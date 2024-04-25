Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе Цифровая трансформация министерств ИТ в госсекторе Цифровая власть госдиджитал
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|25.04.2024
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Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС
енных функций в электронном виде. В рамках этих задач будет разработано программное обеспечение для государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными
|22.04.2024
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CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы
CNews приглашает на секцию «Цифровизация госсектора» в рамках CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, который состоится 19 июня 2024 г. Основные темы: Государство продолжает инвестировать в цифровизацию. От «Цифровой экономик
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Цифровизация госсектора 2022
них нарушений в госструктурах входит пересылка персональных данных, в том числе выгруженных из ГИС (государственных информационных систем), на личную почту госслужащих. Но персональные данные —
|14.04.2023
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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
|10.04.2023
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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
|05.04.2023
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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
|03.04.2023
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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
|03.04.2023
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Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»
м опубликован на официальном портале правовой информации. Переход на платформу ключевых федеральных государственных информационных систем (ГИС) начнется 1 апреля 2023 г., региональных — 1 апрел
|29.03.2023
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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
|22.03.2023
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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
|25.11.2022
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ИТ в госсекторе: 10 главных трендов
Государственные расходы на информатизацию будут расти, но неравномерно В 2021 г. государственный сектор во всем мире потратил на ИТ $538,8 млрд. По прогнозам Gartner, в 2022 г. расходы правительств на ИТ вырастут на 5% до $565,7 млрд. В 2023 г. аналитики прогнозируют рост е
|25.11.2022
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Госзаказ поддержит ИТ-отрасль
сударственные информсистемы пересчитают В конце июня 2022 г. Счетная палата опубликовала бюллетень «Государственные информационные системы». Аудиторы изучили 1142 информационные системы, принад
|28.09.2022
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Как добиться импортонезависимости госинформсистем
ктронный документооборот Василий Слышкин, директор ФКУ «Государственные технологии»: Более половины госинформсистем подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры Максим
|16.09.2022
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Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
|09.09.2022
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Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
|05.09.2022
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Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
|29.08.2022
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Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда
истерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) возобновило работы по созданию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). О
|22.08.2022
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Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
|21.07.2022
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Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
|11.07.2022
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Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
|27.05.2022
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ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры
тика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей. Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства На секции «ИТ в госсекторе» выступят заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников; министр цифрового развити
|14.04.2022
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Цифровизация госсектора 2022
е в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно • Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию • Цифровизация регионов: шаг за шагом • Где можно увидеть цифровой муниципалитет Ключевые ИТ-пр
|12.04.2022
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Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля
ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
|07.04.2022
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Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля
ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
|04.04.2022
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Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля
ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
|30.03.2022
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Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля
ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
|21.03.2022
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Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля
ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
|14.03.2022
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Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля
ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
|02.03.2022
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Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля
ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
|03.02.2022
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«Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ
Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло
|11.01.2022
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В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами
та по правам человека (СПЧ) «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве». Кибер-элита возникает «по месту», по самому факту получения доступа к данным. Новый класс сос
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ИКТ в госсекторе 2021
иональных госструктур дали возможность гражданам получать практически все госуслуги удаленно, через государственные информационные системы. Однако получившееся «цифровое государство» имеет «лос
|24.12.2021
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ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем
е имеющимся в ГосТехе. Платформа ГосТех объединит в себе все необходимое для быстрого развертывания государственных информационных систем Попасть «в ГосТех» разработка может двумя путями. Во-пе
|21.09.2021
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ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности
ифровое пространство госорганов • Национальная система управления данными ИТ-решения для госсектора • Электронный документооборот в ведомствах • Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам • Искусственный интеллект в госсекторе • Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности • Цифровой контроль и надзор
|15.09.2021
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Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября
ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
|07.09.2021
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Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября
ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
|03.09.2021
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г.
скрывать. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2021 г. N 1358 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (
|01.09.2021
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Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября
ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
|17.08.2021
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Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября
ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
|11.08.2021
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CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре
Основная задача конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» — рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить ос
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 876 221
|Казарин Станислав 158 108
|Натрусов Артем 265 106
|Албычев Александр 135 103
|Лысенко Эдуард 296 102
|Путин Владимир 3017 102
|Козырев Алексей 297 98
|Петрушин Андрей 101 93
|Паршин Максим 314 91
|Евраев Михаил 253 90
|Сотин Денис 202 89
|Власов Сергей 98 88
|Чаркин Евгений 278 87
|Шпак Василий 174 80
|Фомичев Олег 130 79
|Ермолаев Артем 370 78
|Чернышенко Дмитрий 541 74
|Слышкин Василий 123 74
|Разумовский Дмитрий 108 71
|Гуральников Сергей 164 70
|Меджитов Тимур 85 70
|Ципорин Павел 92 70
|Бурилов Андрей 102 68
|Звягина Наталья 64 61
|Козак Николай 129 60
|Матвеева Татьяна 94 60
|Рустамов Рустам 353 60
|Хайруллин Айрат 91 59
|Херсонцев Алексей 83 59
|Авербах Владимир 126 59
|Катамадзе Анна 86 58
|Бойко Елена 152 57
|Меденцев Константин 95 54
|Терещенко Денис 77 53
|Петров Михаил 138 52
|Бутенко Юрий 64 50
|Абакумов Евгений 185 50
|Мишустин Михаил 614 50
|Мартынова Елена 75 47
|Гимранов Ринат 114 46
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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