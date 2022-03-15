Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровое телевидение OTT Over the Top DVB Digital Video Broadcasting Цифровое видео вещание Видеоуслуги через интернет Онлайн-кинотеатр DVB-MHP Multimedia Home Platform
Публикаций - 9451, упоминаний - 11294
Цифровое телевидение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 7821 392
|Гуцериев Михаил 110 71
|Путин Владимир 2513 62
|Тынкован Александр 51 35
|Кулаковский Дмитрий 67 35
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 34
|Щеголев Игорь 685 27
|Никифоров Николай 1153 26
|Волин Алексей 114 25
|Медведев Дмитрий 1601 24
|Ксенин Алекс 311 24
|Ширшов Павел 76 21
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 21
|Шадаев Максут 446 20
|Свириденко Андрей 95 18
|Рейман Леонид 1009 17
|Филиппов Кирилл 21 16
|Попов Алексей 329 16
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 22 16
|Сергеев Сергей 65 16
|Бырдин Алексей 23 15
|Жаров Александр 171 15
|Готальский Михаил 95 14
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 361 14
|Наумов Максим 89 14
|Носков Константин 212 13
|Бровкин Дмитрий 56 13
|Одинцов Дмитрий 87 13
|Овсянников Денис 23 12
|Ермолаев Артем 348 12
|Иванова Дагмара 25 11
|Назаров Алексей 69 11
|Румянцева Ольга 62 11
|Кузяев Андрей 63 11
|Осеевский Михаил 262 10
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 10
|Греф Герман 344 10
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 10
|Безруков Андрей 26 10
|Богачев Игорь 174 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru