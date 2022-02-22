Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Химия область естествознания наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях
Публикаций - 79, упоминаний - 82
Химия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 11126 6
|Ростех - Ростехнологии 2475 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8188 2
|SAP SE 4489 2
|Fujitsu 1887 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7631 2
|Microsoft Corporation 22215 2
|Yandex - Яндекс 4892 2
|Крок - Croc 1602 2
|Google LLC 9996 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2312 1
|SoftwareONE Group 103 1
|Huawei 3124 1
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 1
|VK - Mail.ru Group 2987 1
|Red Hat 1169 1
|Путин Владимир 2506 1
|Phys.org 972 2
|ScienceDaily 399 2
|Nature 767 1
|23ABC News 140 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177395, в очереди разбора - 983791.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177395, в очереди разбора - 983791.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru