Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Франция
Гвиана
Публикаций - 39, упоминаний - 42
Франция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Кайгородов Михаил 4 2
|Леонов Алексей 16 1
|Путин Владимир 2062 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 441 1
|Козлов Дмитрий 14 1
|Иванов Сергей 231 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 26 1
|Назарбаев Нурсултан 41 1
|Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 52 1
|Марс - планета Солнечной системы 1 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 914957, в очереди разбора - 817932.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 914957, в очереди разбора - 817932.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru