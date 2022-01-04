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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 2
21.09.2021 Сaviar выпускает в продажу новую кастомизированную коллекцию iPhone 13 Pro для владельцев Rolex 1
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
11.08.2021 Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска 1
10.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил доставку по часам 1
04.08.2021 Серия Huawei nova возвращается на российский рынок 1
04.08.2021 Лучшие триммеры для травы: хиты продаж 1
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены 1
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 1
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами 1
29.06.2021 «Эвотор» интегрировал сервис «Плати QR» от «Сбера» в приложение «Мобильный кассир» для iOS 1
28.06.2021 Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками 1
21.06.2021 Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России 1
03.06.2021 Планшет Samsung помог автоматизировать грузоперевозки и сэкономить на топливе 1
26.05.2021 Guardant переходит на новое поколение ключей Guardant Code 1
18.05.2021 Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 1
30.04.2021 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
29.04.2021 Как не «сгореть» при внедрении CRM. Алгоритм действий 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
18.03.2021 Apple в секретном режиме бесплатно чинит и меняет сломанные Mac и iPhone на новые. Видео 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
10.03.2021 Tele2 обнулила доступ к Clubhouse 1
10.03.2021 Avast: эволюционировавший банковский троян Ursnif атаковал пользователей по всему миру 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
20.02.2021 Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников 1
17.02.2021 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса 1
05.02.2021 Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены 1
01.02.2021 Продажи смарт-часов и трекеров в России достигли рекордных 5,4 млн штук в 2020 году 1
29.01.2021 Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс» 1
22.01.2021 Как работают умные часы с функцией измерения давления 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
18.12.2020 Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото 1

Публикаций - 299, упоминаний - 331
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
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