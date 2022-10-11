Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1

Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн 1

VK предоставит коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места госслужащих 1

Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года 1

В России создадут суперприложение для чиновников за полмиллиарда 1

Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета 1

Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1

ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 1

Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1

На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней 1