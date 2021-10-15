Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фонд содействия инновациям
ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 53
Фонд содействия инновациям упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Путин Владимир 1828 3
|Биккулова Гульнара 23 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Поляков Сергей 60 2
|Волотовская Елена 15 2
|Болсуновская Марина 2 2
|Малкин Роман 3 1
|Поляков Дмитрий 18 1
|Кириллов Дмитрий 3 1
|Мансуров Олег 1 1
|Копытов Иван 1 1
|Шубин Андрей 3 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Ninomiya Yasuo - Ниномия Ясуо 2 1
|Зайцев Алексей 4 1
|Колычев Алексей 4 1
|Кондаранцев Алексей 1 1
|Атаманов Александр 3 1
|Павлов Александр 20 1
|Серкин Александр 2 1
|Сорокин Антон 4 1
|Кричевский Андрей 5 1
|Кузьмин Алексей 36 1
|Лемех Александр 2 1
|Сегалович Илья 11 1
|Наквасин Сергей 13 1
|Кравченко Дмитрий 26 1
|Рензяев Константин 26 1
|Дроздов Игорь 19 1
|Касперская Наталья 199 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Повалко Александр 36 1
|Парахин Михаил 8 1
|Паршин Максим 142 1
|Шадаев Максут 384 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Линукс Формат - Linux Format 2 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770093, в очереди разбора - 673775.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770093, в очереди разбора - 673775.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru