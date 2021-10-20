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Центральная Азия
Центрально-Азиатский регион


20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 2
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1
12.10.2021 McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию 1
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 2
29.07.2021 McAfee Enterprise объявила о завершении сделки с Symphony Technology Group 1
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 3
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 1
23.03.2021 Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию 1
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
09.02.2021 Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ 3
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 3
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
23.11.2020 Softline подтвердила лидерство на российском рынке облачных технологий в сегментах IaaS и SaaS 1
14.09.2020 «Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге 1
07.09.2020 CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба 1
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом 1
28.07.2020 Axoft займется дистрибуцией продукции ImmuniWeb 1
10.07.2020 ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19 3
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1
10.06.2020 Ericsson поставит МТС радиорелейные линии 1
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
13.02.2020 «Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности 1

Публикаций - 254, упоминаний - 308

Центральная Азия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 22
Microsoft Corporation 11017 14
Codemasters 169 11
Schneider Electric 408 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
IBM 3527 7
Cinimex - Синимекс 160 6
Программный продукт ГК 92 6
Google LLC 7128 6
SAP SE 3207 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 5
Oracle Corporation 3331 5
3727 5
Ericsson 851 5
IBM Европа 7 4
Ланит ГК 1155 4
АйТи 749 4
Dell EMC 2387 4
Cisco Systems 2037 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 3
Philips 695 3
Yandex - Яндекс 4099 3
VMware 1829 2
Accenture - Аксенчер 531 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
AMD - Advanced Micro Devices 1664 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Softline - Софтлайн 1473 2
Казахтелеком 199 2
Lenovo Group 1636 2
Commvault 148 2
Intel Corporation 4152 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 30
Procter&Gamble - P&G 93 28
Ингосстрах СПАО 210 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 21
X5 Group 599 21
Черкизово ГК 73 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 18
Банк Зенит 131 18
Лента - Сеть розничной торговли 188 18
UBS AG 118 18
Мегаполис ТК 87 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Coca-Cola Company 112 16
Аэрофлот 492 12
Альфа-Банк 1123 12
О’Кей - Сеть магазинов 60 12
Геобанк КБ 30 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 11
Балтика - Пивоваренная компания 111 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 10
Норникель - Норильский никель 177 10
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Русагро Группа Компаний 139 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
Фармстандарт АО 32 9
АльфаСтрахование СГ 207 9
Совкомбанк ПАО 147 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
ТрансКонтейнер 25 9
ММК-Информсервис 20 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 22
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 9
Счётная палата РФ 460 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство РФ 2200 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 649 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 4 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
Совет национальной безопасности Афганистана - Национальный директорат безопасности Афганистана 1 1
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 1 1
FTA UAE - The Federal Tax Authority UAE - Федеральный налоговый орган ОАЭ 1 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 21
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Big Data - Большие данные 1136 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 377 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 3
Ericsson Radio System - ERS 43 3
Nvidia GeForce GTX 2054 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
Oracle Visual Builder 3 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 24 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 1
CUPS - Common Unix Printing System 13 1
Microsoft Exchange Server 209 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
ESET Mail Security 16 1
Bosch Home Connect 2 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
Intel Security McAfee VirusScan Enterprise 11 1
Philips Zoom - решения для домашнего отбеливания зубов 1 1
Philips Respironics - решения для терапии сна и респираторной поддержки 1 1
Visa Electron 49 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
Axoft AxoftCloud 11 1
Softline Cloud 10 1
Tetron Cloud Platform 1 1
1С Первый Бит - FirstBIT Accounting 3 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Oracle Cloud Storage Services 2 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
Oracle Analytics Cloud 10 1
ESET NOD32 Small Business Pack 7 1
Ягнятинский Евгений 32 31
Чаркин Евгений 182 30
Натрусов Артем 121 29
Клепиков Алексей 77 27
Лигачев Глеб 60 21
Ушацкий Андрей 100 21
Аксаков Анатолий 98 19
Бокучава Тариэл 21 19
Беляев Владислав 65 19
Попов Андрей 72 18
Воронин Петр 35 18
Кучугин Илья 41 18
Нагаев Олег 30 18
Кузьмич Всеволод 30 18
Шипов Савва 70 17
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
Потапкин Михаил 26 16
Меньшов Кирилл 72 15
Чамара Денис 57 15
Суворов Антон 20 15
Ушаков Анатолий 15 12
Богданов Кирилл 90 12
Бычков Александр 39 12
Эпштейн Герман 27 12
Хасин Михаил 26 11
Дьяченко Валерий 66 11
Сергеев Сергей 63 10
Суровец Дмитрий 44 10
Сотин Денис 102 10
Холкин Дмитрий 15 9
Тихонравов Андрей 13 9
Урьяс Вадим 76 9
Муравьев Владимир 29 9
Халматов Максим 45 9
Абакумов Евгений 103 9
Панферов Алексей 22 9
Зырянов Илья 17 9
Поляков Сергей 60 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Шеховцов Юрий 33 9
Россия - Российская федерация - РФ 57180 152
Восточная Европа 1669 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 63
Европа Северная - Скандинавия 273 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 42
Казахстан - Республика 2621 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 40
Европа 3730 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 20
Украина 3347 18
Беларусь - Белоруссия 2081 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 13
Индия - Республика 2161 11
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Прибалтика - Балтия 589 5
Япония 2760 5
Россия - СФО - Новосибирск 1956 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Латинская Америка 721 5
Узбекистан - Республика 821 4
Африка 1482 4
Ближний Восток 1468 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Таджикистан - Республика 434 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Туркмения - Туркменистан 195 3
Европа Западная 610 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Азия - Азиатский регион 1512 3
Южная Корея - Республика 1450 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 11
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Кибернетика 6 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Аутсорсинг 84 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 1
Космодром Байконур 97 1
Великая Отечественная война 122 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Forbes - Форбс 441 1
The Wall Street Journal 709 1
NYT - The New York Times 505 1
Парламентская газета 7 1
Муз-ТВ - телеканал 25 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
Gartner 2188 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Frost & Sullivan 101 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Analysys Mason 26 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
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