Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47096
ИКТ 4567
Организации 3107
Ведомства 1099
Ассоциации 326
Технологии 2045
Системы 10738
Персоны 15506
Местоположение 1002
Статьи 670
Пресса 452
ИАА 392
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 629
Мероприятия 556

Франция
Гвиана

Франция - Гвиана


05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 2
17.03.2020 Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову 1
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
11.02.2013 Азербайджан сдаст в аренду 80% емкостей своего первого спутника 1
10.12.2012 Запуск спутника с помощью «Бриз-М» в очередной раз оказался неудачным 1
27.11.2012 Спутник Astra 2F введен в эксплуатацию 1
12.10.2012 Начались технические тесты нового спутника Astra 2F 1
28.09.2012 Запуск всех аргентинских спутников откладывается 1
07.08.2012 Еще 2 спутника превратились в "космический мусор" 1
26.07.2012 До конца 2012 г. у Азербайджана появится спутник и цифровое ТВ 1
11.07.2012 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту 1
27.03.2012 Блог Сергея Меднова: Россия останется без космоса 1
27.08.2008 Абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии 1
11.12.2006 Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника 1
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80 1
17.11.2006 Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года 1
16.10.2006 Евроракета Ariane: успешный старт 1
14.08.2006 Ariane 5: успешный запуск 1
07.07.2006 Французский военный спутник Syracuse 3B запустят в августе 1
06.07.2006 Управлять Galileo будут из Швеции 1
30.06.2006 Франция запустит тяжелый военный спутник 1
23.06.2006 Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы" 1
29.05.2006 Ariane 5 поставила новый рекорд 1
06.04.2006 Создатель советских разведспутников сполна высказался об Ельцине 1
16.02.2006 Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру 1
30.01.2006 Европейский метеоспутник MSG-2 сделал первые снимки 1
22.12.2005 Индийский и европейский спутники выведены на орбиту 1
19.12.2005 Российский космос пошел по стопам Миклухо-Маклая 1
15.12.2005 Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру 1
30.11.2005 Казахстан создает космическую группировку спутников 1
17.08.2005 МАКС-2005: Концепт "Клипер" стал звездой салона 1
08.07.2005 "Клипер": Европа выбирает российский многоразовик 1
21.06.2005 Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз" 2
03.06.2005 Космодрому «Байконур» исполнилось полвека 1
12.04.2005 «Голуби в погонах» рвутся в космос 1
11.04.2005 Глава Роскосмоса: в отряд космонавтов очередь 2
14.02.2005 Европа все ближе к лидерству в космосе 1
14.02.2005 Реванш Ariane-5: два спутника выведены на орбиту 1
19.01.2005 "Союзы" будут запускать с экватора 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Франция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SES 39 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 264 3
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 3
Eutelsat 78 2
OneWeb Satellites 4 2
PayPal 537 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Thuraya 27 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 85 1
Alcatel 455 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 63 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 126 1
Марс ФГУП НПО 232 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5408 1
Qualcomm Technologies 1085 1
Twitter 2208 1
Amazon Inc - Amazon.com 1660 1
Arianespace 18 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 125 7
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 2 2
Airbus Group 102 1
Восточный Банк 108 1
SoftBank Group 119 1
Газпром ПАО 624 1
Boeing 200 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 78 1
Airbus Defence and Space 10 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 9 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 528 11
МКС - Международная космическая станция 275 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2135 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 471 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Пентагон - Министерство обороны США 527 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6391 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 171 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1915 1
Президент Российской Федерации 1526 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 178 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 622 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 44 28
Космодром Байконур 279 10
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 24 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 2
SpaceX 51 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 8 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1439 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 51 1
Microsoft Office 2378 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 143 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 31 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 61 1
Рогозин Дмитрий 79 2
Кайгородов Михаил 4 2
Леонов Алексей 16 1
Путин Владимир 2062 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 441 1
Козлов Дмитрий 14 1
Иванов Сергей 231 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 26 1
Назарбаев Нурсултан 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 67604 15
Земля - планета Солнечной системы 1909 11
Европа 4779 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19057 5
Франция - Французская Республика 2782 5
Казахстан - Республика 3283 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5562 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7191 3
Южная Америка 401 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21329 3
Луна 244 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1073 3
Ближний Восток 1802 3
Германия - Федеративная Республика 4751 3
Арктика 166 3
Нидерланды 1197 2
Африка Северная 121 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7305 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 585 2
Индонезия - Республика 484 2
Солнечная система 343 2
Индия - Республика 2760 2
Украина 4357 2
Италия - Итальянская Республика 1755 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1607 1
Австрия - Австрийская Республика 653 1
Япония 4086 1
Канада 1681 1
Таджикистан - Душанбе 34 1
Россия - ПФО - Самарская область 660 1
Испания - Королевство 1587 1
Гана - Республика 35 1
Россия - СФО - Красноярский край 777 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 482 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 117 1
Азербайджан - Баку 92 1
Аргентина - Аргентинская Республика 240 1
Люксембург Великое Герцогство 262 1
Малайзия 434 1
Бельгия - Королевство 500 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 52 1
Марс - планета Солнечной системы 1 162 1
Thomson Reuters - Рейтер 3272 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
Bloomberg 801 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5447 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 684 1
Коммерсантъ - Издательский дом 571 1
Радио России - радиостанция 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 775 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 126 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 220 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 914957, в очереди разбора - 817932.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021