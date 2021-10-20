Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Центральная Азия
Центрально-Азиатский регион
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 254, упоминаний - 308
Центральная Азия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ягнятинский Евгений 32 31
|Чаркин Евгений 182 30
|Натрусов Артем 121 29
|Клепиков Алексей 77 27
|Лигачев Глеб 60 21
|Ушацкий Андрей 100 21
|Аксаков Анатолий 98 19
|Бокучава Тариэл 21 19
|Беляев Владислав 65 19
|Попов Андрей 72 18
|Воронин Петр 35 18
|Кучугин Илья 41 18
|Нагаев Олег 30 18
|Кузьмич Всеволод 30 18
|Шипов Савва 70 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Меньшов Кирилл 72 15
|Чамара Денис 57 15
|Суворов Антон 20 15
|Ушаков Анатолий 15 12
|Богданов Кирилл 90 12
|Бычков Александр 39 12
|Эпштейн Герман 27 12
|Хасин Михаил 26 11
|Дьяченко Валерий 66 11
|Сергеев Сергей 63 10
|Суровец Дмитрий 44 10
|Сотин Денис 102 10
|Холкин Дмитрий 15 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Урьяс Вадим 76 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Халматов Максим 45 9
|Абакумов Евгений 103 9
|Панферов Алексей 22 9
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 60 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Forbes - Форбс 441 1
|The Wall Street Journal 709 1
|NYT - The New York Times 505 1
|Парламентская газета 7 1
|Муз-ТВ - телеканал 25 1
|Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756372, в очереди разбора - 660062.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756372, в очереди разбора - 660062.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru