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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе Цифровая трансформация министерств ИТ в госсекторе Цифровая власть госдиджитал

Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал


25.04.2024 Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС

енных функций в электронном виде. В рамках этих задач будет разработано программное обеспечение для государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными

22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы

CNews приглашает на секцию «Цифровизация госсектора» в рамках CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, который состоится 19 июня 2024 г. Основные темы: Государство продолжает инвестировать в цифровизацию. От «Цифровой экономик
Цифровизация госсектора 2022

них нарушений в госструктурах входит пересылка персональных данных, в том числе выгруженных из ГИС (государственных информационных систем), на личную почту госслужащих. Но персональные данные —
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
03.04.2023 Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»

м опубликован на официальном портале правовой информации. Переход на платформу ключевых федеральных государственных информационных систем (ГИС) начнется 1 апреля 2023 г., региональных — 1 апрел
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
25.11.2022 ИТ в госсекторе: 10 главных трендов

Государственные расходы на информатизацию будут расти, но неравномерно В 2021 г. государственный сектор во всем мире потратил на ИТ $538,8 млрд. По прогнозам Gartner, в 2022 г. расходы правительств на ИТ вырастут на 5% до $565,7 млрд. В 2023 г. аналитики прогнозируют рост е
25.11.2022 Госзаказ поддержит ИТ-отрасль

сударственные информсистемы пересчитают В конце июня 2022 г. Счетная палата опубликовала бюллетень «Государственные информационные системы». Аудиторы изучили 1142 информационные системы, принад
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем

ктронный документооборот Василий Слышкин, директор ФКУ «Государственные технологии»: Более половины госинформсистем подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры Максим

16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
29.08.2022 Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда

истерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) возобновило работы по созданию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). О
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
21.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
11.07.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

тика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей. Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства На секции «ИТ в госсекторе» выступят заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников; министр цифрового развити
14.04.2022 Цифровизация госсектора 2022

е в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно • Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию • Цифровизация регионов: шаг за шагом • Где можно увидеть цифровой муниципалитет Ключевые ИТ-пр
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
03.02.2022 «Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ

Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло

11.01.2022 В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами

та по правам человека (СПЧ) «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве». Кибер-элита возникает «по месту», по самому факту получения доступа к данным. Новый класс сос
ИКТ в госсекторе 2021

иональных госструктур дали возможность гражданам получать практически все госуслуги удаленно, через государственные информационные системы. Однако получившееся «цифровое государство» имеет «лос
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем

е имеющимся в ГосТехе. Платформа ГосТех объединит в себе все необходимое для быстрого развертывания государственных информационных систем Попасть «в ГосТех» разработка может двумя путями. Во-пе
21.09.2021 ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности

ифровое пространство госорганов • Национальная система управления данными ИТ-решения для госсектора • Электронный документооборот в ведомствах • Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам • Искусственный интеллект в госсекторе • Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности • Цифровой контроль и надзор
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г.

скрывать. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2021 г. N 1358 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре

Основная задача конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» — рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить ос

Публикаций - 1875, упоминаний - 2552

Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10917 214
Microsoft Corporation 24248 137
7825 123
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11335 103
Oracle Corporation 6567 97
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2103 92
Ред Софт - Red Soft 583 90
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1434 83
МегаФон 8114 82
IBM - International Business Machines Corp 9372 81
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1500 81
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 76
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 393 69
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3152 66
SAP SE 5155 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4634 62
Восход ФГБУ НИИ 623 56
Газинформсервис - ГИС 171 54
Прогноз 1600 52
Yandex - Яндекс 6705 51
Softline - Софтлайн 2494 47
Diasoft - Диасофт 749 46
Directum - Директум 1032 44
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 421 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8515 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3453 41
Google LLC 11501 41
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 401 41
Cisco Systems 5043 40
Крок - Croc 1767 40
InfoWatch - Инфовотч 977 39
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 961 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 768 36
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1593 36
АйТи 1340 36
Скала^р - ранее InterLab IBS 142 35
Broadcom - VMware 2288 34
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 395 34
ОТР ГК - ОТР 2000 210 34
Цифра ГК 2320 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6782 206
РЖД - Российские железные дороги 1825 119
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 416 113
Почта России ПАО 2042 105
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 99
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2688 92
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1532 90
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 397 84
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 74
Интеррос - Росбанк АКБ 616 72
Лента - Сеть розничной торговли 1958 68
ПГК - Первая грузовая компания 193 67
МКБ - Московский кредитный банк 545 64
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 958 63
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 489 61
ОМК - Объединенная металлургическая компания 183 52
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 309 50
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 216 48
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 48
Сургутнефтегаз - СНГ 256 47
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 47
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 46
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 401 45
Ингосстрах СПАО 400 42
ГПБ - Газпромбанк 1039 41
Альфа-Банк 1703 40
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 776 39
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 470 37
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 187 37
Май - Майский чай - российская торговая компания 1158 35
Транснефть 293 34
Zenden Group - Дом одежды 65 34
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 34
36,6 - аптечная сеть 89 33
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 60 32
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 29
Абсолют Банк 218 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2112 28
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 194 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10863 700
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 389
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5556 388
Федеральное казначейство России 1683 303
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2711 279
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3641 275
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 272
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 223
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 219
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4251 219
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1149 197
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2428 181
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 156
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1321 152
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 149
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 747 147
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3189 147
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2994 146
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1317 135
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 879 134
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 110
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1851 108
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2599 107
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2911 105
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 766 98
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 288 98
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 96
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1856 87
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4444 81
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5207 80
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 80
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 301 78
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 78
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2873 76
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 147 73
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 109 69
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 147 68
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 270 68
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 62
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1325 58
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 43
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 613 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 684 22
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 283 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 8
Единая Россия - Политическая партия 287 7
АФТ - Ассоциация Финтех 126 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 37 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 293 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 249 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 4
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 3
ASF - Apache Software Foundation 108 3
АЮР - Ассоциация юристов России 35 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6199 3
Коммунизм - Коммунистические партии 70 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 37 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
Талант и успех - Общественный фонд 17 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 13 2
OWASP - Open Web Application Security Project 86 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 67 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 24 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61091 1351
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46469 984
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16763 730
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24842 633
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28878 574
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19959 431
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11995 404
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15083 340
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28262 331
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6874 320
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24108 299
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20829 287
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12360 255
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10596 254
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10533 248
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11020 233
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5971 220
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10182 216
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1652 214
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11246 209
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6850 205
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3284 186
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3641 179
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11137 173
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4919 168
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6285 163
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11902 161
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4294 154
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5669 153
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23098 149
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4185 147
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9313 147
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10359 142
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9319 139
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8906 130
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7293 129
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13641 124
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5562 124
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12051 112
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 423 110
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4754 465
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1345 197
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3069 176
Linux OS 9342 162
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 146
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 226 119
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1242 80
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3987 78
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 730 77
Microsoft Windows 15222 76
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 214 69
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2628 66
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 302 66
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 370 59
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 174 59
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 507 56
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1071 56
Microsoft Windows 2000 8661 51
НКТ - Р7-Офис 305 49
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 211 45
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 257 44
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 752 42
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 399 42
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 37
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 241 35
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 34
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 439 32
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 115 32
Apple iOS 7461 32
Google Android 13579 32
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 59 31
1С:ERP Управление предприятием 475 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2210 30
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 136 30
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 537 30
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 235 29
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 444 29
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 868 29
Новые облачные технологии - МойОфис 679 28
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 441 28
Шадаев Максут 876 221
Казарин Станислав 158 108
Натрусов Артем 265 106
Албычев Александр 135 103
Лысенко Эдуард 296 102
Путин Владимир 3017 102
Козырев Алексей 297 98
Петрушин Андрей 101 93
Паршин Максим 314 91
Евраев Михаил 253 90
Сотин Денис 202 89
Власов Сергей 98 88
Чаркин Евгений 278 87
Шпак Василий 174 80
Фомичев Олег 130 79
Ермолаев Артем 370 78
Чернышенко Дмитрий 541 74
Слышкин Василий 123 74
Разумовский Дмитрий 108 71
Гуральников Сергей 164 70
Меджитов Тимур 85 70
Ципорин Павел 92 70
Бурилов Андрей 102 68
Звягина Наталья 64 61
Козак Николай 129 60
Матвеева Татьяна 94 60
Рустамов Рустам 353 60
Хайруллин Айрат 91 59
Херсонцев Алексей 83 59
Авербах Владимир 126 59
Катамадзе Анна 86 58
Бойко Елена 152 57
Меденцев Константин 95 54
Терещенко Денис 77 53
Петров Михаил 138 52
Бутенко Юрий 64 50
Абакумов Евгений 185 50
Мишустин Михаил 614 50
Мартынова Елена 75 47
Гимранов Ринат 114 46
Россия - РФ - Российская федерация 136606 1625
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41517 649
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16625 282
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7032 226
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13902 167
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2686 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51278 153
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1124 125
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 776 119
Европа 21499 116
Россия - ЦФО - Калужская область 924 109
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1545 91
Россия - УФО - Тюменская область 1071 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13995 87
Россия - ЦФО - Тамбовская область 554 82
Россия - ЦФО - Ярославская область 805 81
Россия - ЮФО - Ростовская область 1435 79
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1324 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16327 69
Россия - УФО - Челябинская область 1121 67
Казахстан - Республика 5362 65
Россия - ЮФО - Волгоградская область 687 64
Россия - ЦФО - Тульская область 1173 61
Россия - ПФО - Самарская область 1238 60
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1199 55
Россия - ПФО - Ульяновская область 585 55
Россия - СЗФО - Калининградская область 1211 54
Россия - ПФО - Мордовия Республика 568 53
Россия - СЗФО - Вологодская область 651 53
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2272 52
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 461 51
Россия - ДФО - Сахалинская область 812 51
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1152 51
Украина 7486 51
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 653 51
Россия - ПФО - Нижегородская область 1735 50
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13171 49
Европа Восточная 3045 47
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1608 47
Россия - ПФО - Пензенская область 570 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48552 1511
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46062 627
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17323 443
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27297 427
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6988 345
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3630 326
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5396 276
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22828 253
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13009 253
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7146 253
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9250 250
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9540 248
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 233
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3838 231
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8056 222
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5765 205
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12482 203
Страхование - Страховое дело - Insurance 5549 202
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5733 198
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7167 175
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2825 173
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 860 169
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10492 168
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2971 168
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15699 165
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1276 164
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3346 150
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1975 147
Энергетика - Energy - Energetically 4827 143
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5175 132
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4801 132
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1978 121
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5502 115
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6378 112
Паспорт - Паспортные данные 2376 108
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6637 106
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1013 104
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5378 98
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2196 98
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1129 96
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11128 129
Коммерсантъ - Издательский дом 1642 40
Госрасходы - портал 67 28
Ведомости 839 26
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 836 22
TAdviser - Центр выбора технологий 369 19
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 17
CNews TV 747 12
Forbes - Форбс 731 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 8
РОИ - Российская общественная инициатива 81 7
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 6
Россия К - телеканал 27 6
РИА Новости 858 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 5
CNews - ZOOM.CNews 1818 4
Российская газета 261 4
CNews Журнал 166 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 263 3
Известия ИД 574 3
Bloomberg 1216 3
9to5Mac 70 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 3
9to5Google 47 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5852 2
ТВ-Новости АНО 6 2
Ставропольская правда 4 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 239 2
N+1 - Издание 149 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 113 1
The Washington Post 325 1
NYT - The New York Times 1018 1
The Guardian - Британская газета 355 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
FT - Financial Times 1199 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 1
Хальмг Унн 1 1
Wikipedia - Википедия 460 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7846 361
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2956 96
IDC - International Data Corporation 4888 56
Gartner - Гартнер 3520 52
CNews Инновация года - награда 108 44
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 20
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 12
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 7
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 7
CNews Tenders 16 6
Markets&Markets Research 109 5
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 5
Juniper Research 516 4
BCG - Boston Consulting Group 105 4
Forrester Research 819 4
Forrester Wave 45 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
CNews Рынок ИТ-услуг 161 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 59 3
TMR - Transparency Market Research 14 3
Медиалогия 21 3
CNews Fast рейтинг 44 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 210 3
CNews SaaS рейтинг 25 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IDC Russia - IDC Россия 157 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
TAdviser 100 4 1
Research and Markets 24 1
Orbis Research 4 1
Global Market Insights 11 1
Директ Инфо 9 1
Discovery Research Group 22 1
Frost & Sullivan 202 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 904 25
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 21
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 755 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 18
РАН - Российская академия наук 1791 17
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 195 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 331 13
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 27 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 548 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 288 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 8
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 132 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 826 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 390 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 340 6
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 162 4
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