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Цифровое телевидение OTT Over the Top DVB Digital Video Broadcasting Цифровое видео вещание Видеоуслуги через интернет Онлайн-кинотеатр DVB-MHP Multimedia Home Platform



15.03.2022 «Сбер» выпустил дешевые умные ТВ на фирменном «убийце» Android. Цена
09.03.2022 Netflix покинул Россию
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»
15.01.2022 Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники
10.01.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях
29.12.2021 Сервис «VK видео» запустил офлайн-режим
23.12.2021 Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»
09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении
06.12.2021 Как сохранить текст видео в YouTube
02.12.2021 Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях
22.11.2021 «М.видео» добавила в мобильное приложение функцию вызова продавца к полке магазина
17.11.2021 «VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями
21.10.2021 М.Видео-Эльдорадо за девять месяцев увеличила GMV на 15,4%, продажи через мобильную платформу выросли на 100,4%
17.10.2021 Как оцифровать видео с DVD-дисков
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok
24.09.2021 Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам
13.09.2021 4 способа скачать видео из Instagram
20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет
15.07.2021 Что умеют умные очки
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail
29.06.2021 Как скачать видео из Facebook
16.06.2021 Сеть «М.видео» внедрила систему роботизированной поддержки клиентов с использованием ИИ
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM
28.05.2021 Как сконвертировать DVD и Blu-ray в удобные форматы
27.05.2021 Группа М.Видео-Эльдорадо создает единый блок OneRetail для управления брендами М.Видео и Эльдорадо
21.05.2021 В «М.Видео-Эльдорадо» назначен председатель совета директоров
18.05.2021 Гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» увеличил долю в капитале компании
13.05.2021 Акционеры «М.видео-Эльдорадо» утвердили дивиденды в размере 38 рублей на одну акцию
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Публикаций - 9451, упоминаний - 11294

Цифровое телевидение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22322 514
Samsung Electronics 9227 488
Apple Inc 10555 449
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8259 435
Google LLC 10089 406
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8716 385
Sony 6109 385
Intel Corporation 11165 288
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7655 285
Meta Platforms - Facebook 4211 258
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6433 231
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 230
Huawei 3141 221
LG Electronics 3289 212
Yandex - Яндекс 4913 209
21 век – ТВ - Народный телефон 2353 184
VK - Mail.ru Group 3000 183
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5400 182
Nvidia Corp 3094 181
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1927 153
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1972 147
Twitter 2397 136
Philips 1929 134
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1490 131
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 727 123
AMD - Advanced Micro Devices 3611 119
Xiaomi 1041 115
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 779 113
Toshiba Corporation 2825 112
Canon 1332 109
Cisco Systems 4702 109
HP Inc. 5268 103
Ericsson 2701 100
Lenovo Group 2045 94
Триколор - Национальная спутниковая компания 259 93
Acer Group 2274 93
Lenovo Motorola 3447 91
Amazon Inc - Amazon.com 2622 89
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2322 88
IBM - International Business Machines Corp 8880 86
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1624 386
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1183 114
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5126 107
ivi - Онлайн-кинотеатр 250 100
Netflix - Онлайн-кинотеатр 387 86
Точка 1255 80
Открытие ФК 2416 73
Лента - Сеть розничной торговли 708 64
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 975 60
АТАК - сеть магазинов 2196 54
Walt Disney Company 553 50
ИСК - Ижевская строительная компания 881 50
Связной ГК 1137 49
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 80 46
РЖД - Российские железные дороги 1438 46
Okko - Онлайн-кинотеатр 139 44
Согласие СК 849 43
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2069 39
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 621 38
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 75 38
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1672 35
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 78 34
Visa International 1737 34
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 762 33
Почта России ПАО 1841 31
Россети Ленэнерго 429 31
Карусель - Сеть гипермаркетов 165 30
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 30
Альфа-Банк 1453 30
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 153 29
Газпром ПАО 945 27
AliExpress 319 27
Carl Zeiss 292 26
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 38 26
Яндекс.Еда 363 26
X5 Group 685 24
Евросеть 1392 24
eBay Inc 1575 23
Май - Российская торговая компания 307 22
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10705 290
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7860 197
Правительство РФ 7693 155
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2200 123
Президент Российской Федерации 3434 94
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3131 92
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1719 75
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 937 68
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1210 58
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2671 56
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2022 51
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 573 51
Правительство Москвы 1562 48
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 569 47
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1887 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2436 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2440 36
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 970 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2318 33
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1430 32
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2125 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1303 27
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 463 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2129 24
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 691 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2306 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1559 20
Федеральное казначейство России 1260 18
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 861 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1298 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1442 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1090 16
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 16
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1043 16
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 395 15
Администрация Президента РФ 888 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1040 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1037 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 13
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 163 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2177 99
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 26
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 25
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 243 21
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 20
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 199 16
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 202 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 202 11
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 11
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 10
РосКомСвобода - Общественная организация 82 8
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 7
Интернет-видео - ассоциация 11 6
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 5
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 171 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 4
Руссофт - Russoft 368 4
АФТ - Ассоциация Финтех 195 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 4
Tizen.ru - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 10 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 3
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 271 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39597 2107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15617 1164
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9391 878
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10416 844
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 23755 785
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9137 710
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9527 621
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7026 587
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2175 585
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3640 579
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5180 548
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 6675 542
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2751 504
ОС - Операционная система - OS - Operating system 5325 460
Website - Вебсайт 6842 457
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8332 437
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 3887 422
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 8675 416
Дисплей - Монитор 3083 406
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4764 404
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 4297 403
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3071 402
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6435 397
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4570 390
Социальные сети - Соцсети 2661 365
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6115 362
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1383 356
Сервер - Серверные платформы 7720 346
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 3505 330
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7000 324
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 990 320
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4348 306
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1466 296
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3635 290
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1071 289
5G - Пятое поколение мобильной связи 2089 287
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия 1864 284
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3375 283
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1500 280
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции 2149 276
Google Android 11823 679
Google YouTube - Видеохостинг 2222 481
Microsoft Windows 10 11376 409
Apple iOS 6359 409
Apple iPhone - серия смартфонов 6094 282
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 2513 242
Google Play - Google Store - Android Market 2695 182
Microsoft Skype 1921 178
LG 75SM99 1600 171
Apple iPad 3606 161
Linux OS 7584 161
Apple iPhone 6 1814 149
Apple - App Store 2410 141
Apple Mac - Apple Macintosh 2626 132
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1867 126
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3840 124
Intel Core - Семейство процессоров 1429 119
ЭОС Дело СЭД 2949 119
VK - Mail.ru Одноклассники 1170 113
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1364 109
Apple macOS 1416 106
Apple iPod 1351 104
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 281 92
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 89
WhatsApp Messenger 727 88
Apple iTunes Store 1046 86
Google Chrome - браузер 1250 82
Google Android TV 197 80
Microsoft Office 3216 80
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 990 73
Rakuten Viber 481 72
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 295 67
Microsoft Windows 2000 1960 67
Microsoft Edge - браузер 1882 66
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 659 65
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2233 63
Corning Gorilla Glass 591 62
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2357 62
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 719 61
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1373 61
Исанин Антон 7821 392
Гуцериев Михаил 110 71
Путин Владимир 2513 62
Тынкован Александр 51 35
Кулаковский Дмитрий 67 35
Jobs Steve - Джобс Стив 996 34
Щеголев Игорь 685 27
Никифоров Николай 1153 26
Волин Алексей 114 25
Медведев Дмитрий 1601 24
Ксенин Алекс 311 24
Ширшов Павел 76 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 21
Шадаев Максут 446 20
Свириденко Андрей 95 18
Рейман Леонид 1009 17
Филиппов Кирилл 21 16
Попов Алексей 329 16
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 22 16
Сергеев Сергей 65 16
Бырдин Алексей 23 15
Жаров Александр 171 15
Готальский Михаил 95 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 361 14
Наумов Максим 89 14
Носков Константин 212 13
Бровкин Дмитрий 56 13
Одинцов Дмитрий 87 13
Овсянников Денис 23 12
Ермолаев Артем 348 12
Иванова Дагмара 25 11
Назаров Алексей 69 11
Румянцева Ольга 62 11
Кузяев Андрей 63 11
Осеевский Михаил 262 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 10
Греф Герман 344 10
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 10
Безруков Андрей 26 10
Богачев Игорь 174 10
Россия - Российская федерация - РФ 105571 3138
Того - Тоголезская Республика 26275 1456
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33035 959
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45197 949
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13038 416
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13241 410
Европа 11232 356
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12193 345
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11405 289
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12433 251
Япония 9772 249
Германия - Федеративная Республика 8591 191
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5287 164
Южная Корея - Республика 4099 143
Франция - Французская Республика 5521 134
Украина 6059 97
Земля - планета Солнечной системы 7180 97
Индия - Республика 4221 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2772 89
Италия - Итальянская Республика 3201 88
Испания - Королевство 2843 88
Азия - Азиатский регион 3728 86
Россия - УФО - Екатеринбург 3019 86
Россия - Сибирь 1513 84
Россия - ПФО - Казань 2030 79
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2135 78
Россия - СФО - Новосибирск 3225 72
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2169 70
Канада 3191 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2098 69
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1981 68
Казахстан - Республика 4427 68
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2136 67
Беларусь - Белоруссия 3442 65
Америка Северная 2640 63
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1890 63
Африка - Африканский регион 2799 56
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1593 55
Ближний Восток 2540 54
Австралия - Австралийский Союз 2749 53
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 13174 603
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 13465 429
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5505 422
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 9441 388
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 11637 359
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9729 321
Образование - Наука - Научная деятельность 5318 300
Спорт - Спортивные мероприятия 1266 250
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 4502 211
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 484 193
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2119 177
Русский язык 4528 165
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 1916 146
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3194 133
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 2511 126
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 873 120
Театр - Театральное искусство - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры 391 114
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3524 112
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1941 105
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 2047 100
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2571 96
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Доставка 1500 90
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2405 88
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1897 87
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1151 84
Торговая марка - Товарный знак 719 82
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 1315 79
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2376 77
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 1666 75
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 611 73
Пиратство - Авторское право 438 69
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1009 68
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1645 68
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1334 68
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1908 68
Абонентская база 925 68
Недвижимость 1023 67
Мошенничество - Махинации 1512 64
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3045 63
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2012 62
Thomson Reuters - Рейтер 5726 105
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 94
CNews TV 521 93
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10431 71
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 309 70
CNews - ZOOM.CNews 1388 64
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2251 56
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 56
91Mobiles 356 51
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 48
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 106 45
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 120 44
Россия 24 - телеканал 96 35
КиноПоиск - портал о кино 126 34
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 31
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 31
The Verge - Издание 474 31
Bloomberg 1003 30
Коммерсантъ - Издательский дом 856 30
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 29
Стрим-ТВ - телекомпания 144 29
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 27
Рен ТВ - телеканал 57 26
TechCrunch - TechCrunch Awards 1150 26
ZDnet 581 24
NYT - The New York Times 955 22
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 22
Спорт 1 HD - телеканал 44 21
Пятый канал - Телеканал 50 21
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 725 20
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 20
Associated Press 1973 20
Mashable 364 19
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 19
The Register 1281 18
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 65 17
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 17
WSJ - The Wall Street Journal 1222 17
Reddit 217 16
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 572 16
500 Startups 2762 212
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3205 174
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 80
IDC - International Data Corporation 4622 57
Gartner 3290 41
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 75 22
Nielsen Holdings - NetRatings 384 17
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 16
Forrester Research 802 14
IHS iSuppli 389 14
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 80 14
comScore 351 12
GfK Rus - ГФК-Русь 190 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 9
eMarketer 199 9
ABI Research 230 9
NPD DisplaySearch 282 9
Ericsson Mobility Report 33 9
Strategy Analytics 283 8
Wainhouse Research 38 8
PCMark 103 8
Juniper Research 466 7
IHS Infonetics Research 90 6
Gartner Dataquest 340 6
Frost & Sullivan 199 6
In-Stat 81 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 100 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 696 6
NPD Group 140 5
Harris Interactive 83 5
TMR - Transparency Market Research 14 4
In-Stat/MDR 63 4
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 4
TeleGeography Research 39 4
NetMarketShare Web Analytics 29 4
Pew Research Center 20 3
comScore Media Metrix 36 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 40 3
IHS Markit 21 3
Data Insight - Исследовательское агентство 84 3
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4297 403
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 225 22
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 274 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 16
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 602 14
РАН - Российская академия наук 1352 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1157 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 561 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 166 9
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 8
ИРИ - Институт развития интернета 96 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 431 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 5
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 5
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 221 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 437 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 4
Skyeng - Образовательные технологии 59 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 127 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 4
ТГУ - Томский государственный университет 90 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 159 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 237 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 53 3
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 257 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 121 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 171 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 3
Columbia University - Колумбийский университет 143 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 15 3
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 30 3
100+ Forum Russia 6111 603
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 3056 278
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2142 155
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 557 69
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 61
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 169 10
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Intel Developer Forum - IDF 250 7
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 102 6
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Международный женский день - 8 марта 84 6
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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