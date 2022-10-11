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Индексная книга CNews*
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ЦИК РФ ТИК Территориальные избирательные комиссии



11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
30.09.2022 Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео 1
14.09.2022 «Транстелеком» организовал видеонаблюдение на выборах в Саратовской области 2
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
06.09.2022 112 тыс. заявлений подано на «Госуслугах» для участия в электронном голосовании 1
01.09.2022 На «Госуслугах» можно подать заявление для голосования на дому 1
20.07.2022 «Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab 1
01.06.2022 Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1
31.05.2022 Московский метрополитен разорвал важный ИТ-договор. Подрядчик обанкротился 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 1
18.02.2022 Radware на конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 22 февраля 1
24.12.2021 Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн 1
29.11.2021 VK предоставит коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места госслужащих 1
12.11.2021 Суперприложение для чиновников за полмиллиарда создаст «дочка» Mail.ru 1
10.11.2021 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года 1
26.10.2021 В России создадут суперприложение для чиновников за полмиллиарда 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
21.06.2021 ИТМО разработал телеграм-помощника для абитуриентов 1
17.03.2021 Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета 1
16.02.2021 Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход» 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
24.01.2021 Какие гаджеты могут заменить обычный будильник? 1
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 1
29.12.2020 Кубан Ашымбеков, Discovery Studio: Блокчейн позволит провести в Кыргызстане по-настоящему честные выборы 1
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 1
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 1
17.09.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования 1
16.09.2020 Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках 2
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
08.07.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
05.03.2020 На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней 1
27.02.2020 Проект «Лаборатории Касперского» Polys представил блокчейн-машины для голосования 1
05.12.2019 «Автоматика» представила модельный цифровой избирательный участок 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
03.09.2019 На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей 1

Публикаций - 279, упоминаний - 292

ЦИК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 11
Intel Corporation 11624 5
Microsoft Corporation 23395 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 2
Yahoo! 3687 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
Philips 2038 2
Google LLC 10865 2
Крок - Croc 1683 2
Telegram Group 999 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Информзащита 678 1
Nortel Networks 1295 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 121 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
ТИК НПП 1 1
Mitel Corp - Mitel Networks 57 1
Dell EMC Россия 24 1
Harris Corporation 94 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Ростех - Автоматика Концерн 1460 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 771 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 1
Rambler Group - Рамблер ГК 851 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 49 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 1
Dell EMC 4892 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
Самолёт ГК 1649 2
PornHub 25 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 29 1
Президент Российской Федерации 3492 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 308 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 74 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Федеральное казначейство России 1540 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 45 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 68 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 91 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 385 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 203 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 725 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 394 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 1
Системы управления совещаниями и заседаниями 106 1
Автофокус - Автофокусировка 2228 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1522 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 753 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 137 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 370 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 615 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1021 1
Intel Turbo Boost Technology 189 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2040 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 157 4
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 76 3
Microsoft Windows 2000 12612 2
Intel Core Broadwell 32 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 113 2
ЭОС Дело СЭД 202 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 80 1
Google YouTube - Видеохостинг 2406 1
Intel Core Celeron Sandy Bridge 126 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 17 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 1
Linux OS 8153 1
Microsoft Office 3405 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 1
OpenText Documentum 358 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1468 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 49 1
Microsoft Bing 353 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 355 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 1
Wargaming World of Tanks 164 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 383 1
Intel Core - Семейство процессоров 1725 1
Microsoft Windows 10 13409 1
WhatsApp Messenger 835 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 62 1
Прокопенко Артемий 9 3
Ермаков Валерий 87 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 2
Брауде-Золотарев Михаил 21 1
Кабанов Владимир 174 1
Чиркунов Олег 11 1
Подобайло Николай 14 1
McGregor Jim - МакГрегор Джим 5 1
Медведев Дмитрий 1626 1
Дрожжинов Владимир 28 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Казак Максим 161 1
Стрелкова Елена 5 1
Рудычева Наталья 89 1
Абрамков Александр 36 1
Лукошков Дмитрий 30 1
Паршин Максим 262 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 6
Россия - ПФО - Самарская область 1101 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1011 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1143 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1140 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Россия - СФО - Кемеровская область 713 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 432 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
Россия - УФО - Свердловская область 1163 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1132 1
Испания - Каталония - Барселона 715 1
Япония 12847 1
Финляндия - Финляндская Республика 3459 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 246 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1289 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 685 1
Испания - Королевство 3594 1
Украина 7213 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2278 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 959 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 941 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1520 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 413 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 303 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Образование в России 767 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 1
Закон Мура - Moore's law 198 1
Trade-in 106 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Федеральное законодательство 3133 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
AnandTech 71 1
DigiTimes - Издание 1292 1
Electronista 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
IDC - International Data Corporation 4840 1
DigiTimes Research 22 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
TIRIAS Research 4 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 66 1
Единый день голосования 59 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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