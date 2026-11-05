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Цифровые Привычки Umbrella IT Амбрелла Альянс
Компания Umbrella IT занимается сервисной мобильной и веб-разработкой и IT-консалтингом. А также реализацией IT-проектов: от аналитики до интеграции, аудитом на всех стадиях жизненного цикла проекта.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 739 202 ₽*
СОБЫТИЯ
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Цифровые Привычки и организации, системы, технологии, персоны:
|Батай Илья 59 3
|Гузовский Денис 79 3
|Роменская Наталья 5 3
|Забродова Екатерина 3 3
|Кабаков Ярослав 67 3
|Козлов Денис 12 2
|Горелова Марина 6 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Бычков Александр 41 2
|Путятинский Сергей 123 2
|Крестьянова Татьяна 18 2
|Гордиенко Татьяна 8 2
|Павлов Роман 6 2
|Прозоров Денис 11 2
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Александров Дмитрий 20 1
|Калинин Андрей 34 1
|Голицын Сергей 54 1
|Сайганов Сергей 5 1
|Дмитракова Анна 8 1
|Сидорова Наталья 5 1
|Фролов Виктор 11 1
|Толкачев Алексей 6 1
|Куртяник Надежда 453 1
|Артемов Сергей 18 1
|Моргунов Денис 1 1
|Кононенко Роман 1 1
|Крушинский Александр 34 1
|Метлов Константин 3 1
|Крицына Яна 1 1
|Щербаков Никита 3 1
|Феофанов Алексей 1 1
|Корнейчук Василий 7 1
|Самофеев Илья 7 1
|Вайсбанд Елена 3 1
|Анпилов Антон 23 1
|Думикян Арсен 18 1
|Елизарьев Александр 10 1
|Мицкевич Юлия 3 1
|Попандопуло Константин 1 1
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