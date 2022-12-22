Индексная книга CNews*
Фронтальная камера Front camera селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона фронталка
Публикаций - 1824, упоминаний - 2790
Фронтальная камера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1761 314
|91Mobiles 1721 35
|DxOMark - Издание 36 21
|GizmoChina 102 16
|Wikipedia - Википедия 442 14
|GSM Arena 67 14
|The Verge - Издание 508 12
|Engadget - Блог о технологиях 420 10
|Bloomberg 1132 9
|Android Authority 38 9
|TENAA 18 8
|PhoneArena 73 7
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 6
|VK - Mail.ru Новости 22 6
|9to5Google 86 6
|Reddit 261 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5787 5
|OnLeaks 17 5
|DigiTimes - Издание 1297 5
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1186 4
|SlashGear 134 4
|SamMobile 47 4
|NokiaPowerUser 13 3
|Windows Central 21 3
|VentureBeat 90 3
|Чудо техники 60 3
|Ubergizmo 6 3
|CNET Networks - CNET News 1640 3
|The Guardian - Британская газета 343 3
|Известия ИД 489 2
|MySmartPrice 4 2
|Forbes - Форбс 651 2
|AppleInsider 387 2
|Ice Universe - микроблог инсайдера 11 2
|Neowin 77 2
|WinFuture 13 2
|Муз-ТВ - телеканал 39 2
|Mashable 370 2
|Business Insider 211 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11028 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231292, в очереди разбора - 865640.
Создано именных указателей - 117178.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231292, в очереди разбора - 865640.
Создано именных указателей - 117178.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.