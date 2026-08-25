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Цифровые Инженерные Системы СмартГранум SmartGranum ГранумСолюшенс
SmartGranum – это система усовершенствованного управления следующего поколения, объединяющая в себе функционал системы поддержки принятия решений и системы APC. В ее основе лежит технология цифровых двойников на базе моделирования. SmartGranum может собирать и обрабатывать имеющиеся данные о работе оборудования, а также восполнять недостающие данные. Система способна определять проблемные места в производственной цепочке и разрабатывать алгоритмы оптимизации для систем управления. Это помогает оптимизировать работу оборудования, сократить влияние человеческого фактора и повысить эффективность производства.
СОБЫТИЯ
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Цифровые Инженерные Системы и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1143 1
|Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех - УМКАсинтекс 2 1
|Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех - УМКАМатериалы - Универсальный Методический Комплекс Актуальных Материалов 4 1
|Ланит - DTG Granum 3 1
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