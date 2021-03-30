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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Функциональная совместимость
Интероперабельность
interoperability
Способность к взаимодействию



30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
09.04.2020 Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet 1
30.01.2020 В России представлены национальные стандарты умного производства 1
20.01.2020 Интероперабельность 1
20.01.2020 «Включил и работай» 1
29.10.2019 Четыре крупнейших сотовых оператора США решили отказаться от SMS 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
21.06.2018 «Рамакс» рассказала о реализованных за прошедший год проектах 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ 1
09.11.2017 Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей 1
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 1
18.12.2015 Autodesk представил открытый шаблон BIM-стандарта для российских компаний 1
08.06.2015 Будущее больших данных – Open Source 1
22.05.2015 Главный бюрократ интернета загадочно подал в отставку 1
22.12.2014 Открыта регистрация на конференцию DevCon 2015 1
18.12.2014 ICANN стала жертвой банальной хакерской атаки 1
04.11.2014 Что такое система межведомственного взаимодействия NIEM 1
04.11.2014 Как организован обмен данными между ведомствами США 1
03.10.2014 Microsoft в Малайзии подружилась с сообществом Open Source 1
19.09.2014 В России инструменты BPM использует 16% компаний 1
30.05.2014 Выпущен новый безопасный чип для смарт-карт, работающих с сервисами e-government 1
19.03.2014 Федеральное агентство Германии сэкономило 80% на Linux 1
13.09.2013 Столлман и Доктороу выступили против ID-карт в Африке 1
11.09.2013 В Adobe Photoshop появилась Open Source-подсистема 1
22.08.2013 Европа щедро финансирует электронные госсервисы 1
19.07.2013 Microsoft: Технических требований к безопасности облаков пока не существует 1
19.07.2013 Разработчик открытого ПО привлек $20 млн на развитие "браузерного Office" 1
17.06.2013 Умный город: рождение детальной концепции 1
29.05.2013 Лучшее электронное правительство в Европе построено на открытом ПО 1
10.04.2013 "Саперион": что умеет современная ЕСМ 1
05.02.2013 Microsoft названа «открытием года» в мире Open Source 1
15.01.2013 Microsoft запустила каталог виртуальных образов Linux для Azure 1
26.09.2012 В Red Hat Linux появились драйверы для Microsoft Hyper-V 1
31.05.2012 В Microsoft System Center появится поддержка SUSE Linux 1
02.04.2012 СУБД встречают по ТСО 1
13.03.2012 Еврокомиссия вновь поддержала ODF 1

Публикаций - 63, упоминаний - 63

Функциональная совместимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21383 26
IBM - International Business Machines Corp 8738 12
Oracle Corporation 5842 9
Google LLC 9632 8
SAP SE 4390 7
Nokia Corporation 5272 6
Intel Corporation 10865 5
Apple Inc 10250 5
Cisco Systems 4656 5
Red Hat 1133 5
Meta - Facebook 4152 4
VMware 1984 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8581 3
5388 3
Корус Консалтинг ГК 997 3
Ростех - Ростехнологии 2402 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 3
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
Visiology - Визиолоджи 33 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 141 2
Siemens AG - Siemens Group 2198 2
Verizon 835 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7570 2
SUSE 312 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 170 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 18 2
NVision Group - Энвижн Груп 631 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 533 2
Twitter 2332 2
Alibaba Group 341 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 176 2
Amazon Inc - Amazon.com 2553 2
Dell EMC 4498 2
VisionLabs - ВижнЛабс 117 2
Samsung Electronics 9024 2
VK - Mail.ru Group 2899 2
Yadro - КНС Групп 166 2
Abbyy 1087 2
Yandex - Яндекс 4709 2
Газпром ПАО 857 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4947 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 32 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
АТАК - сеть магазинов 182 1
Stada 16 1
Пепеляев Групп 27 1
ВТБ - ВТБ24 643 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 92 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 343 1
OTP Group - ОТП Банк 142 1
Ренессанс Страхование 77 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1789 1
Точка 280 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 168 1
Магнит - Сеть магазинов 312 1
РЖД - Российские железные дороги 1357 1
Аэрофлот 620 1
РВК - Российская венчурная компания 516 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4253 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7483 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 2
Правительство РФ 4436 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1494 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 2 1
World Bank Group - Всемирный банк 269 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 77 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 434 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 95 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1291 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2053 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 852 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2378 1
Президент Российской Федерации 2312 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2062 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 998 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 162 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1221 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 240 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2066 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 583 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 171 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
ASF - Apache Software Foundation 94 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 61 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1040 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12438 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3164 8
Big Data - Большие данные 1842 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6203 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2052 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 20162 5
ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 175 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 4093 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4878 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 756 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4812 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 690 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 685 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 436 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1895 3
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 27 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1212 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10172 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1377 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 657 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1137 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3949 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2340 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3702 2
Субтехнологии 6 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 387 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 508 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 164 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2588 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 76 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2901 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1494 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4060 1
PnP - Plug&Play 165 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 43 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1315 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 185 1
Linux OS 7340 16
Microsoft Office 3083 8
Google Android 11617 6
Java - Язык программирования 2450 6
Microsoft Windows 10 10430 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu 601 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 380 4
Microsoft Azure 1223 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 714 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 3
Apache OpenOffice 441 3
JavaScript - Язык программирования 932 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1478 2
Apache Hadoop 348 2
Microsoft Power BI 119 2
БАРС.Alpha BI 34 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 350 2
Linux MeeGo Core Software Platform 242 2
Microsoft SQL Server 1272 2
Microsoft Office 365 806 2
PHP - Язык программирования 401 2
SQL - Язык программирования 559 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 92 2
Oracle WebLogic 107 2
Autodesk Revit 81 2
Intel x86 - архитектура процессора 1266 2
Microsoft Windows Server 2008 239 2
Baidu 252 2
Autodesk AutoCAD 265 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1631 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 107 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 2
Apple iOS 6262 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 84 2
NetApp ONTAP 55 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1277 2
Microsoft Windows 1538 2
Ипатов Вадим 84 3
Бейдер Александр 75 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 144 2
Гребнев Егор 41 2
Старостин Ефим 7 2
Макаров Станислав 116 2
Попова Мария 139 2
Морозова Анастасия 34 2
Курьянов Сергей 161 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 2
Коротков Андрей 82 1
Чумаков Денис 13 1
Гасилин Денис 8 1
Миронович Филипп 8 1
Плотников Павел 8 1
Bracken Mike - Брэйкен Майк 1 1
Garland Doug - Гарланд Дуг 2 1
Ahari Sanaz - Ахари Саназ 2 1
Аникин Леонид 51 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Chao Henry - Чао Генри 1 1
Никифоров Николай 1145 1
Мамыкин Владимир 44 1
Хавторин Антон 25 1
Jamel Harisfazillah - Джамел Харисфазилл 1 1
Галимов Максим 31 1
Полтев Сергей 16 1
Антониади Георгий 14 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Максименко Владимир 10 1
Петренко Николай 6 1
Захаров Алексей 36 1
Гайдуков Алексей 24 1
Захаров Дмитрий 40 1
Али Максим 5 1
Глушков Иван 9 1
Свириденко Андрей 94 1
Погонин Алексей 5 1
Андрейчук Юрий 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 92467 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36616 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11865 12
Европа 8044 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29092 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10107 5
Германия - Федеративная Республика 7901 5
Австралия - Австралийский Союз 2664 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12128 3
Южная Корея - Республика 3464 3
Дания - Королевство 884 3
Бразилия - Федеративная Республика 1903 3
Канада 3065 2
Индия - Республика 4118 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4504 2
Япония 8169 2
Швеция - Королевство 1879 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11526 2
США - Флорида 668 1
Саудовская Аравия - Королевство 487 1
Америка Северная 2612 1
США - Калифорния 3140 1
США - Вашингтон - Редмонд 191 1
Германия - Бавария - Мюнхен 398 1
Нидерланды 2038 1
Эстония - Эстонская Республика 685 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1092 1
Бельгия - Брюссель 186 1
Малайзия 740 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 247 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 516 1
Катар 138 1
США - Алабама 102 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1254 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1398 1
Турция - Турецкая республика 1492 1
Прибалтика - Балтия 1201 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1750 1
Франция - Французская Республика 5049 1
Россия - СФО - Новосибирск 3031 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2046 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1512 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5095 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5260 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2773 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1313 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 682 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 2827 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Экономический эффект 424 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3673 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 5 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 94 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 265 1
Транспорт 286 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 76 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 399 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 405 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 174 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1289 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 550 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 202 1
The Verge - Издание 461 1
The Register 1263 1
Прайм - Агентство экономической информации 640 1
WSJ - The Wall Street Journal 1198 1
CNews - ZOOM.CNews 1383 1
Fortune 156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2728 7
IDC - International Data Corporation 4552 5
Gartner 3209 2
Markets&Markets Research 93 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 1
Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 459 1
SAP Sapphire Now 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
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