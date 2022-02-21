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Фронт-офис Фронт-офисные решения



21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
01.03.2021 Как российские компании теряют десятки миллионов из-за проблем с производительностью систем 1
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 1
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе 1
04.12.2017 «Почта России» обновила более 76,7 тысяч ККТ в соответствии с 54-ФЗ 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
21.08.2017 Cognitive Technologies открыла R&D офис в Калининграде 1
02.08.2017 EOS повысит сбор задолженностей на 15% с помощью системы аналитики речи 1
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 1
11.04.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX 1
07.04.2017 «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX 1
08.02.2017 Росбанк автоматизировал работу на финансовых рынках на базе Diasoft FA# Treasury 1
17.01.2017 «1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков 1
22.12.2016 Продукты программной платформы «Опора» включены в Единый реестр российского ПО 1
22.12.2016 «1С-Рарус» завершил автоматизацию бакинской сети ресторанов Anadolu 2
22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM 1
13.10.2016 «1С-Рарус» автоматизировал работу нового московского «Smile Кафе» 1
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 2
20.09.2016 R-Style Softlab начинает продажи ПО Asseco Group в странах ближнего зарубежья 1
06.09.2016 Платформу InterBank RS интегрируют с системой раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank 1
06.09.2016 Кейс: Как «Лента» внедрила новую кассовую программу в 189 магазинах незаметно для покупателей 1
02.09.2016 «Имон Интернешнл» запустила еще один сервис с помощью R-Style Softlab 1
29.07.2016 «Техносерв Консалтинг» перевел весь фронт-офис ВТБ24 на Oracle Open UI 2
18.07.2016 Соразработчика «Платона» таинственно покинул гендиректор 1
13.07.2016 Ильгиз Гибадуллин назначен территориальным управляющим Казанского кластера Центрального региона «Вымпелкома» 1
29.06.2016 Как повысить качество банковского сервиса с минимальными затратами 1
26.05.2016 Продукты «ФлексСофт» внесены в Реестр отечественного ПО 1
24.05.2016 МФЦ Подмосковья включены в систему электронного правительства 1
18.05.2016 «Техносерв» перешагнул 50-миллиардный рубеж по выручке 1
13.04.2016 Заработал конструктор экскурсионных туров на платформе «1С» — Tourex.me 1
12.04.2016 Участок сканирования: от одного рабочего места до распределенного ввода документов 1
07.04.2016 R-Style Softlab увеличила выручку от продаж систем ДБО более чем на 40% 2
02.03.2016 Знание – сила: как Альфа-Банк минимизировал риски, создав корпоративную википедию 1
26.02.2016 «Открытие» года: как один из ведущих банков страны экономит время клиентов с помощью новой CRM-системы 2
18.02.2016 «Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый» 2
16.02.2016 Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка 1
05.02.2016 Самобичевание Германа Грефа не изменит ИТ-политику Сбербанка 1
26.01.2016 В группу «Борлас» вошел разработчик решений для финансового сектора 1

Публикаций - 82, упоминаний - 93

Фронт-офис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5981 12
Diasoft - Диасофт 528 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 468 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7659 5
IBM - International Business Machines Corp 8888 4
1С-ИжТиСи 5252 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8724 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1167 2
Oracle Siebel 337 2
Программный продукт ГК 3843 2
1С-Битрикс - Bitrix 424 2
5857 2
SAP SE 4529 2
Финист-софт - Finist-soft 3 1
Infosys 103 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 38 1
Netscape Communications Corporation 412 1
Xerox - Ксерокс Россия 145 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 155 1
Инверсия 113 1
Fiserv 11 1
Бифит - Bifit 81 1
Телефонные Системы 34 1
Yandex - Яндекс 4925 1
TietoEnator 20 1
Летограф - Letograf 80 1
Experian Scorex 7 1
Telecom Design 23 1
Diasoft - Диасофт Платформа 24 1
Microsoft Corporation 22338 1
Meta Platforms - Facebook 4214 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2327 1
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 325 1
Xerox 1087 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1447 1
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 1
ОТР 174 1
Neoflex - Неофлекс 162 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 1
McKinsey & Company 160 1
Альфа-Банк 1454 3
Роснефть НК 428 2
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 185 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5140 2
Связной Банк 87 2
Societe Generale - Росбанк 435 2
X5 Group 689 2
ВТБ - ВТБ24 651 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 282 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 10 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 88 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 13 1
FICO 40 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
ВТБ - Транскредитбанк 97 1
Банк Йошкар-Ола 3 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 240 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
Возрождение - Коммерческий банк 158 1
Societe Generale Group 68 1
Бинбанк 190 1
Яндекс.Еда 381 1
Техносила - СервисТрейд 238 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 1
OTP Group - ОТП Банк 156 1
Национальный банк Траст 134 1
СДМ-Банк 51 1
РСХБ - Россельхозбанк 226 1
РусГидро ПАО 203 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 239 1
Уралсиб Банк 474 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2076 1
Почта России ПАО 1843 1
О2О Delivery club 168 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 256 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10984 3
Федеральное казначейство России 1264 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2132 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7880 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3155 1
Правительство РФ 7739 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1446 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 542 1
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 28 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24469 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1505 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7268 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9735 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2798 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4389 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 16244 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 1785 3
Сервер - Серверные платформы 8092 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4582 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8456 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1569 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40119 3
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 36 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5929 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3029 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 841 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4618 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1654 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10030 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4954 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1250 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 279 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2578 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1924 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4691 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1116 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 421 1
Мобильное приложение - Mobile app 4232 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6163 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1585 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1155 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3227 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9668 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 814 1
Website - Вебсайт 7094 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 549 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3375 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9666 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 604 1
Diasoft Flextera 53 3
Microsoft Office 3218 2
Google Android 11834 2
Apple iOS 6365 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 241 2
Oracle Siebel CRM 206 2
IBM Banking Industry Framework 6 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 49 1
Яндекс.Доставка 27 1
R-Style Softlab - RS-Loans 56 1
Бифит iBank 40 1
R-Style Softlab - InterBank 122 1
BSS BS-Client ДБО 132 1
Летограф Основа 8 1
Летограф Кредиты 1 1
1С-Рарус Управление рестораном 10 1
ЦФТ Faktura 158 1
Diasoft FA# Retail 11 1
IBM InfoSphere 37 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 429 1
Microsoft Office Excel 784 1
CSI Set Retail 54 1
ЦФТ Фронт-офис 2 1
R-Style Softlab - RS-Bank 263 1
Linux OS 7595 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Microsoft Windows 2029 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 258 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 283 1
Apple Safari - Браузер 740 1
Opera Browser - Браузер 912 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 368 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 46 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 134 1
ЭОС Дело СЭД 3039 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1213 1
R-Style Softlab - RS-Retail 47 1
IBM Power Systems - Серия серверов 214 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1724 1
Степанов Антон 57 3
Генцис Александр 12 2
Ефимов Алексей 9 2
Сафонов Олег 10 2
Солнцев Максим 2 2
Волков Геннадий 5 1
Прозоровский Василий 40 1
Мякишева Марина 84 1
Филатов Илья 7 1
Стятюгин Роман 28 1
Гавердовский Анатолий 16 1
Дробышевский Михаил 53 1
Петровская Ирина 5 1
Саяпина Елена 39 1
Щенникова Жанна 11 1
Песня Юрий 5 1
Кузнецов Олег 13 1
Вихров Сергей 5 1
Найфонов Кермен 2 1
Глазков Александр 63 1
Серова Елена 317 1
Попова Мария 139 1
Воропаева Екатерина 19 1
Назипов Дмитрий 80 1
Синягин Максим 2 1
Варов Константин 24 1
Висящев Андрей 64 1
Солодилов Андрей 8 1
Фомичев Андрей 68 1
Назаров Алексей 69 1
Кузнецов Дмитрий 51 1
Гусев Дмитрий 51 1
Симаков Олег 111 1
Гребенщиков Дмитрий 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 105863 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12444 4
Казахстан - Республика 4432 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45245 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 634 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2139 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1004 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 985 2
Бельгия - Королевство 851 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33130 2
Казахстан - Алматы 479 1
Литва - Литовская Республика 539 1
Европа Западная 1326 1
Таджикистан - Республика 722 1
Европа Северная - Скандинавия 473 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2143 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 654 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 329 1
Израиль 1749 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11453 1
Россия - Сибирь 1515 1
Польша - Республика 1538 1
Чехия - Чешская Республика 1032 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 168 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1190 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2171 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2017 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1537 1
Австралия - Австралийский Союз 2752 1
Европа Восточная 2904 1
Индия - Республика 4225 1
Сингапур - Республика 1568 1
Армения - Республика 1089 1
Земля - планета Солнечной системы 7205 1
Европа 11321 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5815 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3630 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10040 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3074 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1667 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1678 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1482 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 13733 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2093 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1219 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1057 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2609 1
Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 31 1
Кредитование 939 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14052 1
Private Banking 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3850 1
Человеческий фактор 927 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 850 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 75 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 60 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 609 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 540 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1079 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1206 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10433 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3245 3
Gartner 3292 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1443 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
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