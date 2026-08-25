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Цифровые Инженерные Системы СмартГранум SmartGranum ГранумСолюшенс

SmartGranum – это система усовершенствованного управления следующего поколения, объединяющая в себе функционал системы поддержки принятия решений и системы APC. В ее основе лежит технология цифровых двойников на базе моделирования. SmartGranum может собирать и обрабатывать имеющиеся данные о работе оборудования, а также восполнять недостающие данные. Система способна определять проблемные места в производственной цепочке и разрабатывать алгоритмы оптимизации для систем управления. Это помогает оптимизировать работу оборудования, сократить влияние человеческого фактора и повысить эффективность производства.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.08.2026 ООО «Цифровые Инженерные Системы» объявляет о создании новой холдинговой компании 5
22.08.2024 Резидент «Сколково» создал решение по оптимизации производственных процессов при помощи цифровых двойников 1
21.08.2024 Компания АО «МЦД» разработала систему SmartGranum® для оптимизации работы горно-обогатительного оборудования и технологических процессов на основе технологий цифрового двойника 1

Публикаций - , упоминаний -

Цифровые Инженерные Системы и организации, системы, технологии, персоны:

МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 45 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Цифровые Инженерные Системы - Нейроинженер 0 1
Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех 2 1
Цифровые Инженерные Системы - ЦИС 0 1
Цифровые Инженерные Системы - Цифра АО - Центр инженерно-физических расчётов и анализа 0 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1143 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3444 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13928 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 221 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1749 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 710 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 513 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36361 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1015 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1618 2
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 20 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13972 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1418 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1707 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17021 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22908 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2095 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25938 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7157 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2898 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4417 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 516 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 755 1
Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех - УМКАсинтекс 2 1
Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех - УМКАМатериалы - Универсальный Методический Комплекс Актуальных Материалов 4 1
Ланит - DTG Granum 3 1
Булатов Николай 9 2
Золотарев Олег 5 2
Локтев Валерий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166801 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6793 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3049 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1035 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5746 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3404 1
Материаловедение - Materials Science 209 1
Энергетика - Energy - Energetically 5886 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8507 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1482 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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