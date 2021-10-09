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Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России


09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 2
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 3
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 3
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 4
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
25.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 2
02.06.2017 Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии 3
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров? 10
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 56, упоминаний - 87

Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Бинго-Софт - Акцент 10 8
РТЛабс 145 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Базальт СПО 206 6
ТерраТех - TerraTech 8 5
Samsung Electronics 5702 4
Доктор рядом - Doc+ 43 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 4
Synology Inc 130 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 4
Программный продукт ГК 92 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 3
Selectel - Селектел 137 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
ALP Group 37 3
3761 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Microsoft Corporation 11127 2
Logitech 166 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Ланит ГК 1159 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Парус 204 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 1
Конфидент 56 1
American Well 3 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Акцент 12 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Крок 1221 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Инвитро - Invitro 35 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Ренессанс Страхование 51 4
Sanofi - Санофи 33 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
Медскан 12 3
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
АльфаСтрахование Медицина 5 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Stada 15 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 1
Мать и дитя 16 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Нанолек 9 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Фармстандарт АО 32 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 524 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 16
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 9
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
Федеральное казначейство России 766 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 6
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 6
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 4
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Правительство РФ 2207 3
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 15
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 6
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 5
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Безопасный город 347 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 9
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СП.АРМ 18 2
Samsung Knox 82 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
VK - Mail.ru Дети 7 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
IBM Watson 105 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Linux - Debian GNU 273 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Microsoft SQL Server 797 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Четвернин Алексей 651 24
Фишер Андрей 54 22
Козырев Алексей 270 16
Бутенко Юрий 64 10
Селиванов Дмитрий 48 10
Бойко Елена 151 9
Герасимюк Максим 20 8
Цариковский Федор 31 8
Катамадзе Анна 72 8
Калина Роман 60 8
Чернякова Елена 26 8
Гуревич Раиса 16 8
Евстигнеев Сергей 21 8
Турчак Евгений 23 8
Солодовников Денис 62 8
Теличева Наталья 125 8
Чамара Денис 57 8
Таипов Расул 11 8
Новиков Андрей 23 7
Финк Дмитрий 14 7
Малышев Александр 31 7
Тыров Илья 11 7
Cычев Алексей 8 7
Усманов Артур 24 7
Приданкин Андрей 30 6
Похлебаев Александр 7 6
Власов Сергей 76 6
Левин Леонид 83 6
Звягина Наталья 64 6
Фомичев Олег 107 6
Песчанских Георгий 37 6
Крюков Сергей 26 6
Раков Ярослав 48 6
Ляшенко Сергей 29 6
Стрельцов Андрей 53 6
Трушкин Константин 43 6
Чукарин Алексей 56 6
Симаков Олег 106 5
Смирнов Алексей 142 5
Лебедев Георгий 39 5
Россия - Российская федерация - РФ 57544 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 26
Россия - Ростовская область 864 9
Россия - Республика Алтай 687 8
Россия - Республика Мордовия 388 6
Россия - Тульская область 753 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - Тверская область 248 3
Россия - Иркутская область 547 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - Тюменская область 584 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Челябинская область 659 1
Малайзия 341 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 9
Доктрина информационной безопасности России 14 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 8
CNews Analytics 1991 2
CNews Инновация года - награда 26 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 7
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 5
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 5
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 4
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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