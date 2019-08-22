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ЦФТ Faktura



22.08.2019 Банк ТКБ внедрил комплексное решение в области онлайн-банкинга от Faktura.ru
08.06.2018 КБ «Ассоциация» сообщил о завершении внедрения онлайн-банка faktura.ru
05.03.2018 Mastercard, «Картcтандарт» и Faktura.ru создали решение для сервиса бесконтактных платежей
05.10.2017 «Лаборатория Касперского» усиливает защиту клиентов Faktura.ru от финансового мошенничества
30.05.2016 На платформе Faktura.ru запущен интернет-банк для корпоративных клиентов Центра партнерского банкинга
23.05.2016 Вышла новая версия мобильного приложения Faktura.ru для физических лиц
04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru
31.03.2016 Чайнасельхозбанк предложил корпоративным клиентам интернет-банк на платформе Faktura.ru
22.03.2016 Проинвестбанк запустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов на базе платформы Faktura.ru
20.01.2016 Решение SafeTouch на базе Faktura.ru внедрено в Аресбанке
10.11.2015 Корпоративным клиентам Росинтербанка доступен новый интернет-банк на платформе Faktura.ru
19.10.2015 «Восточный экспресс банк» запустил новый интернет-банк для физических лиц на базе Faktura.ru
28.08.2015 Яринтербанк запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц
28.08.2015 Банк «Приобье» предложил своим клиентам сервис Faktura.ru
07.08.2015 Владпромбанк предложил своим частным клиентам «Интернет-банк» на платформе Faktura.ru
06.08.2015 Владбизнесбанк внедрил Faktura.ru для частных клиентов
21.05.2015 «Нордеа Банк» совместно с Faktura.ru запустил новый сервис онлайн-банкинга для частных клиентов
18.05.2015 Банкам-партнерам Faktura.ru доступен сервис бесконтактных платежей по технологии HCE
09.10.2014 «БайкалБанк» завершил переход на комплекс сервисов ДБО Faktura.ru
29.08.2014 «ИнтехБанк» вместе с Faktura.ru запустил сервис ДБО для розничных клиентов
03.04.2014 «Балтинвестбанк» вместе с Faktura.ru запустил новую версию сервисов «Балтинвестбанк-Online» и Baltinvestbank Mobile
24.01.2014 Количество платежей в «Интернет-банке» Faktura.ru увеличилось в 2013 г. на 42%
11.09.2013 «Капиталбанк» запустил интернет-банк для частных клиентов на платформе Faktura.ru
20.08.2013 «Бинбанк» запустил «Интернет-банк» для частных клиентов вместе с Faktura.ru
18.02.2013 «Банк Оренбург» внедряет «Интернет-банк» Faktura.ru для клиентов-физических лиц
19.11.2012 Faktura.ru обновил «Интернет-банк» для частных клиентов
28.08.2012 Банк «Монолит» перевел сервисы ДБО корпоративных клиентов в процессинговый центр Faktura.ru
07.02.2012 Банк «Церих» запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц
07.02.2012 «Аладдин Р.Д.» и Faktura.ru создадут безопасную систему ДБО
07.12.2011 «Томскпромстройбанк» запустил интернет-банк для держателей карт «Золотая Корона»
18.02.2005 У розничного интернет-банкинга в России еще все впереди
09.02.2005 "Центр Финансовых Технологий" подвел итоги работы за 2004 год
06.10.2004 "Озон" подключился к платежному сервису FakturaPay
04.08.2004 Faktura.ru увеличила втрое число клиентов интернет-банкинга
05.04.2004 Faktura.ru впервые в РФ застраховала информационные риски по мировым стандартам
05.02.2004 В Воронеже создадут электронную закупочную систему
16.01.2004 Faktura.ru подвела итоги 2003 года
20.06.2003 FakturaPay - интернет-платеж со счета в банке
12.05.2003 Сергей Жуков: Ставка на расчетную инфраструктуру оказалась верной
12.05.2003 Сергей Жуков: Ставка на расчетную инфраструктуру оказалась верной

Публикаций - 153, упоминаний - 325

ЦФТ Faktura упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 443 92
Золотая Корона 339 42
Бифит - Bifit 78 15
Oracle Corporation 5811 14
Diasoft - Диасофт 500 14
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 14
Intel Corporation 10803 13
HP - Hewlett-Packard 3464 12
ФОРС - Центр разработки 287 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 6
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 6
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 64 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 6
IBM - International Business Machines Corp 8701 6
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 6
Логика Бизнеса 165 5
Oracle - Sun Microsystems 2159 5
Инверсия 104 4
Город ФСГ - Федеральная Система 29 4
Microsoft Corporation 21014 4
iDA Mobile 8 3
ОТР 169 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 362 3
БИС - Банковские информационные системы 67 3
Compass Plus 41 3
BCC - Бизнес Компьютер Центр 152 2
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 4 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 2
Ростех - Ростехнологии 2350 2
HandySolutions - Хэндисолюшенс 9 2
Yandex - Яндекс 4582 2
HP Inc. 5104 2
Webmoney 476 2
iTeco - Ай-Теко 893 2
Meta - Facebook 4129 1
Sonera 305 1
Ситроникс - Sitronics 837 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 46 27
Visa International 1640 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1618 10
Платежный Центр РНКО 29 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 8
Альфа-Банк 1336 8
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 6
ВТБ24 622 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 6
Бинбанк 189 5
Евросеть 1342 5
Банк Санкт-Петербург 127 4
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
МКБ - Московский кредитный банк 285 4
Связной ГК 1085 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 4
Русский стандарт Банк 344 4
Веста 35 3
Пробизнесбанк АКБ 122 3
ГПБ - Газпромбанк 801 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 3
Абсолют Банк 105 2
Восточный Банк 126 2
НСПК - Национальная система платежных карт 273 2
РАО ЕЭС России ПАО 233 2
ВТБ Банк Москвы 443 2
Сахар Черноземья НП 2 2
БТА Банк - Туран Алем 25 2
МДМ Банк 195 2
Nordea - Нордеа Банк 72 2
Citibank - Ситибанк 250 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 2
Балтинвестбанк - Балтонэксим Банк 7 2
Экспобанк - Expobank 25 2
Банк24.ру 37 2
Открытие ФК 460 2
Qiwi 795 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 12
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 1
Правительство РФ 2659 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
Союзроссахар - Союз сахаропроизводителей России 1 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 10
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 35 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1653 5
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 4
ИТ-аутсорсинг 860 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 101 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2460 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 332 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 270 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 74 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 343 1
in-house разработка в компаниях 23 1
Workflow - Поток работ 93 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 23 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 18 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 74 1
MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 37 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 340 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 285 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 1
Google Android 11673 14
ЦФТ Банк 56 11
Apple iOS 6248 9
СБП - Система быстрых платежей Банка России 213 4
Золотая Корона - Денежные переводы 61 4
Intel Itanium 607 3
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 3
Visa payWave 56 2
Microsoft Windows 2000 1051 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 550 2
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 2
Google Play - Google Store - Android Market 2638 2
BSC Msc 4 2
Microsoft Windows 98 331 1
Валми - Информсахар - информационно-аналитическая система 1 1
ЦФТ Faktura FRAMOS 1 1
Intel Pentium III 668 1
Google Android F.Business 1 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Microsoft Windows ME 125 1
Бифит iBank 34 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 230 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
MasterCard SecureCode 40 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
R-Style Softlab - InterBank 117 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
VK - Mail.ru Деньги 72 1
BSS BS-Client ДБО 130 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 23 1
SafeTech SafeTouch 29 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 544 1
MasterCard MoneySend 39 1
Visa Verified By Visa 43 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
КриптоПро СКЗИ CSP 125 1
Apple Pay 406 1
Google Pay - Google Android Pay 318 1
Муканова Мадина 14 14
Жуков Сергей 33 13
Висящев Андрей 64 9
Глотова Майя 11 6
Фомичев Андрей 64 5
Семенихин Вячеслав 8 3
Шальнова Елена 10 3
Осадчук Сергей 4 2
Казаков Александр 39 2
Новиков Александр 33 2
Бухрадзе Реваз 14 2
Китляр Владимир 19 2
Мальцев Андрей 5 2
Мартынов Станислав 5 2
Катрич Алексей 42 1
Серегин Алексей 7 1
Михайлов Алексей 53 1
Рубцова Ольга 33 1
Атанесов Саргис 13 1
Хайретдинов Марат 9 1
Благирев Вячеслав 11 1
Скобелев Алексей 3 1
Погудин Александр 8 1
Короленко Александр 1 1
Мухин Максим 18 1
Степанов Антон 57 1
Стятюгин Роман 28 1
Мушаков Игорь 29 1
Волков Геннадий 5 1
Буш Сергей 11 1
Щенникова Жанна 11 1
Михайлов Владимир 30 1
Калемберг Денис 22 1
Шилов Станислав 6 1
Куров Дмитрий 11 1
Смирнова Елена 10 1
Аксенова Юлия 8 1
Семушина Вера 5 1
Вихров Сергей 5 1
Жидков Виктор 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 21
Россия - СФО - Новосибирск 2925 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 9
Казахстан - Республика 4139 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 905 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 5
Украина 5529 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 4
Россия - ПФО - Казань 1894 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1855 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
Россия - СФО - Республика Алтай 884 3
Молдавия - Республика Молдова 646 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 252 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1069 2
Польша - Республика 1459 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 990 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 269 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 506 2
Таджикистан - Республика 712 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 502 2
Казахстан - Алматы 459 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 502 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 141 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 2
Россия - Западная Сибирь 183 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 2
Денежные переводы 110 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
Аутсорсинг 133 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
НКО - Некоммерческая организация 96 1
Инсорсинг - Инхаус 24 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 8 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 3
Gartner 3195 3
IDC - International Data Corporation 4527 2
Markswebb 27 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 26 8
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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