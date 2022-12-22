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Фронтальная камера Front camera селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона фронталка



22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман
07.04.2021 «Тинькофф» запустил подтверждение платежей «по селфи»
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото
18.08.2020 Подэкранная селфи-камера — новый тренд
06.05.2020 Райффайзенбанк завершил пилот по оплате покупок с помощью селфи
24.10.2019 Xiaomi начала российские продажи смартфона Mi 9 Lite. Цены
13.09.2019 Webbankir узнает мошенника по селфи
09.07.2019 «Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи
20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи
25.04.2019 Обзор iPad Pro 11: планшет или ноутбук?
08.02.2019 Глава Amazon отказался от сделки с шантажистами, грозящими опубликовать его «голые» селфи
07.02.2019 Honor представил смартфон Honor 10 Lite. Цена
23.01.2019 10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки!
05.12.2018 7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM
11.09.2018 Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи
29.05.2018 Обзор планшета Apple iPad 2018: когда учеба становится интересной
28.05.2018 В России заработала оплата покупок с помощью селфи
14.05.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy S9+. Заявка на чемпионство 2018
26.04.2018 Искусственный интеллект поможет снять идеальное селфи
24.11.2017 Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена
17.11.2017 OPPO представила смартфон F5 «Селфи Эксперт» с технологией SelfieTune. Цены
27.10.2017 OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка
07.09.2017 Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой
18.08.2017 VisionLabs запустила Telegram-бота, определяющего пол и возраст по селфи
04.08.2017 Fly выпустил LTE-смартфон для селфи
28.07.2017 Huawei начала российские продажи смартфонов Huawei nova 2 и nova 2 Plus
07.07.2017 В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи
24.05.2017 Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM
15.03.2017 Uber внедряет систему селфи-идентификации водителей
02.03.2017 Обзор флагмана от ASUS: ZenFone 3
22.12.2016 Мобильное приложение BioTime поддерживает биометрический учет рабочего времени по селфи
22.06.2016 В России стартовали продажи монопода для «селфи» Honor от Huawei
14.03.2016 7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM
04.09.2015 Lenovo VIBE S1 - почти флагманский смартфон для флагманских селфи
03.09.2015 Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer
04.06.2015 Wexler.Ultima 7 Twist+ — селфи-планшет с 13Мп поворотной камерой
02.06.2015 Смартфоны ZTE будут оснащены технологией Eyeprint ID
16.03.2015 Винтажный камерофон, селфи-подсветка и многое другое от Lenovo

Публикаций - 1824, упоминаний - 2790

Фронтальная камера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9804 466
Apple Inc 11321 370
Google LLC 11068 325
Huawei 3559 277
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6361 204
Xiaomi 1349 198
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 174
HTC Corporation 1493 166
LG Electronics 3548 165
Sony 6491 157
Microsoft Corporation 23674 146
Qualcomm Technologies 1720 143
Lenovo Group 2186 133
4A Games 757 125
MediaTek 462 117
Zoom Int - Zoom Video Communications 1344 115
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 545 104
ДОК 772 103
Nvidia Corp 3234 98
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 95
5nine Software 1814 93
BBK OPPO Electronics 338 82
ZTE Corporation 727 79
Yandex - Яндекс 5873 75
Meta Platforms - Facebook 4349 72
Intel Corporation 11720 68
Lenovo Motorola 3505 66
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2430 66
Twitter 2744 63
Leica Camera 251 57
NeXus 323 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9729 55
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 250 55
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 233 51
HMD Global - Nokia 130 51
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 45
Meizu Technology 157 43
BBK OnePlus 181 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7123 41
123 солюшнс 629 39
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6680 89
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6275 86
Carl Zeiss AG 299 63
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1882 61
Связной ГК 1346 59
Евросеть 1401 35
Россети Ленэнерго 2376 27
TÜV Rheinland Group 99 25
Геометрия НПО 127 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 938 24
Лента - Сеть розничной торговли 1756 21
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 391 20
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 20
ivi - Онлайн-кинотеатр 339 16
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5994 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 448 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 684 13
Совкомбанк Совесть 269 12
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 10
X5 Group 844 10
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 142 10
JD.com - Jingdong Mall 84 9
Градиент 83 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 356 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1039 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 449 9
Почта России ПАО 2027 7
BMW Group 414 7
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 7
Почта Банк 373 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 7
TripAdvisor 40 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 918 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2537 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 6
Меркури - Mercury 232 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 87 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3812 109
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18337 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9411 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2754 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10550 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4634 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2995 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2387 5
Правительство Москвы 2074 5
Президент Российской Федерации 3788 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1928 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1447 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1923 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 893 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 862 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 245 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1340 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2485 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 296 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 701 2
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 7 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия 32 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1610 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 153 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики 26 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 411 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 98 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 118 1
4CIO 724 125
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 89
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 49
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 48
8K Association - Ассоциация 8K 164 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 4
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 259 1
Symbian Foundation 38 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 1
Linux Foundation 174 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2595 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21720 1472
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19397 1140
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8539 1073
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8778 1058
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11963 994
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22339 852
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5771 834
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11670 788
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5691 781
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6787 696
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12733 620
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2745 606
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4170 590
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17573 585
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6833 582
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2442 561
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6497 555
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11404 514
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80089 511
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9397 487
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2640 392
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4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2988 357
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1810 355
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USB micro 947 310
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