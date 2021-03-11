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Формула 1
Formula 1
класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами


11.03.2021 «Лаборатория Касперского» стала спонсором Aprilia Racing и партнером Piaggio Group 1
29.01.2021 Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс» 2
13.04.2020 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак 1
19.12.2019 Acronis стала глобальным партнером ФК Liverpool 1
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 1
12.11.2019 Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение 1
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ 1
30.09.2019 «Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при «Формулы 1» 3
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
19.07.2019 Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis 1
04.06.2019 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна» 1
22.03.2019 Renault: Собирайте все возможные данные, анализируйте их и побеждайте 3
15.03.2019 Acronis стал партнером Team Project 1 в ЧМ по гонкам на выносливость 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
30.11.2018 Acronis объявила результаты киберзащиты гоночной команды Williams 1
27.07.2018 Acronis объявил о начале технологического партнерства с футбольным клубом Arsenal 1
10.05.2018 Acronis представила итоги работы в 2017 году 1
03.04.2018 Acronis стал технологическим партнером по защите данных для команды Формулы-1 Sahara Force India 2
23.03.2018 Lenovo заключила многолетний спонсорский контракт с командой Scuderia Ferrari 2
12.02.2018 Acronis запускает портал о технологиях в автоспорте 2
28.04.2017 «Ростелеком» обеспечит телеком-поддержку российского этапа Гран при Формулы 1 2
12.01.2017 Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora 1
27.12.2016 В Иннополисе была развернута сетевая инфраструктура на Wi-Fi потолочных точках доступа TP-Link для 1500 посетителей 1
14.07.2016 Apple собралась купить «Формулу-1» 1
27.06.2016 Музыкальный фестиваль-телемост MegafonLive возвращается 1
22.06.2016 Новое ПО IBM Spectrum Computing упростит извлечение ценных сведений из массивов данных 1
25.05.2016 «Евродизайн» управляет складом с помощью Infor Supply Chain Execution 1
13.05.2016 Объекты связи в Сочи под угрозой: Власти не выделяют денег 1
11.05.2016 Абоненты «МегаФона» стали чаще использовать 4G-скорости на «Формуле-1» 2
29.04.2016 «Ростелеком» обеспечивает телеком-услугами проведение российского этапа Чемпионата мира Формулы 1 1
06.04.2016 Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT 1
29.12.2015 «Матч ТВ» перекрывает россиянам пиратские спортивные трансляции в интернете 1
16.11.2015 Из реальности в виртуальность: как технологии меняют мир 1
14.10.2015 Абоненты «МегаФона» предпочли скорости 4G на «Формуле-1» в Сочи 2
13.10.2015 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами проведение гран-при России Формулы 1 в Сочи 1
21.05.2015 Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи 1
19.02.2015 «Ростелеком» сокращает руководство. Первым уходит создатель Dendy 1
11.02.2015 Epson и Mercedes AMG Petronas договорились о партнерстве 1
26.12.2014 Ferrari под защитой «Лаборатории Касперского» 1
14.10.2014 Болельщики «Формулы-1» оказались в роуминге с абхазскими сотовыми операторами 2

Публикаций - 92, упоминаний - 124

Формула 1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acronis - Акронис 364 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 3
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
IBM 3546 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
SAP SE 3216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 5 1
Rover Computers 75 1
ConnectWise 4 1
Kaseya 23 1
Autotask 3 1
Mendix 5 1
SWsoft - Standard & Western Software 20 1
Русские программы 2 1
IBM Global Business Services 39 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Codemasters 169 1
НТВ-Плюс 174 1
НСТ - Новые сервисные технологии 35 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
Siemens AG - Сименс Россия 659 1
Qrator Labs 89 1
Lenovo Group 1638 1
Oracle Corporation 3355 1
Cloudera 49 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
TP-Link 158 1
Fujitsu 743 1
Supermicro 65 1
Infor 147 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Microsoft Corporation 11110 1
Renault - Рено Россия 88 2
Sahara Force India 2 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Роснефть НК 367 2
Ferrari NV 71 2
BMW 250 2
Red Bull 11 1
Renault Sport Racing 1 1
Toro Rosso - команда Формула-1 1 1
Porsche Team Project 1 1 1
Сибур Нефтехим 5 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
Honda 71 1
Liverpool FC - Ливерпуль - Британский футбольный клуб 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Manchester City - английский футбольный клуб 2 1
Мосводоканал 44 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Почта России ПАО 1574 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Альфа-Банк 1126 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Открытие ФК 538 1
Президент Российской Федерации 1440 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 266 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Flash 476 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 21 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 95 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Apache Hadoop 339 3
Google Android 10751 3
Acronis Backup 28 3
Dendy - Игровая приставка 15 3
Battery Eater - notebook benchmark tool 71 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Acronis Active Protection 16 2
Microsoft Office 1942 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Apache Spark 63 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Office 365 769 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 2
Siemens Teamcenter 42 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
OpenText Documentum 191 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
SAP HANA Vora 5 1
Microsoft Dynamics 194 1
TP-Link Auranet 7 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 1
Acronis Storage 7 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
Infor SCE - Infor Supply Chain Execution 9 1
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
Lenovo Miix - серия планшетов 11 1
Microsoft Azure Cloud 6 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Microsoft Azure Batch 1 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Acronis Cloud Storage 11 1
Oracle Exadata Cloud Service 9 1
Квят Даниил 4 4
Белоусов Сергей 217 4
Zanni John - Занни Джон 11 3
Чеглаков Андрей 40 3
Комиссаров Дмитрий 157 2
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
Цуприк Василий 7 2
Кирсанов Алексей 24 2
Путин Владимир 1826 2
Пулинец Сергей 10 2
Горбунов Анатолий 18 2
Everest Mark - Эверест Марк 1 1
Бабаев Денис 2 1
Магдануров Гайдар 21 1
Prost Alain - Ален Прост 1 1
Борисова Светлана 5 1
Афонин Сергей 4 1
Журавлев Алексей 7 1
Selwyn Richard - Селвин Ричард 1 1
Bergeron Rene - Бержерон Рене 1 1
Havens Dan - Хейвенс Дэн 2 1
Рудычева Наталья 81 1
Сивидов Алексей 31 1
Башмаков Александр 10 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Флорентьева Мария 17 1
Цейтлин Александр 11 1
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Духовницкий Олег 91 1
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Греф Герман 205 1
Поляков Сергей 60 1
Чонг Хенг Хан 2 1
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Никифоров Николай 1126 1
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Азербайджан - Баку 74 1
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