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Человеческие ресурсы Подбор персонала (кадров) Набор персонала Поиск работы Recruitment Рекрутинг Рекрутмент



08.07.2024 Рекрутинг и воинский учет — наиболее востребованные HR-навыки

тодов оценки, мотивации и удержания персонала. Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 10 июня — 4 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: HR-менеджеры, рекрутеры, кадровики. Размер выборки: 500 респондентов.
27.06.2024 От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»

льно влияет на бренд работодателя. Внедрение решения «Skillaz.Подбор» помогло автоматизировать весь рекрутмент: от получения заявок, размещения вакансий, сбора всех откликов в едином пространст
06.06.2024 «Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент»

автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на бол
10.04.2024 Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке»

дому кандидату. Она открывается по заданным параметрам, когда соискателя направляют на собеседование. В ней все участники могут оставлять свои комментарии и принимать финальное решение. Это позволяет рекрутеру хранить информацию в одном месте и использовать её, если нужно вернуться к кандидату позже. В случае успешного прохождения всех этапов для соискателя автоматически формируется job-офф
20.03.2024 Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz

адаче и в максимально короткие сроки полностью изменили текущий процесс подбора. Удалось обеспечить рекрутмент необходимыми инструментами для сокращения количества времени на рутинные задачи. М
29.11.2023 Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»

Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Поток».

13.11.2023 Hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов

Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru упростила поиск работы для всех категорий соискателей «синих воротничков» — с помощью ответов на несколько вопросов автоматически сгенерируется полноценное резюме и будут предложены наиболее подходящие в
24.10.2023 Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20%

«Рив гош» приняла решение автоматизировать работу HR-департамента с помощью онлайн-платформы «Поток рекрутмент». До этого процесс подбора персонала в компании не был автоматизирован. Рекрутеры

21.09.2023 Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются

Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводител
25.08.2023 S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент»

озрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом, чтоб
18.05.2022 «Магнит» запустил Tech-рекрутмент-центр

Розничная сеть «Магнит» запустила специализированный рекрутмент-центр для поиска и привлечения ИТ-специалистов. Успешный найм таких сотрудников требует определенных знаний и навыков, поэтому в рамках создания центра розничная сеть открыла школу р
19.04.2022 Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам

ьеру в мировых гигантах не только важно, но и очень интересно, и конечно дает большие возможности для развития. Сбербанк, например, является отличной строчкой в резюме. В LinkedIn мне регулярно пишут рекрутеры из Google, Apple, Amazon и других крупных компаний. CNews: Поделитесь, как получить предложения от таких компаний как Google? Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опы
14.01.2022 «Работа.ру» запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов «Салют»

ва «Салют» от «Сбера». Воспользоваться навыком можно на умных устройствах от «Сбера», а также в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и Салют. «Запуск навыка для ассистентов “Салют” поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее — в том числе благодаря возможностям голосового управления. Это расширяет возможности сервиса “Работа.ру” как для работодателей, так и для соискателей. Скоро

23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы

вонки, заказ такси и продуктов, трекеры здоровья, игры и тд. Однако к этому списку можно добавить и поиск работы. Компании не только ведут свои аккаунты в соцсетях и публикуют там вакансии, но

24.02.2021 Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа»

Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа». Переименование из Worki в «VK Работа» является логическим продолжением стратегии развития для сервиса, который уже вырос из рамок пр
22.10.2020 «Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети

дет доступна. Это сделано в интересах людей, которые ищут работу, но не хотят показывать личную информацию. Далее общение с соискателем будет проходить либо по телефону, либо через почту. Возможность поиска работы в «Одноклассниках» стала логичным продолжением развития доступа к получению самых разных онлайн-услуг в экосистеме соцсети: денежных переводов, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дом
31.08.2020 Экспертиза: почему рекрутинг в ИТ почти никогда не бывает действительно эффективным

од рекрутеров, которые своими заготовленными и многократно повторенными фразами напоминают роботов. Рекрутеры направляют скрипт с отказом, чтобы избежать панибратской беседы, однако каждый из н
26.08.2020 «Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber

помимо поиска вакансий, появится возможность создания резюме. «Миссия сервиса «Работа.ру» — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Мы внедряем технологии машинного обучения,

24.08.2020 Во «Вконтакте» появился раздел для поиска работы

удобным способом — в личных сообщениях». Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «Вконтакте», сказал: «Вконтакте есть друзья, музыка, сообщества, такси, еда, покупки. А теперь — и удобный поиск работы. Благодаря единой учётной записи VK Connect, которую мы запустили в июне, в разделе «Работа» достаточно одного клика, чтобы автоматически заполнить часть резюме. При этом список ва
29.06.2020 «Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz

еднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за три-четыре дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения. Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов, а в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический

03.04.2020 Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы

В сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появилась новая категория «Удаленная работа», в которой будут отображаться вакансии для тех, кто ищет работу из дома. В первую очередь речь идет о линейных поз
02.04.2020 Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы

Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru. Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях
01.04.2019 Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников

Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персо
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы

Российская система качества проводит контрольное и более детальное исследование мобильных приложений для поиска работы (первое исследование было проведено в апреле 2017 г.) для того, чтобы отследить динамику и проверить были ли устранены недостатки со стороны разработчиков в течение года. Полные р
20.09.2017 Образовательные проекты Mail.Ru Group подготовят IT-рекрутеров на базе экономического факультета МГУ

доступны стажерские позиции в HR-департаменте.Курс рассчитан на тех, кто планирует работать в сфере IT-рекрутинга. Студенты научатся ориентироваться в рынке информационных технологий, узнают об
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения

uccessFactors и позволит HR-департаментам получать информацию о кандидатах, управлять данными и создавать бизнес-процессы по подбору персонала и управлению кадрами.Skillaz помогает проводить массовый подбор персонала компаниям с разветвленной региональной сетью. Онлайн-собеседования Skillaz позволяют оценить соискателя по различным критериям и пригласить на личную встречу с рекрутерами толь
29.11.2016 Программа «Азбука интернета» дополнена разделом «Поиск работы в интернете»

«Ростелеком» объявил о расширении курса обучения по программе «Азбука интернета», разработанного совместно с Пенсионным Фондом России, новым разделом «Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы». Как рассказали CNews в компании, в представленных материалах подробно рассказано об официальных тематических сайтах - обще
02.09.2015 Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone

Корпорация Microsoft и компания Superjob представили обновленный мобильный сервис «Поиск работы» российским пользователям смартфонов на базе ОС Windows Phone. Как сообщили CNew
12.03.2015 «Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме

«Яндекс» выпустил мобильное приложение для поиска работы. Оно ориентировано на людей, по роду своей деятельности часто меняющих работу и регулярно просматривающих объявления на ходу. В основном к таким людям относятся работники сфер усл
24.09.2013 Вышло Android-приложение для поиска работы на HeadHunter

Компания HeadHunter — игрок рынка интернет-рекрутмента России, Украины, Казахстана, Беларуси и Азербайджана — выпустила приложение «Поиск работы на HeadHunter» для ОС Android. Теперь поиск работы на hh.ru в удобном формате доступен на устройствах, работающих и под этой операционной системой. Ранее компанией были выпу
08.10.2012 IT-Portfolio запустило приложение «ВКонтакте» для поиска работы у друзей

07.07.2011 В Рунете появился сервис поиска работы в премиум-сегменте

Сегодня, 7 июля, начала предоставлять услуги компания Upladder — первый в России ресурс для поиска работы в премиальном сегменте, для профессионалов с доходом от 100 тыс. рублей в месяц. Ключевое отличие Upladder от других площадок состоит в размещении исключительно премиальных ваканс
19.05.2011 CNews и HeadHunter запускают новый раздел - "Поиск работы"

набирают персонал? Эти и многие другие вопросы будут регулярно освещаться в новом разделе hh.CNews: Поиск работы. Задача нового раздела, помимо общеинформационной - дать доступ к базе наиболее

12.05.2008 Сайт Webpersonal.ru открыл сервис для поиска работы

onal.ru объявил об открытии новой рубрики «Я ищу работу» для всех желающих найти удаленную работу в интернете. После прохождения регистрации на сайте пользователь сможет получить доступ к системе для поиска работы в Сети. На сайте имеются такие возможности, как поиск партнеров, участие в различных конкурсах и тендерах, быстрый поиск вакансий, добавление собственных проектов и резюме. Также

17.07.2001 Семинар "Поиск и подбор персонала через интернет"

25 июля в Санкт-Петербурге пройдет семинар-тренинг "Электронный рекрутинг: поиск и подбор персонала через интернет". Семинар, проводимый специалистами Career
15.06.2001 Поиск работы через Сеть недостаточно эффективен?

ищущий работу в Сети, считает рекрутерские сайты более удобным инструментом поиска, нежели, скажем, газетные объявления. Кроме того, предпочтения эти базируются и на ряде других причин: - возможность поиска работы, не связанной с переездом - 48%. Готовность к переезду выразила только четверть опрошенных (28%). - 40% респондентов обращается к рекрутерским сайтам за помощью в составлении резю
21.05.2001 Великобритания: онлайновый рекрутинг всех устраивает

а, и многие из них планируют увеличить суммы, которые тратятся на таких сайтах - таковы основные данные нового исследования Forrester Research. Дело в том, что западные сайты, предлагающие онлайновый поиск работы (или работников), в основном, платные для работодателя. Тем не менее, 44% нанимателей, пользующихся услугами таких сайтов, собираются тратить больше денег на поиск новых сотруднико
18.05.2001 Сетевой рекрутинг в России: состояние, оценки, перспективы

23 мая состоится пресс-конференция "eCruiting - электронный рекрутинг. Реалии сегодняшнего дня и пути развития". Рынок электронного рекрутинга, пожалуй, один из самых перспективных в Сети. В то время, как в Рунете продолжается кризис, пришедший с крахом
23.02.2001 Онлайновый подбор персонала изменит рынок рекрутинга

ованных сайтах. Эти люди в данный момент не собираются менять работу, но они вполне могут обратиться в кадровые агентства, если увидят интересное предложение. Построив соответствующую систему поиска, рекрутеры получают поистине фантастические возможности.
16.05.2000 Интернет становится основным средством поиска работы на Западе

Результаты одного интересного исследования опубликовала недавно американская компания iLogos Research. Согласно итогам исследования, основным средством поиска работы в настоящее время становится Интернет. В настоящее время 80% из 500 наиболее крупных компаний прибегают к возможностям Интернета для поиска квалифицированного персонала (в прошлом

Публикаций - 928, упоминаний - 1039

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24299 63
7884 55
SAP SE 5176 51
Yandex - Яндекс 6782 44
Ростелеком 9369 43
Google LLC 11524 38
VK - Mail.ru Group 3311 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3520 31
Oracle Corporation 6582 28
IBM - International Business Machines Corp 9385 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11515 26
Amazon Inc - Amazon.com 2938 24
МегаФон 8214 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 22
Meta Platforms - Facebook 4397 22
Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 46 21
Directum - Директум 1044 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 18
Telegram Group 1652 18
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 32 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 17
Apple Inc 11804 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4667 17
Intel Corporation 12013 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1441 16
Cisco Systems 5052 14
Softline - Софтлайн 2540 14
Севергрупп ТТ - TalentTech 67 14
Цифра ГК 2335 13
Крок - Croc 1768 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 787 12
HP Inc. 5648 12
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 395 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 764 11
X Corp - Twitter 2828 11
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1195 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1551 10
1С-Битрикс - Bitrix 556 10
Yahoo! 3690 9
Samsung Electronics 10082 9
Superjob - Суперджоб 422 92
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 563 73
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6871 64
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 387 64
РЖД - Российские железные дороги 1833 25
LinkedIn 621 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2139 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 18
Лента - Сеть розничной торговли 1984 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 897 14
Газпром нефть 579 12
ГПБ - Газпромбанк 1047 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 10
Альфа-Банк 1706 10
Северсталь ПАО - Severstal 437 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 419 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 423 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1197 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 9
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 28 8
Газпром ПАО 1294 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 411 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1552 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 477 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 313 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 415 8
Русагро Группа Компаний 260 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1202 7
Сбер - СберАвто 28 7
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 201 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 207 6
Совкомбанк Совесть 270 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10952 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5670 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4820 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2936 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4481 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4287 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1799 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3190 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2477 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3696 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2733 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 778 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1344 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1861 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5254 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2364 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2609 9
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 115 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 752 9
Федеральное казначейство России 1699 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1643 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 881 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1024 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2135 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 284 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2888 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 303 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1160 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1142 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1433 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 685 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1334 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 20
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 3
Единая Россия - Политическая партия 287 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 15 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 3 1
PEX Network - Process Excellence Network 9 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 88 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
ФПКК - Федерация профсоюзов Красноярского края 1 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Velocity Network Foundation 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 621 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61752 282
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47071 242
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29129 219
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2385 216
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11328 153
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17091 126
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25179 120
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20112 114
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9970 113
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11994 103
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15203 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12208 89
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9416 85
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11222 79
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12068 78
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23230 74
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10451 70
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4900 69
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4981 66
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1006 66
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10696 65
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6056 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28452 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19874 62
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3483 62
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12396 60
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11334 60
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6163 59
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6642 57
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3225 55
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6330 52
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6384 51
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4457 50
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6964 48
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13682 47
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4730 46
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1727 46
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 895 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23760 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9391 44
Avito - Авито работа - Авито подработка 92 66
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 95 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4812 42
Oracle Java - язык программирования 2950 36
Google Android 13635 35
Apple iOS 7496 31
Python - высокоуровневый язык программирования 800 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3084 22
Microsoft Windows 15276 20
Microsoft Office 3616 20
Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 52 19
Linux OS 9439 17
C/C++ - Язык программирования 694 17
OpenAI ChatGPT 254 16
SAP SuccessFactors - SAP SF 153 15
C# - C Sharp - Язык программирования 307 15
WhatsApp Messenger 1026 14
Avito - Авито доставка - Авито логистика 69 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4035 14
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 100 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1709 13
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 520 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 557 13
Microsoft Windows 2000 8661 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 920 12
JavaScript - JS - язык программирования 1123 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1353 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 543 11
Google Play - Google Store - Android Market 3199 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 10
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 244 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1492 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2218 9
Новые облачные технологии - МойОфис 687 9
Stafory - робот Вера 322 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1091 8
ВБЦ - TenHunter 9 8
FreePik 729 8
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 46 8
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 136 7
Пучков Дмитрий 60 18
Шадаев Максут 898 16
Путин Владимир 3042 13
Сирота Юрий 67 9
Аршевская Алла 10 8
Аршавский Анджей 31 8
Чернышенко Дмитрий 545 8
Натрусов Артем 268 8
Абакумов Евгений 185 7
Крылов Андрей 24 7
Мишустин Михаил 625 7
Кумпель Артем 29 7
Щиров Илья 45 7
Захаров Алексей 46 6
Чаркин Евгений 278 6
Владимирская Алена 22 6
Валиуллин Адель 10 5
Лебедев Георгий 53 5
Сотин Денис 205 5
Милек Татьяна 9 5
Галкин Николай 70 5
Медведев Дмитрий 1646 5
Гаранин Евгений 34 5
Вировец Юрий 20 5
Паршин Максим 314 5
Теплицкий Дмитрий 57 5
Андрианов Павел 84 5
Зингерман Борис 38 5
Мацоцкий Сергей 177 4
Шпак Василий 185 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 296 4
Полунина Полина 5 4
Петров Михаил 138 4
Меденцев Константин 95 4
Никифоров Николай 1134 4
Годжаева Наталия 7 4
Ахметов Сергей 8 4
Верисов Михаил 21 4
Гордиенко Татьяна 8 4
Шингарев Павел 14 4
Россия - РФ - Российская федерация 137637 674
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41755 187
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51389 115
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16748 94
Европа 21529 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13931 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13187 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16420 32
Германия - Федеративная Республика 12518 32
Казахстан - Республика 5393 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14019 31
Украина 7502 30
Россия - УФО - Екатеринбург 3762 28
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1495 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7088 27
Россия - СФО - Новосибирск 4117 23
Азия - Азиатский регион 5368 22
Беларусь - Белоруссия 5456 22
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2766 20
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1398 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2941 16
Земля - планета Солнечной системы 10247 15
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Африка - Африканский регион 3411 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2828 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12633 425
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2037 288
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27550 206
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48891 199
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2608 183
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 87 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 159 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2324 47
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1942 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1026 13
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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