Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фронт-офис Фронт-офисные решения
Публикаций - 82, упоминаний - 93
Фронт-офис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Степанов Антон 57 3
|Генцис Александр 12 2
|Ефимов Алексей 9 2
|Сафонов Олег 10 2
|Солнцев Максим 2 2
|Волков Геннадий 5 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Мякишева Марина 84 1
|Филатов Илья 7 1
|Стятюгин Роман 28 1
|Гавердовский Анатолий 16 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Петровская Ирина 5 1
|Саяпина Елена 39 1
|Щенникова Жанна 11 1
|Песня Юрий 5 1
|Кузнецов Олег 13 1
|Вихров Сергей 5 1
|Найфонов Кермен 2 1
|Глазков Александр 63 1
|Серова Елена 317 1
|Попова Мария 139 1
|Воропаева Екатерина 19 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Синягин Максим 2 1
|Варов Константин 24 1
|Висящев Андрей 64 1
|Солодилов Андрей 8 1
|Фомичев Андрей 68 1
|Назаров Алексей 69 1
|Кузнецов Дмитрий 51 1
|Гусев Дмитрий 51 1
|Симаков Олег 111 1
|Гребенщиков Дмитрий 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10433 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3245 3
|Gartner 3292 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru