Индексная книга CNews*
ЦИК РФ ТИК Территориальные избирательные комиссии
Публикаций - 279, упоминаний - 292
ЦИК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самолёт ГК 1649 2
|PornHub 25 1
|Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 29 1
|Прокопенко Артемий 9 3
|Ермаков Валерий 87 2
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 2
|Брауде-Золотарев Михаил 21 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Подобайло Николай 14 1
|McGregor Jim - МакГрегор Джим 5 1
|Медведев Дмитрий 1626 1
|Дрожжинов Владимир 28 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Казак Максим 161 1
|Стрелкова Елена 5 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Абрамков Александр 36 1
|Лукошков Дмитрий 30 1
|Паршин Максим 262 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
|AnandTech 71 1
|DigiTimes - Издание 1292 1
|Electronista 166 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
|IDC - International Data Corporation 4840 1
|DigiTimes Research 22 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|TIRIAS Research 4 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 66 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.