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Фонд содействия инновациям
ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере


15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
30.07.2021 В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта 1
15.07.2021 Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда 2
05.07.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство радиочастотных акустических фильтров 1
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов 2
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 2
05.03.2021 «Роббо» развернула образовательную онлайн-платформу Robbo LMS для дистанционного обучения детей 1
26.02.2021 «Адвантум» разработала систему «Цифровой экспедитор» для транспортной логистики 1
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 2
21.01.2021 Mains Lab получила грант в размере 20 млн рублей от ФСИ 1
22.12.2020 Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы 1
18.12.2020 Corpsoft24 получила государственный грант на систему мониторинга Rewtas 1
26.10.2020 Минцифры расскажет, как получить грант на внедрение цифровых решений 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 2
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
30.07.2020 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 1
18.05.2020 Минкомсвязи хочет по-крупному субсидировать онлайн-образование. Минфин раскритиковал эту идею 1
28.02.2020 Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing 1
06.02.2020 «Линукс-формат» запускает производство нейроконструктора 1
06.02.2020 Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли 1
16.01.2020 Modum Lab выиграла государственный грант на разработку образовательной платформы для российских школ 1
13.12.2019 Бывший топ-менеджер Toyota возглавил российский стартап Robbo в Японии 1
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 1
25.12.2018 Молодые инноваторы российских ВУЗов получат от государства по полмиллиона рублей 1
15.10.2018 IPChain, Фонд «Сколково», РВК и ФСИ займутся совместной защитой интеллектуальной собственности 2
09.10.2018 Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом 1
27.08.2018 Российского робота продали в ОАЭ ремонтировать государственные ЛЭП 1
06.08.2018 Постройка цифровых платформ обойдется в 24 миллиарда. Кто получит эти деньги? 2
24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners 2
15.02.2018 АНО «Цифровая экономика» и Фонд содействия инновациям договорились о сотрудничестве 3
25.12.2017 Инноваторы российских вузов получат от государства по 0,5 млн рублей 1
15.02.2017 Правительство выдаст 12,5 млрд руб. на Web 4.0 и другие проекты НТИ 1
08.02.2017 Naumen запустила проект для научного сообщества и инновационных предпринимателей 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 2
08.12.2016 «Код безопасности» получит поддержку государства для расширения экспортного потенциала 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

Фонд содействия инновациям упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Microsoft Corporation 11168 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Parascript - Paragraph - Параграф 2 1
IREG 3 1
Google LLC 7177 1
ROBBO Japan 3 1
Modum Lab - Модум Лаб 4 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Код Безопасности 365 1
Samsung Electronics 5730 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 1
Softline - Софтлайн 1475 1
IBM 3557 1
Abbyy 797 1
Facebook 3768 1
Yandex - Яндекс 4103 1
РВК - Российская венчурная компания 476 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
ЭФКО ГК 10 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Газпром нефть 382 1
ВТБ24 583 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 6
Правительство РФ 2208 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 1
Правительство Мурманской области 16 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Правительство Мурманской области - Министерство цифрового развития Мурманской области 2 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Республики Коми 19 1
Администрация Смоленской области 19 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Нейрогарнитура 3 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google Android 10751 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ГИС Кадры 89 1 1
ROBBO - РОББО Класс 3 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 5 1
МСП Бизнес-навигатор 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Statcounter 171 1
Microsoft Bing 320 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft Edge - Браузер 992 1
Linux OS 4276 1
Путин Владимир 1828 3
Биккулова Гульнара 23 3
Мишустин Михаил 302 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Поляков Сергей 60 2
Волотовская Елена 15 2
Болсуновская Марина 2 2
Малкин Роман 3 1
Поляков Дмитрий 18 1
Кириллов Дмитрий 3 1
Мансуров Олег 1 1
Копытов Иван 1 1
Шубин Андрей 3 1
Фурсин Алексей 100 1
Ninomiya Yasuo - Ниномия Ясуо 2 1
Зайцев Алексей 4 1
Колычев Алексей 4 1
Кондаранцев Алексей 1 1
Атаманов Александр 3 1
Павлов Александр 20 1
Серкин Александр 2 1
Сорокин Антон 4 1
Кричевский Андрей 5 1
Кузьмин Алексей 36 1
Лемех Александр 2 1
Сегалович Илья 11 1
Наквасин Сергей 13 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Рензяев Константин 26 1
Дроздов Игорь 19 1
Касперская Наталья 199 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Повалко Александр 36 1
Парахин Михаил 8 1
Паршин Максим 142 1
Шадаев Максут 384 1
Ковнир Евгений 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Россия - Грозный 95 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Сочи 913 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Липецк 260 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Рязанская область 315 1
Япония - Токио 291 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Таджикистан - Республика 439 1
Таиланд - Королевство 363 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Астрахань 242 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Сургут 198 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Ростовская область 864 1
Япония - Фукуока 8 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Бизнес-акселератор 31 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Региональное законодательство 45 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Линукс Формат - Linux Format 2 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
СПбПУ Политехник НТИ 4 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Автоматическое техническое обслуживание электрических сетей 1 1
УМЭФ - Уральский молодежный энергетический форум 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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