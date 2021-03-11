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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Формула 1
Formula 1
класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 124
Формула 1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|Квят Даниил 4 4
|Белоусов Сергей 217 4
|Zanni John - Занни Джон 11 3
|Чеглаков Андрей 40 3
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
|Цуприк Василий 7 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Путин Владимир 1826 2
|Пулинец Сергей 10 2
|Горбунов Анатолий 18 2
|Everest Mark - Эверест Марк 1 1
|Бабаев Денис 2 1
|Магдануров Гайдар 21 1
|Prost Alain - Ален Прост 1 1
|Борисова Светлана 5 1
|Афонин Сергей 4 1
|Журавлев Алексей 7 1
|Selwyn Richard - Селвин Ричард 1 1
|Bergeron Rene - Бержерон Рене 1 1
|Havens Dan - Хейвенс Дэн 2 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Башмаков Александр 10 1
|Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Цейтлин Александр 11 1
|Заединов Руслан 40 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Номоконов Василий 8 1
|Греф Герман 205 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чонг Хенг Хан 2 1
|Савкин Владимир 38 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Фролов Максим 2 1
|Калугин Сергей 162 1
|Айвазов Александр 20 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764223, в очереди разбора - 667910.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764223, в очереди разбора - 667910.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru