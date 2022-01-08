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08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
13.09.2021 Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 1
19.08.2021 Oppo представила новые технологие обработки изображений 1
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV 1
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
08.07.2021 Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена 1
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена 1
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 1
24.06.2021 Планшет Prestigio Root A10 появился в продаже 1
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
25.05.2021 Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России 1
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 1
12.05.2021 Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы 1
02.03.2021 Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео 1
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 1
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати? 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
30.12.2020 Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
10.12.2020 Samsung выпустила первый в мире полностью безрамочный ТВ огромным экраном MicroLED 1
09.11.2020 Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года? 1
28.10.2020 27-дюймовые игровые мониторы ViewSonic ELITE линейки XG270 поступили в продажу в России 1
23.10.2020 Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото 1
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
07.10.2020 Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео 1
06.10.2020 OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены 1
05.10.2020 HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены 1
29.09.2020 Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook 1
28.09.2020 Главный конкурент Xiaomi создал ТВ лучше и безопаснее «квантовых точек» Samsung 1
25.09.2020 Canon EOS C70 – первая камера с байонетом RF в семействе Cinema EOS 1

Публикаций - 322, упоминаний - 332
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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