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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цифровые Инженерные Системы УМКАаддитех УМКАМатериалы Универсальный Методический Комплекс Актуальных Материалов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 ООО «Цифровые Инженерные Системы» объявляет о создании новой холдинговой компании 1
14.02.2025 Компания «Моделирование и цифровые двойники» стала дистрибьютором программного продукта CADFlo 1
07.02.2025 Систему «УМКАМатериалы» для работы с данными материалов включили в реестр отечественного ПО 1
22.02.2024 Специалисты АО «МЦД» представят новую отечественную систему для работы с данными материалов 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Цифровые Инженерные Системы и организации, системы, технологии, персоны:

МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 45 4
Top Systems - Топ Системы 89 1
Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех 2 1
Цифровые Инженерные Системы - ЦИС 1 1
Цифровые Инженерные Системы - СмартГранум - SmartGranum - ГранумСолюшенс 3 1
Цифровые Инженерные Системы - Нейроинженер 1 1
Цифровые Инженерные Системы - Цифра АО - Центр инженерно-физических расчётов и анализа 1 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 221 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3444 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1749 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 516 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2898 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 755 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25938 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22909 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4417 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1707 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1418 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 195 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2095 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35226 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3837 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17021 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7157 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2294 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2719 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2098 1
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 5 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 268 1
Ланит - DTG Granum 3 1
МЦД - CADFEM ServiceVizor 10 1
Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех - УМКАсинтекс 2 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 42 1
Гусев Сергей 44 1
Локтев Валерий 6 1
Локтев Роман 4 1
Морозов Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166802 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1522 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6793 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8507 2
Материаловедение - Materials Science 209 2
СРО - саморегулируемые организации 113 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3999 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3404 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6188 1
Энергетика - Energy - Energetically 5886 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5531 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11774 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1482 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21755 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725214.
Создано именных указателей - 199950.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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