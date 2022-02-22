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Химия область естествознания наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях



22.02.2022 7 предсказаний футуристов — перспективы следующего тысячелетия 1
14.02.2022 Исследователи научили нейронную сеть распознавать химические формулы из научных статей 1
22.12.2020 4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики 1
24.11.2020 «Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства 1
16.11.2020 «Магнит» запустил прием данных о товарах-новинках от поставщиков по API 1
29.10.2020 Эволюция Excel: у пользователей появится возможность задавать новые типы данных 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 1
16.10.2020 Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On 1
22.09.2020 Не видно невооруженным глазом: в ИТМО разработали уникальную технологию печати 1
09.09.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось строительство производства промышленных роботов 1
11.08.2020 Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики 1
24.07.2020 BASF и IntelliSense.io ускорят цифровизацию горнодобывающей промышленности 1
07.07.2020 Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19 1
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
29.06.2020 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
06.05.2020 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс» 1
31.03.2020 Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными 1
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 2
04.03.2020 В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
30.12.2019 Впервые в мире проведена квантовая телепортация 1
17.12.2019 Huawei помогла «Миррико» модернизировать ИТ-инфраструктуру 1
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России 1
12.12.2019 Обновленная промышленная платформа «Цифровой рабочий» внесена в реестр отечественного ПО 1
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
16.10.2019 ABC Consulting стала частью «Норбит» 1
26.09.2019 СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание? 1
20.09.2019 Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре 1
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика 1
14.08.2019 IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP 1
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 1
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз 1

Публикаций - 79, упоминаний - 82

Химия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11126 6
Ростех - Ростехнологии 2475 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8188 2
SAP SE 4489 2
Fujitsu 1887 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7631 2
Microsoft Corporation 22215 2
Yandex - Яндекс 4892 2
Крок - Croc 1602 2
Google LLC 9996 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2312 1
SoftwareONE Group 103 1
Huawei 3124 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 1
VK - Mail.ru Group 2987 1
Red Hat 1169 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 728 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5094 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2054 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 239 1
О2О Delivery club 166 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1015 4
Президент Российской Федерации 3298 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9420 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1082 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1492 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7780 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2432 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2379 2
Правительство РФ 7462 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1416 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13508 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 19224 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6030 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6473 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4927 8
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 483 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8510 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1701 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7985 5
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2124 5
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2430 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2493 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1321 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3504 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3779 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34785 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 394 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 861 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 348 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3727 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 2052 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7440 3
Электроника 742 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2764 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 675 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2595 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4038 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 161 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1314 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5318 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 478 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 7351 2
Датчик магнитного поля Холла 67 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6013 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 859 1
Сервер - Серверные платформы 5605 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1937 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 89 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1671 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 321 1
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 2
Microsoft Office 3201 2
Radix Tempo 18 1
WhatsApp Messenger 722 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 143 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 7 1
Sunway TaihuLight 15 1
Microsoft Teams 291 1
Google Search - Google Поиск 39 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 740 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 137 1
Путин Владимир 2506 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12815 14
Германия - Федеративная Республика 8456 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32583 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44904 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11190 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2125 4
Европа 10726 4
Израиль 1731 3
Россия - УФО - Тюменская область 823 3
Канада 3150 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12943 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 335 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 2
Украина 5990 2
Испания - Королевство 2803 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 860 2
США - Огайо 265 2
Турция - Турецкая республика 1619 1
Россия - Российская федерация - РФ 104035 1
Россия - ПФО - Самарская область 893 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1288 1
Земля - планета Солнечной системы 7087 1
Япония 9656 1
Солнечная система 2170 1
Нидерланды 2142 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 928 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 256 1
США - Колумбия - Вашингтон 1163 1
Германия - Гамбург 167 1
Уран - планета Солнечной системы 158 1
Америка 1969 1
Финляндия - Финляндская Республика 1701 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 519 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3584 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1231 4
Образование в России 300 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1477 2
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 221 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2919 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 397 1
Инсорсинг - Инхаус 56 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 26 1
Мошенничество - Махинации 1188 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1625 1
Phys.org 972 2
ScienceDaily 399 2
Nature 767 1
23ABC News 140 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1141 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177395, в очереди разбора - 983791.
Создано именных указателей - 71623.
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