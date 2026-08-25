SmartGranum – это система усовершенствованного управления следующего поколения, объединяющая в себе функционал системы поддержки принятия решений и системы APC. В ее основе лежит технология цифровых двойников на базе моделирования. SmartGranum может собирать и обрабатывать имеющиеся данные о работе оборудования, а также восполнять недостающие данные. Система способна определять проблемные места в производственной цепочке и разрабатывать алгоритмы оптимизации для систем управления. Это помогает оптимизировать работу оборудования, сократить влияние человеческого фактора и повысить эффективность производства.