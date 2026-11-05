Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203893
ИКТ 15855
Организации 11982
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27060
Персоны 88855
География 3170
Статьи 1599
Пресса 1352
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Цифровые Привычки Umbrella IT Амбрелла Альянс

Цифровые Привычки - Umbrella IT - Амбрелла Альянс

Компания Umbrella IT занимается сервисной мобильной и веб-разработкой и IT-консалтингом. А также реализацией IT-проектов: от аналитики до интеграции, аудитом на всех стадиях жизненного цикла проекта. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 739 202 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 739 202 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 739 202 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.11.2026 ГК «Цифровые привычки» приобретает Umbrella IT, сделка будет закрыта в первом квартале 2027 года 2
30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 2
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
18.04.2024 Подмосковье выдало первый в 2024 году ИТ-грант 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
05.07.2023 Компания «Стрекоза» запустила uber-like сервис грузоперевозок с помощью Umbrella IT 1
30.12.2022 Поставщики ИТ для финсектора ставят новые рекорды и антирекорды 1
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО 1
09.10.2019 Банковский бизнес будет расти за счет роботизации и работы с данными 1
17.09.2019 CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация 1
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Цифровые Привычки и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровые Привычки 79 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 2
Т1 Иннотех 215 2
Satell.IT - Сателл ИТ 5 2
Nord Clan - Норд Клан 38 2
Softline - Софтлайн 3835 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1532 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 120 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 90 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 108 2
SimbirSoft - СимбирСофт 124 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 68 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 47 2
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 11 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 597 1
65apps - 65 Гигабайт 9 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 99 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МВС ИИ - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 214 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 547 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 83 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 110 1
IBS Dunice - Дунайс 7 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 10 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 1
ЕСМ-Консалтинг - ECM-Consulting 13 1
МегаФон 11073 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16318 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 299 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 687 1
ИКС 589 1
9789 1
Oracle Corporation 7127 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3263 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 3
ПСБ - Промсвязьбанк 980 3
Альфа-Капитал УК 162 3
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9166 2
ГПБ - Газпромбанк 1302 2
МКБ - Московский кредитный банк 660 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 636 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 2
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Visa International 1998 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1220 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 207 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 573 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 515 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 221 1
БКС Премьер 3 1
Новатэк - ранее Новафининвест 78 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 77 1
Uber 366 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 123 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5814 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14147 2
Федеральное казначейство России 1966 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 793 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 62 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6386 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36412 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1584 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13229 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23345 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7686 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12581 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4675 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8851 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7629 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24968 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1176 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6509 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14291 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12453 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2481 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8026 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28724 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6766 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14193 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13892 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5781 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 136 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 524 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2965 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8474 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4528 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13105 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13753 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 961 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6784 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1087 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 785 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1088 1
Google Android 15415 2
Apple iOS 8680 2
Linux OS 11747 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 267 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Bionic beaver 4 1
openSUSE - SUSE Linux Rancher 27 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 16 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 81 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
Apple - App Store 3159 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1681 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1054 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1040 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6355 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 957 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 68 1
Docker - Платформа распределённых приложений 575 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 41 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 694 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 75 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 296 1
Veritas Aptare IT Analytics 6 1
Батай Илья 59 3
Гузовский Денис 79 3
Роменская Наталья 5 3
Забродова Екатерина 3 3
Кабаков Ярослав 67 3
Козлов Денис 12 2
Горелова Марина 6 2
Пегасов Сергей 55 2
Бычков Александр 41 2
Путятинский Сергей 123 2
Крестьянова Татьяна 18 2
Гордиенко Татьяна 8 2
Павлов Роман 6 2
Прозоров Денис 11 2
Афанасьева Екатерина 3 1
Александров Дмитрий 20 1
Калинин Андрей 34 1
Голицын Сергей 54 1
Сайганов Сергей 5 1
Дмитракова Анна 8 1
Сидорова Наталья 5 1
Фролов Виктор 11 1
Толкачев Алексей 6 1
Куртяник Надежда 453 1
Артемов Сергей 18 1
Моргунов Денис 1 1
Кононенко Роман 1 1
Крушинский Александр 34 1
Метлов Константин 3 1
Крицына Яна 1 1
Щербаков Никита 3 1
Феофанов Алексей 1 1
Корнейчук Василий 7 1
Самофеев Илья 7 1
Вайсбанд Елена 3 1
Анпилов Антон 23 1
Думикян Арсен 18 1
Елизарьев Александр 10 1
Мицкевич Юлия 3 1
Попандопуло Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14898 2
Казахстан - Республика 6160 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1286 1
Азия - Азиатский регион 5970 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8732 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1444 1
Турция - Турецкая республика 2660 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 545 1
Украина 7984 1
Узбекистан - Республика 2072 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 244 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 173 1
Донбасс 69 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5194 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12164 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2481 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18525 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6736 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27833 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11579 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8197 2
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 169 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22199 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3657 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4830 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9352 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6661 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1963 1
Аренда 2737 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2979 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 102 1
Импортозамещение - параллельный импорт 645 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 207 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 387 1
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 22 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 554 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 503 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1516 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10635 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5894 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 321 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6275 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 98 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 2
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще