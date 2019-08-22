Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦФТ Faktura
Публикаций - 153, упоминаний - 325
ЦФТ Faktura упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 174 10
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
|Союзроссахар - Союз сахаропроизводителей России 1 1
|Муканова Мадина 14 14
|Жуков Сергей 33 13
|Висящев Андрей 64 9
|Глотова Майя 11 6
|Фомичев Андрей 64 5
|Семенихин Вячеслав 8 3
|Шальнова Елена 10 3
|Осадчук Сергей 4 2
|Казаков Александр 39 2
|Новиков Александр 33 2
|Бухрадзе Реваз 14 2
|Китляр Владимир 19 2
|Мальцев Андрей 5 2
|Мартынов Станислав 5 2
|Катрич Алексей 42 1
|Серегин Алексей 7 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Хайретдинов Марат 9 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Скобелев Алексей 3 1
|Погудин Александр 8 1
|Короленко Александр 1 1
|Мухин Максим 18 1
|Степанов Антон 57 1
|Стятюгин Роман 28 1
|Мушаков Игорь 29 1
|Волков Геннадий 5 1
|Буш Сергей 11 1
|Щенникова Жанна 11 1
|Михайлов Владимир 30 1
|Калемберг Денис 22 1
|Шилов Станислав 6 1
|Куров Дмитрий 11 1
|Смирнова Елена 10 1
|Аксенова Юлия 8 1
|Семушина Вера 5 1
|Вихров Сергей 5 1
|Жидков Виктор 5 1
|Прайм - Агентство экономической информации 639 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 3
|Gartner 3195 3
|IDC - International Data Corporation 4527 2
|Markswebb 27 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru