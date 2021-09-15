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ЦКИТ АНО
Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ


15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
02.06.2021 Sitronics Group представила свои серверы на «Эльбрусах» Минцифры России 1
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
11.03.2021 РЖД переводят тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена 1
02.02.2021 Минцифры разъясняет порядок включения продуктов в реестр российского ПО 1
22.01.2021 ИТ-директор «Росатома» вошел в состав Экспертного совета при Министерстве цифрового развития РФ 1
23.10.2020 «Росатом «выбирает офисный софт российского производства 1
15.10.2020 «Росатом» переведет систему электронного документооборота на отечественное ПО 1
11.09.2020 Отечественные производители «софта» и «железа» объединяют усилия 3
02.09.2020 Правительство выделит 12 миллиардов 1200 российским ИИ-стартапам 1
17.08.2020 Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов 1
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 3
29.04.2020 Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 5
05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
30.04.2019 ЦКИТ подтвердил импортонезависимость РЕД ОС 2
24.04.2019 Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
01.03.2019 Чего добились импортозамещением ПО другие страны мира 1
10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
02.11.2018 Представлена импортонезависимая «Галактика ERP» 9.1 на базе СУБД Postgres Pro 1
15.10.2018 Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая 1
21.06.2018 Затраты на кибербезопасность в России урежут в 3,5 раза. Кто лишится денег 1
26.07.2017 Регулятор зон .RU и .РФ профинансирует «ИТ-детище Путина» на десятки миллионов 2
14.07.2017 ИТ-детище Путина не дало МИДу купить ПО Microsoft 3
31.05.2017 ИТ-детище Путина впервые отменило госзакупку зарубежного ПО 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
01.02.2016 Путин дал 16 поручений в поддержку российских ИТ 1

Публикаций - 35, упоминаний - 47

ЦКИТ АНО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
InfoWatch - Инфовотч 616 4
Microsoft Corporation 11226 4
Крок 1223 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
SAP SE 3228 3
Yandex - Яндекс 4106 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
Академия криптографии РФ 4 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Oracle Corporation 3374 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 55 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Крипто-ПРО 200 1
Галактика - Корпорация 253 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Acronis - Акронис 366 1
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
Ситроникс - Sitronics 571 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Прогноз 197 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ 11 1
Философия.ИТ 13 1
KrIT - КРИТ 11 1
Открытые технологии 212 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Центр мониторинга сетей связи 5 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Бизон 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
РЖД - Российские железные дороги 1083 4
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Газпром нефть 382 1
Транснефть 159 1
Danone - Данон 46 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 6
Правительство РФ 2209 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 4
Президент Российской Федерации 1443 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Счётная палата РФ 462 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 2
Федеральное казначейство России 766 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Мосгордума - Московская городская Дума 55 1
Правительство Орловской области 15 1
Администрация Курской области 13 1
Правительство Пермского края 15 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Самарской области 48 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Правительство Свердловской области 14 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
MLPS - MultiProtocol Label Switching - Механизм передачи данных - Технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, основанная на метках 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Microsoft Windows 864 3
Linux OS 4288 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Ред ОС 239 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Prognoz Platform 74 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 19 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 1
Галактика ERP 65 1
OpenText Documentum 193 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
Oracle СУБД 33 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 6 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
Microsoft Office Online 25 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Microsoft Silverlight 138 1
КриптоПро Ngate 4 1
Галактика ECM 4 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple macOS 935 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Office 1954 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Массух Илья 192 11
Путин Владимир 1831 11
Носков Константин 202 6
Касперская Наталья 199 5
Чернышенко Дмитрий 234 4
Бокова Людмила 80 3
Никифоров Николай 1126 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Лашин Ренат 25 2
Абакумов Евгений 103 2
Белоусов Андрей 53 2
Мишустин Михаил 302 2
Соколов Алексей 121 2
Варов Константин 24 1
Бец Максим 1 1
Белозеров Андрей 35 1
Макаревич Николай 8 1
Курочкин Владимир 1 1
Баласанян Владимир 31 1
Попов Алексей 319 1
Шелобков Алексей 12 1
Каталов Александр 6 1
Кулагин Антон 1 1
Ассур Олег 2 1
Крук Александр 2 1
Синенко Ольга 1 1
Мамлин Сергей 1 1
Дупан Анна 1 1
Легостаева Светлана 23 1
Ильин Александр 10 1
Вихарев Сергей 12 1
Заренин Андрей 10 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Миляева Татьяна 2 1
Татауров Никита 1 1
Гацко Геннадий 14 1
Гольдштейн Борис 3 1
Шумовский Иван 6 1
Понькин Александр 26 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 3
Бразилия - Федеративная Республика 1132 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Калининградская область 544 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Россия - Пермь 748 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - Калужская область 575 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Томская область 425 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Смоленская область 232 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Республика Адыгея 243 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Бразилия - Сан-Паулу 100 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Самарская область 568 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Россия - Курская область 342 1
Россия - Омск 636 1
Япония 2827 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Бельгия - Королевство 402 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - Свердловская область 811 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1992 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 3
Gartner 2200 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771702, в очереди разбора - 675384.
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