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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России
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Публикаций - 56, упоминаний - 87
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
|Четвернин Алексей 651 24
|Фишер Андрей 54 22
|Козырев Алексей 270 16
|Бутенко Юрий 64 10
|Селиванов Дмитрий 48 10
|Бойко Елена 151 9
|Герасимюк Максим 20 8
|Цариковский Федор 31 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Калина Роман 60 8
|Чернякова Елена 26 8
|Гуревич Раиса 16 8
|Евстигнеев Сергей 21 8
|Турчак Евгений 23 8
|Солодовников Денис 62 8
|Теличева Наталья 125 8
|Чамара Денис 57 8
|Таипов Расул 11 8
|Новиков Андрей 23 7
|Финк Дмитрий 14 7
|Малышев Александр 31 7
|Тыров Илья 11 7
|Cычев Алексей 8 7
|Усманов Артур 24 7
|Приданкин Андрей 30 6
|Похлебаев Александр 7 6
|Власов Сергей 76 6
|Левин Леонид 83 6
|Звягина Наталья 64 6
|Фомичев Олег 107 6
|Песчанских Георгий 37 6
|Крюков Сергей 26 6
|Раков Ярослав 48 6
|Ляшенко Сергей 29 6
|Стрельцов Андрей 53 6
|Трушкин Константин 43 6
|Чукарин Алексей 56 6
|Симаков Олег 106 5
|Смирнов Алексей 142 5
|Лебедев Георгий 39 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru