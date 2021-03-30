Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Функциональная совместимость
Интероперабельность
interoperability
Способность к взаимодействию
Публикаций - 63, упоминаний - 63
Функциональная совместимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|The Verge - Издание 461 1
|The Register 1263 1
|Прайм - Агентство экономической информации 640 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1198 1
|CNews - ZOOM.CNews 1383 1
|Fortune 156 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2728 7
|IDC - International Data Corporation 4552 5
|Gartner 3209 2
|Markets&Markets Research 93 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 1
|Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
|Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
|ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru