Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦКИТ АНО
Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 47
ЦКИТ АНО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Руссофт - Russoft 254 1
|Массух Илья 192 11
|Путин Владимир 1831 11
|Носков Константин 202 6
|Касперская Наталья 199 5
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Бокова Людмила 80 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Лашин Ренат 25 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Соколов Алексей 121 2
|Варов Константин 24 1
|Бец Максим 1 1
|Белозеров Андрей 35 1
|Макаревич Николай 8 1
|Курочкин Владимир 1 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Попов Алексей 319 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Каталов Александр 6 1
|Кулагин Антон 1 1
|Ассур Олег 2 1
|Крук Александр 2 1
|Синенко Ольга 1 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Дупан Анна 1 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Ильин Александр 10 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Заренин Андрей 10 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Миляева Татьяна 2 1
|Татауров Никита 1 1
|Гацко Геннадий 14 1
|Гольдштейн Борис 3 1
|Шумовский Иван 6 1
|Понькин Александр 26 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Ведомости 259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews Analytics 1992 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 3
|Gartner 2200 1
|IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771702, в очереди разбора - 675384.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771702, в очереди разбора - 675384.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru