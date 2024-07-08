Человеческие ресурсы Подбор персонала (кадров) Набор персонала Поиск работы Recruitment Рекрутинг Рекрутмент
|08.07.2024
|
Рекрутинг и воинский учет — наиболее востребованные HR-навыки
тодов оценки, мотивации и удержания персонала. Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 10 июня — 4 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: HR-менеджеры, рекрутеры, кадровики. Размер выборки: 500 респондентов.
|27.06.2024
|
От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»
льно влияет на бренд работодателя. Внедрение решения «Skillaz.Подбор» помогло автоматизировать весь рекрутмент: от получения заявок, размещения вакансий, сбора всех откликов в едином пространст
|06.06.2024
|
«Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент»
автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на бол
|10.04.2024
|
Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке»
дому кандидату. Она открывается по заданным параметрам, когда соискателя направляют на собеседование. В ней все участники могут оставлять свои комментарии и принимать финальное решение. Это позволяет рекрутеру хранить информацию в одном месте и использовать её, если нужно вернуться к кандидату позже. В случае успешного прохождения всех этапов для соискателя автоматически формируется job-офф
|20.03.2024
|
Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz
адаче и в максимально короткие сроки полностью изменили текущий процесс подбора. Удалось обеспечить рекрутмент необходимыми инструментами для сокращения количества времени на рутинные задачи. М
|29.11.2023
|
Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»
Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Поток».
|13.11.2023
|
Hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов
Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru упростила поиск работы для всех категорий соискателей «синих воротничков» — с помощью ответов на несколько вопросов автоматически сгенерируется полноценное резюме и будут предложены наиболее подходящие в
|24.10.2023
|
Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20%
«Рив гош» приняла решение автоматизировать работу HR-департамента с помощью онлайн-платформы «Поток рекрутмент». До этого процесс подбора персонала в компании не был автоматизирован. Рекрутеры
|21.09.2023
|
Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются
Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводител
|25.08.2023
|
S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент»
озрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом, чтоб
|18.05.2022
|
«Магнит» запустил Tech-рекрутмент-центр
Розничная сеть «Магнит» запустила специализированный рекрутмент-центр для поиска и привлечения ИТ-специалистов. Успешный найм таких сотрудников требует определенных знаний и навыков, поэтому в рамках создания центра розничная сеть открыла школу р
|19.04.2022
|
Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам
ьеру в мировых гигантах не только важно, но и очень интересно, и конечно дает большие возможности для развития. Сбербанк, например, является отличной строчкой в резюме. В LinkedIn мне регулярно пишут рекрутеры из Google, Apple, Amazon и других крупных компаний. CNews: Поделитесь, как получить предложения от таких компаний как Google? Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опы
|14.01.2022
|
«Работа.ру» запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов «Салют»
ва «Салют» от «Сбера». Воспользоваться навыком можно на умных устройствах от «Сбера», а также в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и Салют. «Запуск навыка для ассистентов “Салют” поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее — в том числе благодаря возможностям голосового управления. Это расширяет возможности сервиса “Работа.ру” как для работодателей, так и для соискателей. Скоро
|23.07.2021
|
В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы
вонки, заказ такси и продуктов, трекеры здоровья, игры и тд. Однако к этому списку можно добавить и поиск работы. Компании не только ведут свои аккаунты в соцсетях и публикуют там вакансии, но
|24.02.2021
|
Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа»
Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа». Переименование из Worki в «VK Работа» является логическим продолжением стратегии развития для сервиса, который уже вырос из рамок пр
|22.10.2020
|
«Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети
дет доступна. Это сделано в интересах людей, которые ищут работу, но не хотят показывать личную информацию. Далее общение с соискателем будет проходить либо по телефону, либо через почту. Возможность поиска работы в «Одноклассниках» стала логичным продолжением развития доступа к получению самых разных онлайн-услуг в экосистеме соцсети: денежных переводов, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дом
|31.08.2020
|
Экспертиза: почему рекрутинг в ИТ почти никогда не бывает действительно эффективным
од рекрутеров, которые своими заготовленными и многократно повторенными фразами напоминают роботов. Рекрутеры направляют скрипт с отказом, чтобы избежать панибратской беседы, однако каждый из н
|26.08.2020
|
«Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber
помимо поиска вакансий, появится возможность создания резюме. «Миссия сервиса «Работа.ру» — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Мы внедряем технологии машинного обучения,
|24.08.2020
|
Во «Вконтакте» появился раздел для поиска работы
удобным способом — в личных сообщениях». Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «Вконтакте», сказал: «Вконтакте есть друзья, музыка, сообщества, такси, еда, покупки. А теперь — и удобный поиск работы. Благодаря единой учётной записи VK Connect, которую мы запустили в июне, в разделе «Работа» достаточно одного клика, чтобы автоматически заполнить часть резюме. При этом список ва
|29.06.2020
|
«Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz
еднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за три-четыре дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения. Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов, а в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический
|03.04.2020
|
Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы
В сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появилась новая категория «Удаленная работа», в которой будут отображаться вакансии для тех, кто ищет работу из дома. В первую очередь речь идет о линейных поз
|02.04.2020
|
Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы
Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru. Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях
|01.04.2019
|
Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников
Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персо
|28.05.2018
|
«Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы
Российская система качества проводит контрольное и более детальное исследование мобильных приложений для поиска работы (первое исследование было проведено в апреле 2017 г.) для того, чтобы отследить динамику и проверить были ли устранены недостатки со стороны разработчиков в течение года. Полные р
|20.09.2017
|
Образовательные проекты Mail.Ru Group подготовят IT-рекрутеров на базе экономического факультета МГУ
доступны стажерские позиции в HR-департаменте.Курс рассчитан на тех, кто планирует работать в сфере IT-рекрутинга. Студенты научатся ориентироваться в рынке информационных технологий, узнают об
|18.05.2017
|
SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения
uccessFactors и позволит HR-департаментам получать информацию о кандидатах, управлять данными и создавать бизнес-процессы по подбору персонала и управлению кадрами.Skillaz помогает проводить массовый подбор персонала компаниям с разветвленной региональной сетью. Онлайн-собеседования Skillaz позволяют оценить соискателя по различным критериям и пригласить на личную встречу с рекрутерами толь
|29.11.2016
|
Программа «Азбука интернета» дополнена разделом «Поиск работы в интернете»
«Ростелеком» объявил о расширении курса обучения по программе «Азбука интернета», разработанного совместно с Пенсионным Фондом России, новым разделом «Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы». Как рассказали CNews в компании, в представленных материалах подробно рассказано об официальных тематических сайтах - обще
|02.09.2015
|
Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone
Корпорация Microsoft и компания Superjob представили обновленный мобильный сервис «Поиск работы» российским пользователям смартфонов на базе ОС Windows Phone. Как сообщили CNew
|12.03.2015
|
«Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме
«Яндекс» выпустил мобильное приложение для поиска работы. Оно ориентировано на людей, по роду своей деятельности часто меняющих работу и регулярно просматривающих объявления на ходу. В основном к таким людям относятся работники сфер усл
|24.09.2013
|
Вышло Android-приложение для поиска работы на HeadHunter
Компания HeadHunter — игрок рынка интернет-рекрутмента России, Украины, Казахстана, Беларуси и Азербайджана — выпустила приложение «Поиск работы на HeadHunter» для ОС Android. Теперь поиск работы на hh.ru в удобном формате доступен на устройствах, работающих и под этой операционной системой. Ранее компанией были выпу
|08.10.2012
|IT-Portfolio запустило приложение «ВКонтакте» для поиска работы у друзей
|07.07.2011
|
В Рунете появился сервис поиска работы в премиум-сегменте
Сегодня, 7 июля, начала предоставлять услуги компания Upladder — первый в России ресурс для поиска работы в премиальном сегменте, для профессионалов с доходом от 100 тыс. рублей в месяц. Ключевое отличие Upladder от других площадок состоит в размещении исключительно премиальных ваканс
|19.05.2011
|
CNews и HeadHunter запускают новый раздел - "Поиск работы"
набирают персонал? Эти и многие другие вопросы будут регулярно освещаться в новом разделе hh.CNews: Поиск работы. Задача нового раздела, помимо общеинформационной - дать доступ к базе наиболее
|12.05.2008
|
Сайт Webpersonal.ru открыл сервис для поиска работы
onal.ru объявил об открытии новой рубрики «Я ищу работу» для всех желающих найти удаленную работу в интернете. После прохождения регистрации на сайте пользователь сможет получить доступ к системе для поиска работы в Сети. На сайте имеются такие возможности, как поиск партнеров, участие в различных конкурсах и тендерах, быстрый поиск вакансий, добавление собственных проектов и резюме. Также
|17.07.2001
|
Семинар "Поиск и подбор персонала через интернет"
25 июля в Санкт-Петербурге пройдет семинар-тренинг "Электронный рекрутинг: поиск и подбор персонала через интернет". Семинар, проводимый специалистами Career
|15.06.2001
|
Поиск работы через Сеть недостаточно эффективен?
ищущий работу в Сети, считает рекрутерские сайты более удобным инструментом поиска, нежели, скажем, газетные объявления. Кроме того, предпочтения эти базируются и на ряде других причин: - возможность поиска работы, не связанной с переездом - 48%. Готовность к переезду выразила только четверть опрошенных (28%). - 40% респондентов обращается к рекрутерским сайтам за помощью в составлении резю
|21.05.2001
|
Великобритания: онлайновый рекрутинг всех устраивает
а, и многие из них планируют увеличить суммы, которые тратятся на таких сайтах - таковы основные данные нового исследования Forrester Research. Дело в том, что западные сайты, предлагающие онлайновый поиск работы (или работников), в основном, платные для работодателя. Тем не менее, 44% нанимателей, пользующихся услугами таких сайтов, собираются тратить больше денег на поиск новых сотруднико
|18.05.2001
|
Сетевой рекрутинг в России: состояние, оценки, перспективы
23 мая состоится пресс-конференция "eCruiting - электронный рекрутинг. Реалии сегодняшнего дня и пути развития". Рынок электронного рекрутинга, пожалуй, один из самых перспективных в Сети. В то время, как в Рунете продолжается кризис, пришедший с крахом
|23.02.2001
|
Онлайновый подбор персонала изменит рынок рекрутинга
ованных сайтах. Эти люди в данный момент не собираются менять работу, но они вполне могут обратиться в кадровые агентства, если увидят интересное предложение. Построив соответствующую систему поиска, рекрутеры получают поистине фантастические возможности.
|16.05.2000
|
Интернет становится основным средством поиска работы на Западе
Результаты одного интересного исследования опубликовала недавно американская компания iLogos Research. Согласно итогам исследования, основным средством поиска работы в настоящее время становится Интернет. В настоящее время 80% из 500 наиболее крупных компаний прибегают к возможностям Интернета для поиска квалифицированного персонала (в прошлом
Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Пучков Дмитрий 60 18
|Шадаев Максут 898 16
|Путин Владимир 3042 13
|Сирота Юрий 67 9
|Аршевская Алла 10 8
|Аршавский Анджей 31 8
|Чернышенко Дмитрий 545 8
|Натрусов Артем 268 8
|Абакумов Евгений 185 7
|Крылов Андрей 24 7
|Мишустин Михаил 625 7
|Кумпель Артем 29 7
|Щиров Илья 45 7
|Захаров Алексей 46 6
|Чаркин Евгений 278 6
|Владимирская Алена 22 6
|Валиуллин Адель 10 5
|Лебедев Георгий 53 5
|Сотин Денис 205 5
|Милек Татьяна 9 5
|Галкин Николай 70 5
|Медведев Дмитрий 1646 5
|Гаранин Евгений 34 5
|Вировец Юрий 20 5
|Паршин Максим 314 5
|Теплицкий Дмитрий 57 5
|Андрианов Павел 84 5
|Зингерман Борис 38 5
|Мацоцкий Сергей 177 4
|Шпак Василий 185 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 296 4
|Полунина Полина 5 4
|Петров Михаил 138 4
|Меденцев Константин 95 4
|Никифоров Николай 1134 4
|Годжаева Наталия 7 4
|Ахметов Сергей 8 4
|Верисов Михаил 21 4
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Шингарев Павел 14 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1298558, в очереди разбора - 797588.
Создано именных указателей - 151022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.