Systems 4700 4
|Oracle Corporation 5970 4
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5394 3
|Huawei 3139 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8711 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1160 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2123 2
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 560 1
|ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 275 1
|Google Android 11809 4
|Apple iOS 6349 2
|Depositphotos - фотобанк 281 1
|Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 198 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11354 7
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13187 5
|Земля - планета Солнечной системы 7163 2
|Россия - УФО - Свердловская область 1086 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178253, в очереди разбора - 980636.
Создано именных указателей - 72310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178253, в очереди разбора - 980636.
Создано именных указателей - 72310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru